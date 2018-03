Maria Antonietta – Deluderti è il nuovo album: tracklist e testo della title track

Il 30 marzo 2018 vedrà la luce per La Tempesta il nuovo album di Maria Antonietta che si intitola Deluderti, disponibile nel CD, in vinile, digitale e streaming.

La cantautrice e musicista marchigiana classe 1987, è pronta a questa nuova avventura discografica, che presenterà ad aprile in alcuni appuntamenti speciali in Feltrinelli, dove suonerà anche alcuni brani. Ecco le prime date:

3 aprile – La Feltrinelli di Bologna (Piazza Ravegnana – ore 18.30)

4 aprile – Feltrinelli RED di Milano (Sabotino – ore 19.00)

5 aprile – Feltrinelli RED di Roma (Tomacelli – ore 19.30)

6 aprile – Feltrinelli RED di Firenze (Piazza della Repubblica – ore 18.30)

Nel progetto, in cui vengono riproposte le sempre presenti le radici punk/new wave degli inizi, ma in una forma più adulta ed intrigante, sono incluse nove nuove canzoni, tra le quali spiccano i primi due singoli estratti: la title track e Pesci.

Appena dopo la copertina, trovate i titoli delle 9 tracks in scaletta in questa nuova uscita discografica, non prima di avervi ricordato che la cantante ha già programmato due concerti, nello specifico all’Hiroshima Mon Amour di Torino il 28 aprile e al New Age Club di Roncade il successivo 4 maggio. I tagliandi d’ingresso sono reperibili su Ticketone.

Tracklist Deluderti





(Audio CD – Vinile – Download)

Deluderti 3:20 [Audio] Cara ombra 3:15 Vergine 3:02 Pesci 3:55 Stomaco 3:23 Oceani 2:45 Cara 2:37 Abitudini 3:25 E invece niente 3:08

Testo Deluderti

Io non ho intenzione di deluderti

Ma questa è la mia faccia

La mia fiducia non intatta

Un vago senso di presenza eterna

E se non mi amerai

Avrai i tuoi pensieri

Anche io ho i miei

Non te li dico mai

Mentre con Dio io mi ci trovo bene

Perché almeno Lui ha ampissime vedute

Non assomiglio ad una linea di contorno

Quella la disegnano gli stronzi come te

Probabilmente sì, sarebbe molto facile

Esistere in una forma semplice

E vagamente buona

Probabilmente una







Comunque io non ho intenzione di deluderti

Ma questa è la mia festa

E tutto quello che mi resta

È un vago senso di presenza eterna

Non assomiglio ad una linea di contorno

Quella la disegnano gli stronzi come te

Probabilmente sì, sarebbe molto facile

Esistere in una forma semplice

E vagamente buona

Probabilmente una

Io non ho

Io non ho intenzione di deluderti

Io non ho intenzione di deluderti

Io non ho intenzione di deluderti

Io non ho intenzione di deluderti

(Esistere)

(Semplice)

(Buona)

(Una)









