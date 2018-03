Måneskin – Morirò da re: video ufficiale e testo del nuovo potente singolo

I Måneskin, ex concorrenti all’undicesima edizione di X Factor sono tornati con il nuovo potente e grintoso singolo Morirò da re, disponibile in streaming e digitale dal 23 marzo 2018.

Questo gruppo composto da quattro giovanissimi ragazzi, sbalordì tutti a partire dalle audizioni e nel corso della trasmissione, mostrando un’insolita padronanza del palco. Il singolo Chosen, loro primo inedito presentato durante il programma, è stato certificato Platino e vanta milioni di streams, mentre l’EP omonimo d’esordio prodotto da Lucio Fabbri, a soli due mesi dal rilascio è anch’esso stato certificato Platino.

Ora il gruppo rivelazione dello scorso anno, formato dal cantante Damiano David, Thomas Raggi (chitarra), Victoria De Angelis (basso) e Ethan Torchio (batteria) è tornato con questo energico pezzo, che da quando è uscito sta dominando le charts, spiazzando quelli che avrebbero preferito pezzi in inglese, che devo ammettere gli riescono proprio bene.

Ma il risultato è ottimo anche per questa canzone, trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali dallo scorso 23 marzo. Morirò da re anticipa inoltre il nuovo album ancora senza titolo e release date. Il progetto dovrebbe comunque essere sugli scaffali dei negozi il prossimo autunno.

Anche in questo caso ci troviamo davanti a un brano scritto e prodotto dai Måneskin, che significa chiaro di luna, un pezzo libero da ogni etichetta tradizionale ed in grado di racchiudere in sé generi diversi e di trasmettere una sonorità fresca, unica e inimitabile, dominata da un perfetto equilibrio tra rock e pop.

Per quel che concerne il significato, il tema del singolo è una risposta agli hater digitali, che non avranno risparmiato nemmeno il gruppo, visto l’incredibile successo che sta ottenendo: «È un brano che risponde ai vostri dubbi e rappresenta il nostro lavoro. È un pezzo che dimostra che la musica è sempre al centro di tutto e le chiacchiere stanno a zero. E in questi mesi non abbiamo chiacchierato, non chiacchieriamo mai. Come fuoco avanzeremo e prenderemo tutto quanto» hanno affermato i Måneskin, davvero molto sicuri delle loro capacità.

Nel video ufficiale diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia (Younuts!), li vediamo nelle fasi che precedono un live show, tra trucco e marijuana, che fumano e bevono, ma non mancano serpenti, alcol, una bellissima Victoria De Angelis che da angelo bianco si trasforma in angelo nero e un Damiano in versione donna.

Se questo gruppo e il suo stile ha già stupito in passato, sono certo che vedendo questo filmato, i fan resteranno a bocca aperta anche in questa occasione. Per gustarvelo cliccate sull’immagine, dopo la quale trovate le parole che compongono il brano.





Testo Morirò da re (Download – Spotify)

Ehy, it’s Måneskin yeah

E allora prendi la mia mano bella senorita

Disegniamo sopra il mondo con una matita

Resteremo appesi al treno solo con le dita

Pronta che non sarà facile, è tutta in salita

E allora prendi tutto quanto

Baby prepara la valigia

Metti le calze a rete e il tacco

Splendiamo in questa notte grigia.

E amore accanto a te

Baby accanto a te

Io morirò da re-ehieh

E amore accanto a te

Baby accanto a te

Io morirò da re-ehieh

E amore accanto a te

Baby accanto a te

Io morirò da re-ehieh

E amore accanto a te

Baby accanto a te

Io morirò da re-ehieheheheheheh

Oh no no no

No no no.

Ed anche quando starò male e sarò troppo stanco

Come fuoco avanzerò per prender tutto quanto

Ciò che spetta è esser pronto ad affrontare il branco

Non voglio tornare indietro, adesso parto

Allora baby baby baby asciuga il pianto

Bevi bevi bevi bevi dal mio piatto

Sì tu vuoi cadere in piedi anche dall’alto

Sì tu vuoi cadere in piedi anche dall’alto.

E amore accanto a te

Baby accanto a te

Io morirò da re-ehieh

E amore accanto a te

Baby accanto a te

Io morirò da re-ehieh

E amore accanto a te

Baby accanto a te

Io morirò da re-ehieh

E amore accanto a te

Baby accanto a te

Io morirò da re-ehieh.

Marlena

Vinci la sera

Spogliati nera

Prenditi tutto quello che fa comodo e sincera

Apri la vela dai, viaggia leggera

Tu mostra la bellezza a questo popolo e

Marlena

Vinci la sera

Spogliati nera

Prenditi tutto quello che fa comodo e sincera

Apri la vela dai, viaggia leggera

Tu mostra la bellezza a questo popolo e

Marlena

Vinci la sera

Spogliati nera

Prenditi tutto quello che fa comodo e sincera

Apri la vela dai, viaggia leggera

Tu mostra la bellezza a questo popolo ed io.

Amore accanto a te

Baby accanto a te

Io morirò da re-ehieh

Amore accanto a te

Baby accanto a te

Io morirò da re-ehieh

Amore accanto a te

Baby accanto a te

Io morirò da re-ehieh

Amore accanto a te

Baby accanto a te

Io morirò da re-ehieh

Amore accanto a te

Baby accanto a te

Baby accanto a te

Baby accanto a te

Io morirò da re-eh.