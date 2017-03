Marco Ligabue – Il Mistero del DNA è il nuovo album: tracklist

Il Mistero del DNA è il titolo del terzo album da solista del cantautore Marco Ligabue, uscito il 10 marzo 2016 nel classico CD e nel formato digitale via M.O.M. (Music Overdrive Management).

L’ex leader dei Rio torna alla ribalta con quest’interessante progetto, più rock rispetto ai due precedenti lavori, contenente nove nuove canzoni, tutte scritte e musicate dall’interprete, con arrangiamenti dello stesso Ligabue, Paolo Paolini e Giovanni De Rosa.

Tra le tracks incluse nel disco, registrato presso il Groove Recording Studio di Terni, spiccano i primi quattro singoli estratti “Una sosta dal mondo”, “Un Attimo Fa”, “Spirito Libero” e “Cuore onesto”.

L’opera non è (almeno per il momento) disponibile per l’ascolto nelle piattaforme streaming, ma nella pagina Facebook di Marco Ligabue, è possibile ascoltare spezzoni di qualche track, giusto per farvi un’idea.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle canzoni racchiuse in questa nuova uscita discografica.

Tracklist album Il Mistero del DNA – Marco Ligabue

(Reperibile su Amazon nel formato Audio CD e Download Digitale – su iTunes)













