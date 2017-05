Marco Carta e il nuovo album Tieniti Forte: titoli canzoni del CD + edizione autografata

Il 26 maggio 2017 vedrà la luce il sesto album in studio del cantante sardo Marco Carta che si intitola Tieniti Forte, attesissimo progetto che arriverà ad un anno esatto di distanza dall’ultima fatica discografica Come il mondo.

Il disco è in pre-order nel classico CD, nel CD autografato reperibile esclusivamente su Amazon, in vinile e download digitale, al momento in pre-order solo su iTunes.





Tieniti Forte racchiude dodici canzoni inedite (la versione iTunes solo 10), tra le quali spicca il primo bel singolo estratto Il Meglio Sta Arrivando (scritto da Raige, Luca Chiaravalli e Davide Simonetta – terzo posto tra i brani più virali in Italia su Spotify) ed il promozionale Dalla stessa parte, rispettivamente prima e seconda track del progetto.

Visto che al momento non vi sono ulteriori informazioni da potervi fornire, vi lascio ai titoli delle canzoni presenti nella scaletta di questa nuova uscita discografica.

Tracklist Tieniti Forte – Marco Carta album (Reperibile su Amazon nei formati: Audio CD – CD Edizione Autografata – Vinile – Download su iTunes)

CD:

Il meglio sta arrivando 3:29 Dalla stessa parte 2:55 [Audio] Niente di logico 3:44 Finiremo per volerci bene 3:50 Solamente la pelle 3:32 Senza rumore 4:05 La destinazione siamo noi 3:27 La fine del viaggio 3:30 Comunque vada 3:21 Dove il tempo non esiste 3:28 Fuggirò da te (non inclusa su iTunes) Inviolabile (non inclusa su iTunes)

Vinile:

Lato A:

Il meglio sta arrivando Dalla stessa parte Niente di logico3:44 Finiremo per volerci bene Solamente la pelle Senza rumore

Lato B:

La destinazione siamo noi La fine del viaggio Comunque vada Dove il tempo non esiste Fuggirò da te Inviolabile













