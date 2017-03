Marco Ligabue: guarda il video del nuovo singolo Cuore onesto + testo

Si intitola Cuore onesto il nuovo singolo di Marco Ligabue che anticipa il rilascio del nuovo album Il Mistero del DNA, che vedrà la luce il prossimo 10 marzo. A quasi due anni di distanza da “Luci: Le Uniche Cose Importanti”, è in arrivo il terzo disco da solista dell’ex voce dei Rio, un album dal profilo più rock rispetto ai due precedenti progetti, in cui saranno anche inclusi un totale di nove inediti, tra i quali brani rilasciati negli scorsi mesi come “Una sosta dal mondo feat. Shade“, “Un Attimo Fa feat. Lucariello” e “Spirito Libero“.

Ci sarà ovviamente anche Cuore onesto, un gran bel brano, in rotazione radiofonica nazionale dal 7 marzo, il cui punto di forza è senz’altro il ritornello.

Si tratta di una tipica ballad, col passo deciso di quelle canzoni che hanno scritto tra note e parole, il destino di diventare grandi classici.

Il video ufficiale è stato girato a metà febbraio a Benin (Africa Occidentale), dove già da tre anni Marco è impegnato con la onlus “Buona Nascita” per progetti legati alla malnutrizione dei bambini. Oltre a Marco, la protagonista del filmato è Francesca De Andrè, nipote del celebre Fabrizio. Ci sono infine i bambini, la loro luce, i loro occhi pieni di vita…

Per accedere alla clip cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate le parole che compongono il brano.

Link sponsorizzati









Cuore onesto – Marco Ligabue – Testo (Download)

Cercare una certezza nel mondo

è come cercare un ago nel pagliaio

è come fermare il tempo

è come una stella in mezzo al buio.

Passano le stagioni e i calendari si buttano via

e tu che ti chiedi se le cose importanti

sono per sempre o pi vanno via.

Ho capito almeno questo

che dentro a un cuore onesto

per la gioia c’è più posto

e che negli occhi tutto ci sta

ma è da te che dipenderà

ci sta pure l’universo.

Ridere o sopravvivere

la linea è molto sottile

il confine del bene e del male

ormai lo giriamo come ci pare.

Passano le stagioni sopra i campi di periferia

e tu che ti chiedi nella vita degli altri

c’è più gioia o l’inferno rispetto alla tua.

Ho capito almeno questo

che dentro a un cuore onesto

per la gioia c’è più posto

e che negli occhi tutto ci sta

ma è da te che dipenderà

ci sta pure l’universo.

Lo sai che il mondo è come uno specchio

è lì che c’è l’immagine di noi

lo sai che il mondo sente ogni graffio

e chi lo grazia, siamo soltanto noi.

Ho capito almeno questo

che dentro a un cuore onesto

per la gioia c’è più posto

e che negli occhi tutto ci sta

ma è da te che dipenderà

ci sta pure l’universo.

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi