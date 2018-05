Maluma – F.A.M.E. è album 2018: info e titoli delle canzoni

Il 18 maggio 2018 vedrà la luce il terzo album in studio del cantautore colombiano Juan Luis Londoño Arias, in arte Maluma, che si intitola F.A.M.E., atteso progetto che arriverà a oltre 2 anni e mezzo dall’ultima fortunata fatica discografica “Pretty Boy, Dirty Boy” (2015), con il quale conquistò 2 dischi di Platino in Cile e Stati Uniti, 3 volte Platino in Messico e disco di Diamante in Colombia.

Il cantante classe 1994 è pronto a stupire il mondo con questo disco, anticipato da singoli di successo, hit come Corazón ft. Nego do Borel, El Préstamo e Felices Los 4, quest’ultimo per l’occasione proposto anche nella versione con Marc Anthony.

Oltre al cantante newyorkése nonché il re della Bachata e il collega brasiliano Nego do Borel, ci sono altri importanti ospiti nell’album, nello specifico Timbaland & SID, Prince Royce e Jason Derulo.

In FAME ci sono tutte le premesse per un successo mondiale, visto il colombiano è riuscito a farsi un nome anche in altri paesi, Italia inclusa, solo negli ultimi 2 anni.





Appena dopo la cover, trovate i titoli di tutte le canzoni incluse in questa nuova uscita discografica.

Tracklist F.A.M.E. – Maluma album

[Audio CD – Download – Audio su Spotify]

1. Intro – F.A.M.E.

2. Corazón (feat. Nego do Borel)

3. El Préstamo

4. Cuenta a Saldo

5. Hangover (feat. Prince Royce)

6. Mi Declaración (feat. Sid, Timbaland)

7. How I Like It

8. Marinero

9. Delincuente

10. Condena

11. Ojos Que No Ven

12. La Ex (feat. Jason Derulo)

13. Unfollow

14. Felices los 4

15. Felices los 4 (feat. Marc Anthony)