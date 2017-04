Maluma: guarda il video del nuovo singolo “Felices los 4” (con testo e traduzione)

Si intitola Felices los 4 il nuovo scoppiettante singolo di Maluma, disponibile nei digital store e nelle principali piattaforme streaming dal 20 aprile 2017.

Fresco della fortunata collaborazione con Shakira sulle note di Chantaje, il 23enne cantante e autore colombiano Juan Luis Londoño Arias, artisticamente conosciuto come Maluma, torna alla ribalta con quest’orecchiabile canzone prodotta dal duo composto da Chan el genio & Kevin ADG (per la cronaca hanno prodotto la citata Chantaje), meglio conosciuti come The Rude Boyz, nella quale si parla di amore senza vincoli.





Nello specifico, “Felices los 4” racconta la rottura di un rapporto sentimentale; nonostante ciò, la coppia prova ancora sentimenti reciproci. Qual’è quindi la soluzione per Maluma? Semplice! Il rimendio è il seguente: quello che le due coppie (lui e la sua nuova fidanzata e la sua ex ed il suo nuovo spasimante) formino un quartetto d’amore, in maniera tale che siano felici tutti e quattro! E a quanto sembra, la sua ex fiamma la pensa esattamente allo stesso modo ed è quindi d’accordo!

E’ sostanzialmente questo il significato della canzone, accompagnata dl video ufficiale disponibile nel canale Youtube dell’artista dal 21 aprile. Il filmato è stato diretto da Jessy Terrero e vede tra i protagonisti Wilmer Eduardo Valderrama, attore e produttore cinematografico statunitense di origini colombiane e venezuelane.

Siete curiosi di vedere il cortometraggio? Per gustarvelo cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire potete leggere la mia traduzione in italiano e le parole in spagnolo che compongono il brano.

Felices los 4 traduzione – Maluma (Download)

[Introduzione]

Maluma baby

[Verso 1]

Appena sorge il sole e scappi via

So che ti rendi conto che questo mi fa male

Non sto pensando a ciò che stai facendo

Se siamo qualcosa (o “amici”) ed è questo che vogliamo

[Pre-Ritornello] (x2)

Se resti con me

O te ne vai con un altro

Non me ne frega niente

Perché so che tornerai

[Ritornello]

E se passerai il tempo con un altro

Saremo felici, saremo felici

Felici tutti e quattro

Ingrandiremo la stanza

E se passerai il tempo con un altro

Saremo felici, saremo felici

Felici tutti e 4

Accetto l’accordo

[Coro]

E lo facciamo un’altra volta

E lo facciamo un altro po’

E lo facciamo un’altra volta

E lo facciamo un altro po’

[Verso 2]

E lo facciamo un’altra volta

Noi non dipendiamo da un patto

Basta rilassarsi e sentire gli effetti

Il boom boom che ti brucia, quel corpo da sirena

Tranquilla perché non credo negli accordi

(E neanche tu …)

E ogni volta che se ne va, torna da me

E saremo felici tutti e 4

Non importa cosa penserà la gente, a noi piace così

E ogni volta che se ne va, torna da me

E saremo felici tutti e 4

Non importa cosa la gente dirà, siamo due persone della stessa pasta

[Ritornello]

E se passerai il tempo con un altro

Saremo felici, saremo felici

Felici tutti e quattro

Ingrandiremo la stanza

E se passerai il tempo con un altro

Saremo felici, saremo felici

Felici tutti e 4

Accetto l’accordo

[Coro]

E lo facciamo un’altra volta

E lo facciamo un altro po’

E lo facciamo un’altra volta

E lo facciamo un altro po’

[Pre-Ritornello] (x2)

Se resti con me

O te ne vai con un altro

Non me ne frega niente

Perché so che tornerai

[Ritornello]

E se passerai il tempo con un altro

Saremo felici, saremo felici

Felici tutti e quattro

Ingrandiremo la stanza

E se passerai il tempo con un altro

Saremo felici, saremo felici

Felici tutti e 4

Accetto l’accordo

[Coro]

E lo facciamo un’altra volta

E lo facciamo un altro po’

E lo facciamo un’altra volta

E lo facciamo un altro po’

[Conclusione]

E ogni volta che se ne va, torna da me

(Maluma baby)

Non importa quello che dirà la gente, ci piace così

(Kevin ADG, Chan El Genio)

E ogni volta che se ne va, torna da me

(Il codice segreto, baby)

Non importa quello che diranno, siamo della stessa pasta

Così ha voluto il destino baby

Mua

Maluma – Felices los 4 testo

[Scritta da Eli Palacios, Miky La Sensa & Maluma]

[Introducción]

Maluma baby

[Verso 1]

Apenas sale el soy y tú te vas corriendo

Sé que pensarás que esto me está doliendo

Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo

Si somos algo (o “amigos”) y así nos queremos

[Pre-Estribillo] (x2)

Si conmigo te quedas

O con otro tú te vas

No me importa un carajo

Porque sé que volverás

[Estribillo]

Y si con otro pasas el rato

Vamo’ a ser feliz, vamo’ a ser feliz

Felices los 4

Te agrandamos el cuarto

Y si con otro pasas el rato

Vamo’ a ser feliz, vamo’ a ser feliz

Felices los 4

Yo te acepto el trato

[Coro]

Y lo hacemos otro rato

Y lo hacemos otro rato

Y lo hacemos otro rato

Y lo hacemos otro rato

[Verso 2]

Y lo hacemos otro rato

Lo nuestro no depende de un pacto

Disfruta y solo siente el impacto

El boom boom que te quema, ese cuerpo de sirena

Tranquila que no creo en contratos

(Y tu menos…)

Y siempre que se va, regresa a mí

Y felices los 4

No importa el que dirán, nos gusta así

Y siempre que se va, regresa a mí

Y felices los 4

No importa el que dirán, somos tal para cual

[Estribillo]

Y si con otro pasas el rato

Vamo’ a ser feliz, vamo’ a ser feliz

Felices los 4

Te agrandamos el cuarto

Y si con otro pasas el rato

Vamo’ a ser feliz, vamo’ a ser feliz

Felices los 4

Yo te acepto el trato

[Coro]

Y lo hacemos otro rato

Y lo hacemos otro rato

Y lo hacemos otro rato

Y lo hacemos otro rato

[Pre-Estribillo] (x2)

Si conmigo te quedas

O con otro tú te vas

No me importa un carajo

Porque sé que volverás

[Estribillo]

Y si con otro pasas el rato

Vamo’ a ser feliz, vamo’ a ser feliz

Felices los 4

Te agrandamos el cuarto

Y si con otro pasas el rato

Vamo’ a ser feliz, vamo’ a ser feliz

Felices los 4

Yo te acepto el trato

[Coro]

Y lo hacemos otro rato

Y lo hacemos otro rato

Y lo hacemos otro rato

Y lo hacemos otro rato

[Conclusión]

Y siempre que se va, regresa a mi

(Maluma baby)

No importa el que dirán, nos gusta así

(Kevin ADG, Chan El Genio)

Y siempre que se va, regresa a mi

(El código secreto, baby)

No importa el que dirán, somos tal para cual

Así lo quiso el destino mami

Mua

















