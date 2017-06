Marco Mengoni e il nuovo EP Onde con i remix della canzone: tracklist e testo della title track

Onde è il titolo del nuovo singolo di Marco Mengoni estratto dall’ultimo fortunato album Marco Mengoni Live (certificato platino), pubblicato lo scorso 25 novembre, ma non finisce qui.

Il prossimo 16 giugno, vedrà infatti la luce Onde EP, che include ben 4 remix della canzone. Il primo pezzo già scaricabile ed ascoltabile è la versione Sondr Remix, in rotazione radiofonica nazionale a partire da oggi, venerdì 2 giugno 2017.





E’ quindi in radio la nuova versione vede protagonisti i producers londinesi Sondr, che in carriera hanno lavorato, tra gli altri, con artisti del calibro di Meghan Trainor e Lana Del Rey. Secondo Billboard, i Sondr sono stati artefici di uno degli otto migliori remix della storia: sto parlando della hit di Ed Sheeran “Castle on the hill”. Il prossimo 9 giugno, il cantautore laziale renderà disponibile il lyric video, che lo vedrà comparire attraverso diverse prospettive e su sfondi in continuo mutamento: Un interno giorno mentre balla, uno scenario metropolitano e poi durante una corsa in spiaggia.

Una seconda interessante versione sarà quella di Filatov & Karas, per intenderci quelli del remix di Don’t be so shy di Imany. Gli altri remixer sono le giovani promesse italiane della dance Ndpc e lo statunitense Tim Bell, noto producer house e progressive house.

Su Spotify è possibile ascoltare l’audio della versione Sondr Remix ed alche la versione originale inclusa in Marco Mengoni Live.

Appena dopo la copertina dell’EP, trovate i brani in scaletta e le parole che compongono la title track.

Tracklist Onde EP – Marco Mengoni (Download)

Onde (Sondr Remix) Onde (Filatov&Karas Remix) Onde (Tim Bell Remix) Onde (Ndpc Remix) Onde

Onde – Marco Mengoni – Testo

Ho provato a guardare il mondo

nei tuoi occhi ho visto solamente cose grandi ed importanti

come onde nel mare

come macchie sul sole

come alberi e nuvole.

Ho provato a guardarmi intorno

però a dire il vero non ho visto quasi niente

troppa gente che sta male

fa le cose senza amore

per il gusto di poterle raccontare.

Così sono ancora qui

ma tu lo sai non è un ritorno

perché siamo sempre noi

per ogni volta è il primo giorno.

Come onde nel mare che non restano uguali

si trasformano e fuggono via

siamo onde nel mare che non muoiono mai

ma si sfiorano e fuggono via

via da qui

via da qui.

Ho provato a vivere con te

e ho scoperto di essere perfetto se mi guardo nei tuoi occhi

senza fingere niente

senza cambiare niente

così sono ancora qui

ma tu lo sai non è un ritorno

perché siamo sempre noi

per ogni volta è il primo giorno.

Come onde nel mare che non restano uguali

si trasformano e fuggono via

siamo onde nel mare che non muoiono mai

ma si sfiorano e fuggono via

via da qui (I’ll go away from here)

via da qui (I’ll go away from here)

via da qui (I’ll go away from here).

Come onde nel mare che non restano uguali

si trasformano e fuggono via

come onde nel mare che non muoiono mai

ma si sfiorano e volano via

via da qui (I’ll go away from here)

via da qui (I’ll go away from here)

come onde nel mare

via da qui

siamo onde nel mare che non muoiono mai

ma si sfiorano e non fuggono via

via da qui

via da qui

via da qui

via da qui

via da qui.

















