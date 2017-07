Major Lazer: guarda il video di “Sua Cara” feat. Anitta & Pabllo Vittar (con traduzione del testo)

Sua Cara è il secondo singolo dei Major Lazer estratto dall’EP Know No Better, pubblicato il 1° giugno 2017.

Questa canzone è stata prodotta dai Major Lazer con la collaborazione di King Henry e vede protagonisti due ospiti d’eccezione: la popstar brasiliana Larissa de Macedo Machado, in arte Anitta, e Phabullo Rodrigues da Silva, aka Pabllo Vittar, cantante, autore, attore e drag queen brasiliano.

Si tratta di un brano tanto orecchiabile quanto esplicito, accompagnato dal video ufficiale diretto da Bruno Ilogti.

Il filmato è disponibile dal 30 luglio ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in portoghese che compongono questo pezzo.

Sua Cara – Major Lazer – Traduzione (Download)

[Introduzione]

Major Lazer comanda il mondo

[Strofa 1: Anitta]

Sei pronto, ma non sparerai

Mi noti, ma non mi guardi

Pensi di essere superuomo, ma questo non mi fermerà

Sei pieno di cattiveria, ma non mi affronti

Hai voglia e anche io

Ma sei pieno di storie e di ma

Sei diventato un codardo, ho tanta voglia

Ma la fai troppo lunga

[Pre-ritornello 1: Anitta]

Se tu non vieni ti metterò sotto pressione

Non ti aspetterò, ho tante opzioni

Io non sono una donna che ha a che fare con le prediche

Affrontami (o “guardami”), preparati

Che te la sbatterò dritta in faccia

[ritornello: Anitta]

Proprio in faccia

Farò il twerking proprio sulla tua faccia

Proprio in faccia

Oggi te la sbatterò dritta in faccia

[Strofa 2: Pabllo Vittar]

Sono arrivato

Sono pronto ad attaccare

Quando il ritmo aumenterà, voglio recuperare

Te lo sbatterò in faccia, ah ah

E twerkerò, ah ah

[Pre-ritornello 2 Pablo Vittar & Anitta]

Sono bello, libero, snello e sciolto

Ho voglia di baciare in bocca

Bello, libero, snello e sciolto

Ho voglia di baciare in bocca

Bello, libero, snello e sciolto

Ho voglia di baciare in bocca

Bello, libero, snello e sciolto

Che te la sbatterà dritta in faccia

[ritornello: Anitta & Pabllo Vittar]

Proprio in faccia

Farò il twerking proprio sulla tua faccia

Proprio in faccia

Oggi te la sbatterò dritta in faccia

[Ponte: Anitta]

Sei pronto, ma non sparerai (dritto in faccia)

Mi noti, ma non mi guardi (dritto in faccia)

Pensi di essere superuomo, ma questo non mi fermerà ((dritto in faccia)

Pensi di essere superuomo, ma questo non mi fermerà (dritto in faccia)

[Conclusione: Anitta & Pabllo Vittar]

Se tu non vieni ti metterò sotto pressione

Non ti aspetterò, ho tante opzioni

Io non sono una donna che ha a che fare con le prediche

Affrontami (o “guardami”), preparati

Che te la sbatterò dritta in faccia

Major Lazer – Sua Cara testo

[Scritto da: Diplo, Anitta, Machado Boaz, Pabllo Vittar, Jefferson Jr., Arthur Marques, Umberto Tavares, Rashid Badloe, Giordano Ashruf, Rodrigo Antunes, Shareef Badloe]

[Intro]

Major Lazer run the world

[Verso/Verse 1: Anitta]

Você prepara, mas não dispara

Você repara, mas não encara

Se acha o cara, mas não me para

Tá cheio de maldade, mas não me encara

Você já tá querendo e eu também

Mas é cheio de história e de porém

Virou covarde, tô com vontade

Mas você tá demorando uma eternidade

[Pré-refrão/Pre Chorus 1: Anitta]

Se você não vem eu vou botar pressão

Não vou te esperar, tô cheia de opção

Eu não sou mulher de aturar sermão

Me encara, se prepara

Que eu vou jogar bem na sua cara

[Refrão/Chorus: Anitta]

Bem na sua cara

Eu vou rebolar bem na sua cara

Bem na sua cara

Hoje eu vou jogar bem na sua cara

[Verso/Verse 2: Pabllo Vittar]

Cheguei

Tô preparada pra atacar

Quando o grave bater, eu vou quicar

Na sua cara vou jogar, ah ah

E rebolar, ah ah

[Pré-refrão/Pre Chorus 2: Pablo Vittar & Anitta]

Eu tô linda, livre, leve e solta

Doida pra beijar na boca

Linda, livre, leve e solta

Doida pra beijar na boca

Linda, livre, leve e solta

Doida pra beijar na boca

Linda, livre, leve e solta

Que eu vou jogar bem na sua cara

[Refrão/Chorus: Anitta & Pabllo Vittar]

Bem na sua cara

Eu vou rebolar bem na sua cara

Bem na sua cara

Hoje eu vou jogar bem na sua cara

[Ponte/Bridge: Anitta]

Você prepara, mas não dispara (bem na sua cara)

Você repara, mas não encara (bem na sua cara)

Se acha o cara, mas não me para (bem na sua cara)

Se acha o cara, mas não me para (bem na sua cara)

[Outro: Anitta & Pabllo Vittar]

Se você não vem eu vou botar pressão

Não vou te esperar, tô cheia de opção

Eu não sou mulher de aturar sermão

Me encara, se prepara

Que eu vou jogar bem na sua cara

















