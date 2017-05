“Maltese – Il romanzo del Commissario” – la colonna sonora by Ralf Hildenbeutel: titoli canzoni e audio

Come molti di voi sapranno, “Maltese – Il romanzo del Commissario” è una miniserie tv diretta da Gianluca Maria Tavarelli, composta da quattro puntate e andata in onda su Rai1 dall’8 al 16 maggio 2017.

Per ovvi motivi in questo breve articolo ci soffermiamo sulla bella e interessante colonna sonora composta da Ralf Hildenbeutel, che è riuscito a creare una giusta atmosfera alla fiction e un appeal di livello internazionale.





Il musicista tedesco, già autore di diverse soundtrack per cinema e tv (inoltre ha ottenuto la medaglia d’oro del New York Festival per la soundtrack del film Hommage a Noir), ha raccolto nell’album ufficiale 22 interessanti tracks, ventidue musiche che possiamo considerare non di contorno, bensì come parti integranti delle scene della serie tv, con lo scopo di arricchire la narrazione di quest’amata fiction. Tra esse, quella che sta riscuotendo maggior interesse è senza ombra di dubbio la track iniziale “Ease (Maltese Edit)” che vi consiglio di ascoltare.

Appena dopo la cover frontale, trovate i titoli delle tracce incluse nella colonna sonora di Maltese, disponibile nei negozi dal 14 maggio solo nel formato digitale (almeno per il momento) ed un link per ascoltarle gratuitamente.

Tracklist colonna sonora Maltese – Il romanzo del Commissario (Download – Audio Canzoni)

By Ralf Hildenbeutel

1 Ease (Maltese Edit) 2:51

2 The Photo 2:17

3 Gianni 2:09

4 Dario’s Old Home 1:31

5 Laura Nitto 1:27

6 Maltese 2:03

7 Way to Miceli 2:14

8 Renta in the Clinic 2:41

9 The Melendez Family 3:38

10 At the Library 2:26

11 Dead Chicken 1:17

12 Giulia and Dario Must Talk 3:12

13 Noa 1:51

14 Arresting Alessio 2:59

15 The Chase 1:19

16 Elisa and Mauro 1:45

17 First Success 2:41

18 Gaspare 1:20

19 Elisa’s Memories 2:21

20 The Documents 2:02

21 Senator Melendez 2:35

22 Beyond (Maltese Edit) 3:30













