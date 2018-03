Maluma – El Préstamo: video, testo e traduzione del nuovo brano

Il 9 marzo 2018 il cantautore colombiano Maluma ha rilasciato in digitale e streaming il nuovo singolo che si intitola El Préstamo e forse siamo davanti a una nuova hit.

Come i precedenti e fortunatissimi “Felices Los 4” e “Corazón”, anche questo pezzo sarà incluso nel terzo album in studio F.A.M.E., che al momento in cui scrivo non ha ancora una release date.

Scritto da Ha-Ash & lo stesso Maluma e prodotto da Chan El Genio & Kevin ADG, “El Préstamo” ha tutte le carte in regola per divenire uno dei prossimi tormentoni, che scatenerà terremoti nelle classifiche.

Per quel che concerne il significato, il brano racconta la delusione scaturita da una storia d’amore e del successivo pentimento da parte di un uomo, che le ha dato incondizionatamente il suo cuore. Tuttavia per lei non è la stessa cosa ed è pronta a prendersi gioco di lui.

Il video ufficiale, in cui all’inizio Maluma dice in italiano “non l’ho dato, lo prendo“, è stato diretto da Jessy Terrero.

Si tratta di un bel cortometraggio che vede il cantante nei panni di un rapinatore che nel finale, incastrato da un’ex amante e complice, è sul punto di essere arrestato nella sua abitazione. Il “To be continued” lascia intendere che nel prossimo filmato, scopriremo cosa accadrà.

El Préstamo traduzione (Download – Audio)

[Introduzione: Maluma]

Guarda Chan, tirami un po’ su il microfono

Devo dirti un paio di cose che, lei non vuole sentire

Solo per curiosità devo chiederti

Me lo presti o te lo porti via? (A-ha)

Non vedi che devo usarlo

Con te e con altre ancora (haha)

Ho promesso di non maltrattarlo più, oh no (mua)

[Pre-Ritornello]

Scusa ma ho le mie ragioni, ouh-no-no

Nel gioco dell’amore ho perso molto (esatto)

È così che mi ha fatto diventare il passato

E preferisco parlarti chiaramente (Maluma baby)

[Ritornello]

Non l’ho dato, non l’ho dato, l’ho prestato

La cosa più grande che avevo e tu non vuoi restituirla (Maluma, baby)

Non l’ho dato, non l’ho dato, l’ho prestato (hahahaha)

Ti ho dato tutto il mio amore e non vuoi restituirlo (va bene, va bene)

Non l’ho dato, non l’ho dato, l’ho prestato (a-ha)

La cosa più grande che ho avuto e tu non vuoi restituirla

Non l’ho dato, non l’ho dato, l’ho prestato (haha)

Ti ho dato tutto il mio amore e non vuoi restituirlo (va bene, va bene)

[Strofa 1]

Che è successo baby? Cosa ti ho regalato?

E’ già da diversi mesi

Che ti do quello che ti meriti

Tre volte al mattino e altre due volte la notte

Sembra che questo continui a crescere

Spero che non dimentichi di pagare interessi

Non sei arrivata al momento migliore

Se dicessi il contrario ti mentirei

Analizzo e la mia conclusione è che

Ognuno deve andare per la sua strada





[Ponte]

Non rimanere sola

Di uomini ce ne sono abbastanza

Perché non ti trovi qualcuno che ti ami e ti faccia innamorare?

Non rimanere sola

Di uomini ce ne sono abbastanza

Perché non ti trovi qualcuno che ti ami e ti faccia innamorare? (Maluma baby)

[Ritornello]

Non l’ho dato, non l’ho dato, l’ho prestato (hahahaha)

La cosa più grande che ho avuto e tu non vuoi restituirla (wuu)

Non l’ho dato, non l’ho dato, l’ho prestato (rra, rra)

Ti ho dato tutto il mio amore e tu non vuoi restituirlo

Non l’ho dato, non l’ho dato, l’ho prestato (non io, non io)

La cosa più grande che avevo e tu non vuoi restituirla

Non l’ho dato, non l’ho dato, l’ho prestato (io)

Ti ho dato tutto il mio amore e tu non vuoi restituirlo (va bene)

[Pre-Ritornello]

Scusa ma ho le mie ragioni, ouh-no-no (mi capisci)

Nel gioco dell’amore ho perso molto (mi dispiace piccola)

È così che il passato mi ha fatto diventare

E preferisco parlarti chiaro (Maluma baby)

[Conclusione]

Non l’ho dato, non l’ho dato, l’ho prestato (hahaha)

(Va bene, va bene)

La cosa più grande che avevo e non vuoi restituirla

(E questo è F.A.M.E

Maluma baby)

Non l’ho dato, non l’ho dato, l’ho prestato

(Kevin ADG e Chan The Genius

Rudeboyz)

Ti ho dato tutto il mio amore e tu non vuoi restituirlo

(Dimmelo Ha-ash

Questa è la formula

Hahaha, mua!)