Maria Antonietta – Pesci: il video ufficiale del nuovo singolo estratto da “Deluderti”

Il 2 marzo 2018 la cantautrice e musicista pesarese Maria Antonietta ha rilasciato il nuovo singolo “Pesci”, come secondo estratto dal terzo album “Deluderti”, in uscita il prossimo 30 marzo per La Tempesta dischi.

Sul disco, disponibile in pre-order nel classico CD e nel vinilie, al momento non si hanno molte info, se non quella che è stato anticipato dalla title track, disponibile da fine gennaio. Il brano omonimo è stato in seconda posizione nella Viral Italia di Spotify.

In questo nuovo lavoro, le sempre presenti le radici punk/new wave degli inizi, vengono adesso riproposte in una forma più adulta ed intrigante e il brano in oggetto testimonia la nuova veste di Maria Antonietta.

L’eclettica artista marchigiana classe 1987 torna alla ribalta con questa canzone, prodotta dalla Picicca Records (Brunori Sas) e caratterizzata da un testo originale e tagliente.







Il video ufficiale è stato diretto da Leandro Manuel Emede e Nicolò Cerioni per SugarKane Studio e mostra una Maria Antonietta in splendida forma. Il filmato è molto interessante ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine.

Testo (Download – iTunes – Audio)

Gli altri, sì sono gli altri, inarrivabili.

Sempre altrove, io sempre qui

È una questione di prospettiva:

perfetta subito o imperfetta per l’eternità.

Non mi piace quando parli

E quindi resta zitta

Tutti i miei pensieri li darei in pasto ai pesci

Se solo mi volessero con loro

Se solo mi volessero con loro

Nelle profondità

Gli altri, sì sono gli altri, inarrivabili

Sempre altrove, io sempre qui

È una questione di prospettiva

Perfetta subito o imperfetta per l’eternità

Quando ho scritto Pesci mi sentivo qui. E la vita vera stava là, da un’altra parte, dove le cose hanno sempre un buon sapore. Io però la volevo l’eternità, la voglio tutta intera, anche se è stata presa a sassate, anche se a volte assomiglia ad un specchio rotto e la tua faccia non la riconosci. Nuoto insieme ai pesci, cambio prospettiva, ricompongo i pezzi: è questa la mia faccia. Firmato Maria Antonietta.

Non mi piace quando parli

E quindi resta zitta

Tutti i miei pensieri li darei in pasto ai pesci

Se solo mi volessero con loro

Se solo mi volessero con loro

Nelle profondità

Perché chi mangia dolore

Mangia sempre solo in questa vita

Perché chi mangia dolore

Mangia sempre solo in questa vita

Non mi piace quando parli

E quindi resta zitta

Tutti i miei pensieri li darei in pasto ai pesci

Se solo mi volessero con loro

Se solo mi volessero con loro

Nelle profondità













