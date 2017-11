I Måneskin e l’inedito Chosen a X Factor 11: live video, testo e traduzione

I Måneskin sono una band romana composta da quattro giovani talenti, nello specifico dal cantante Damiano David, da Victoria De Angelis al basso, Thomas Raggi alla chitarra e Ethan Torchio alla batteria.

Il gruppo, il cui nome deriva dal danese (lingua d’origine di Victoria) e in italiano significa chiaro di luna, suona insieme da appena un anno e questo è il loro canale Youtube, nel quale potete ascoltare qualche pezzo.





Nel nel quinto Live Show di X Factor 2017, come ben saprete, i concorrenti rimasti in gara hanno deliziato la platea con i loro brani inediti (ascoltateli su Spotify) e anche i Maneskin hanno suonato la loro nuova canzone battezzata Chosen, un pezzo scritto da Damiano David e composto e prodotto dalla band, che nel talent show è nella squadra capitanata da Manuel Agnelli. Per la cronaca, il brano in questione era già stato presentato in occasione delle Audizioni.

È stato un vero tripudio, sia nel corso di X Factor 11 che nelle ore a seguire, perché a pochi minuti dall’esibizione in diretta, ‘Chosen’ era già il brano più scaricato su iTunes.

Cliccate sulla cover in basso per ascoltare la canzone su Spotify.

Il gruppo guidato dal 18enne carismatico frontman Damiano David, è senza ombra di dubbio la rivelazione di questa edizione del programma, riuscendo sin dalla prima esibizione, a far colpo un po’ su tutti, Mara Maionchi, Levante e Fedez inclusi.

Chosen racconta la scelta di vita del gruppo, una scelta consapevole dettata – oltre che dalla passione per la musica – dalla presa di coscienza delle proprie capacità.

Cliccando sull’immagine sottostante, accedete al video dell’esibizione nel palco della X Factor Arena mentre a seguire potete leggere il testo in inglese e la relativa traduzione in italiano.

Måneskin – Chosen testo (Download)

Hi everybody this is Måneskin, you’re listening to ‘Chosen’

Listen clear now babe, ya, ya

‘Cause it begins like…

I started when I was 17 and now I’m here brah ya ha

you don’t even know what it means so let me explain ya, ya ha

I go far, very far from my dreams and now I believe that, but I

I don’t need no money in my jeans to be an artist

one two three

This is no music, this is life, this is what I live for

so let me introduce myself ‘cause I can’t take it no more

here there’s too many stupid people and they have control

about the plan in my mind and i won’t let go

I’ve got a pistol in my head pow pow pow shoot

and I don’t wanna hear you so please shut up and now

hey hey hey follow me follow me now

so hey hey hey follow me follow me now

so hey hey hey follow me follow me now

listen now now now now now now now

follow me follow me now

one two three yeah

I started when i was seventeen and I’m not scared I’m honest yeah ah

and I know that it sounds cliche but this is my moment, this is my moment

and I don’t care what people think ‘cause I am born for that, ya ha

because my voice is the voice of a beast I want to take it all man, so I’ll take it all man

This is no music, this is life, this is what I live for

so let me introduce myself ‘cause I can’t take it no more

here there’s too many stupid people and they have control

about the plan in my mind and I won’t let go

I’ve got a pistol in my head pow pow pow shoot

and I don’t wanna hear you so please shut up and now

hey hey hey follow me follow me now

so hey hey hey follow me follow me now

so hey hey hey follow me follow me now

listen now now now now now now now

follow me follow me now

Oh yeah yeah na na na na na

follow me now

and follow me now

you follow me, follow na na na na…

hey hey hey follow me follow me now

hey hey hey follow me follow me now

hey hey hey follow me follow me now

listen now now now now now now

follow me follow me now.





Chosen – Måneskin – Traduzione

Ciao a tutti, questi sono i Måneskin, stai ascoltando “Chosen”

Ascolta chiaramente adesso, tesoro ya, ya

Perché inizia come …

Ho iniziato quando avevo 17 anni e ora sono qui, ya ha

non sai nemmeno cosa significhi quindi lascia che ti spieghi

mi spingo oltre, ben oltre i miei sogni e ora ci credo ma

non ho bisogno di soldi in tasca per essere un artista

uno due tre

Questa non è musica, questa è vita, questo è ciò per cui vivo

dunque, lascia che mi presenti perché non ce la faccio più

qui c’è troppe persone stupide e hanno il controllo

Del progetto che ho in testa ma non mollo

Ho una pistola puntata alla testa boom boom boom

e non voglio sentirti, quindi per favore stai zitto e ora

hey hey hey seguimi seguimi ora

quindi hey hey hey seguimi seguimi ora

quindi hey hey hey seguimi seguimi ora

ascolta ora ora ora ora ora ora ora

seguimi seguimi ora

uno due tre yeah

Ho iniziato quando avevo 17 anni e non ho paura devo essere sincero yeah ah

e so che sembra banale ma questo è il mio momento, è il mio momento

e di ciò che pensa la gente non m’importa nuovecanzoni.com perché sono nato per questo

perché la mia voce è la voce di una belva, voglio prendere tutto amico quindi mi prenderò tutto amico

Questa non è musica, questa è vita, questo è ciò per cui vivo

dunque, lascia che mi presenti perché non ce la faccio più

qui c’è troppe persone stupide e hanno il controllo

Del progetto che ho in testa ma non mollo

Ho una pistola puntata alla testa boom boom boom

e non voglio sentirti, quindi per favore stai zitto e ora

hey hey hey seguimi seguimi ora

quindi hey hey hey seguimi seguimi ora

quindi hey hey hey seguimi seguimi ora

ascolta ora ora ora ora ora ora ora

seguimi seguimi ora

Oh yeah yeah na na na na na

Oh yeah yeah na na na na na

seguimi ora

e seguimi segui ora …

seguimi, segui na na na na…

hey hey hey seguimi seguimi ora

hey hey hey seguimi seguimi ora

hey hey hey seguimi seguimi ora

ascolta ora ora ora ora ora ora

seguimi seguimi ora.

