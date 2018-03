Måneskin: info e date del tour 2018

Il gruppo rivelazione del 2017 capitanato da Damiano David, ha all’attivo un album e una hit: Chosen, il brano presentato ad X Factor 11, che consentì loro di farsi un nome a livello nazionale.

I Måneskin sono attualmente impegnati nel tour, la cui prima fase terminerà il 22 aprile 2018, per poi riprendere il prossimo novembre.

Essere presenti ai concerti in programma a marzo e aprile, significa quindi ascoltare i brani del disco d’esordio, più Morirò da re, nuova canzone uscita pochi giorni fa, che sta divenendo sempre più virale. Il brano è stato pubblicato il 23 marzo come primo singolo estratto dalla seconda era discografica, che vedrà la luce ad autunno.

Il debutto del singolo ha coinciso con l’annuncio della tournée autunnale, che partirà dal Mamamia di Senigallia il 10 novembre 2018.

In quella che potremmo definire la seconda fase, il gruppo suonerà invece dal vivo i nuovissimi brani del nuovo progetto discografico, sul quale al momento in cui scrivo non si hanno informazioni.





Dopo l’incredibile successo delle ventuno date del primo tour, 21 live interamente sold out, ecco a voi le prossime tappe del Måneskin tour 2018.

Maneskin – Date dei concerti nel 2018

Venerdì 30 marzo – TORINO – Hiroshima Mon Amour – ore 21.00

– Hiroshima Mon Amour – ore 21.00 Sabato 31 marzo – GENOVA – Crazy Bull – ore 21.00

– Crazy Bull – ore 21.00 Venerdì 6 e sabato 7 aprile – ROMA – Teatro Quirinetta – ore 21.00

– Teatro Quirinetta – ore 21.00 Venerdì 20 aprile – MILANO – Santeria Social Club – ore 21.00

– Santeria Social Club – ore 21.00 Domenica 22 aprile – ROMA – Teatro Quirinetta – ore 21.00

Sabato 10 novembre – SENIGALLIA – Mamamia – ore 21.00

– Mamamia – ore 21.00 Giovedì 15 novembre – PADOVA – Gran Teatro Geox – ore 21.00

– Gran Teatro Geox – ore 21.00 Sabato 17 novembre – BOLOGNA – Estragon – ore 21.00

– Estragon – ore 21.00 Sabato 24 novembre – MILANO – Fabrique – ore 21.00

Venerdì 30 novembre – MODUGNO – Demode’ – ore 21.00

– Demode’ – ore 21.00 Sabato 1 dicembre – NAPOLI – Casa della Musica Federico I – ore 21.00

– Casa della Musica Federico I – ore 21.00 Giovedì 6 dicembre – BRESCIA – Gran Teatro Morato – ore 21.00

– Gran Teatro Morato – ore 21.00 Domenica 9 dicembre – VENARIA REALE – Teatro della Concordia – ore 21.00

– Teatro della Concordia – ore 21.00 Mercoledì 12 dicembre – FIRENZE – OBIHall – ore 21.00

– OBIHall – ore 21.00 Sabato 15 dicembre – ROMA – Atlantico – ore 21.00

Biglietti

I tagliandi d’ingresso sono disponibili su TicketOne, ma anche date sono sold-out. I prezzi da € 28,75. Per assistere ad uno dei live dove c’è il tutto esaurito, vi consiglio l’affidabile Viagogo.