Marco Carta: ascolta il nuovo singolo “Il meglio sta arrivando” (con testo)

A poco meno di un anno di distanza da Come il mondo, il cantante sardo Marco Carta è tornato con il nuovo singolo che si intitola Il meglio sta arrivando, primo pezzo estratto dal futuro sesto album battezzato Tieniti Forte, in uscita il 26 maggio 2017, ad un anno esatto dall’ultima fatica discografica. Per la gioia dei fans, a questo disco si aggiungeranno un album live e una raccolta di canzoni di Natale.

Nel progetto saranno incluse le seguenti dodici tracks: Il meglio sta arrivando, Dalla stessa parte, Niente di logico, Finiremo per volerci bene, Solamente la pelle, Senza rumore, La destinazione siamo noi, La fine del viaggio, Comunque vada, Dove il tempo non esiste, Fuggirò da te e Inviolabile.





Il brano in oggetto è disponibile nei negozi digitali e nelle piattaforme streaming da venerdì 21 aprile, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

La canzone è stata scritta da Davide Simonetta, Luca Chiaravalli ed il rapper Alex Andrea Vella, in arte Raige.

Siete curiosi di ascoltare l’inedito? E’ possibile farlo anche su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale trovate le parole che lo compongono.

Il meglio sta arrivando – Marco Carta – Testo (Download)

Link sponsorizzati









Nubi cariche d’odio

nere come il rancore

ma un aereo le buca con facilità

il meglio sta arrivando

una madre sorride

si accarezza la pancia

e sfida il destino e la fatalità

il meglio sta arrivando

un bambino che gioca

e si crede aviatore

l’innocenza che vince sulla gravità

siamo già a fine mese

e a gennaio fa freddo

ma ci siamo noi due e il meglio è già qua.

Tieniti forte, tieniti, tieniti

il meglio sta arrivando

il meglio sta arrivando

tieniti forte, tieniti, tieniti

il meglio sta arrivando

il meglio sta passando

davanti a noi

solo per noi

il meglio sta arrivando

solo per noi

il meglio sta arrivando.

Una strada che corre

tra i giganti di vetro

ma due alberi crescono pure in città

il meglio sta arrivando

e di un uomo elegante

che si toglie la giacca

tira un calcio al pallone e alla vita che ha

il meglio sta arrivando

c’è chi ha fatto l’errore

di non vorrei mai sbagliare

e riscrive da capo una vita a metà

c’è chi spreca l’amore

e non sa stare male

ma ci siamo noi due e il meglio è già qua.

Tieniti forte, tieniti, tieniti

il meglio sta arrivando

il meglio sta arrivando

tieniti forte, tieniti, tieniti

il meglio sta arrivando

il meglio sta passando

davanti a noi

solo per noi

il meglio sta arrivando

solo per noi

il meglio sta arrivando.

A forza di sentire tutto non sentiamo niente

ma il meglio sta arrivando

e cambia la gente

a forza di aspettare non ci credi più poi tanto

ma il meglio sta arrivando

il meglio sta aspettando noi.

Tieniti forte, tieniti, tieniti

il meglio sta arrivando

il meglio sta arrivando

tieniti forte, tieniti, tieniti

il meglio sta arrivando

il meglio sta passando

davanti a noi

solo per noi

il meglio sta arrivando

solo per noi

il meglio sta arrivando.

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi