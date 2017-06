Major Lazer – ascolta il nuovo EP e singolo “Know No Better”: titoli delle canzoni + testo e traduzione del brano omonimo

In data odierna è uscito il quarto EP dei Major Lazer che si intitola Know No Better, mini disco disponibile nei digital store e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Ad oltre tre anni di distanza dal precedente Apocalypse Soon, il progetto dancehall composto da Diplo, Jillionaire e Walshy Fire torna alla ribalta con quest’interessante mini-album formato da sei nuove canzoni.





Tra esse spicca il primo singolo estratto omonimo, in radio dal 1° giugno 2017, un bel pezzo firmato da King Henry, Jr. Blender, Quavo, Starrah, Travis Scott, Diplo & Camila Cabello, mentre la produzione è di Benny Blanco, Jr. Blender, King Henry fli stessi Major Lazer.

Oltre ad aver contribuito alla stesura del testo, Quavo, Travis Scott e Camila Cabello sono anche le voci protagoniste in questo pezzo, le cosiddette “guest star”.

Gli altri “ospiti” sono J Balvin & Sean Paul, Nasty C, Ice Prince, Patoranking & Jidenna, il cantante jamaicano Busy Signal, Anitta & Pabllo Vittar ed infine Machel Montano & Konshens.

Appena dopo la copertina, trovate i titoli delle canzoni, il link per ascoltarle su Youtube, il testo e la traduzione della title track.

Tracklist Know No Better – Majoer Lazer EP (Download – Audio su Youtube)

Know No Better (feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo) 3:45 Buscando Huellas (feat. J Balvin & Sean Paul) 2:53 Particula (feat. Nasty C, Ice Prince, Patoranking & Jidenna) 3:24 Jump (feat. Busy Signal) 3:03 Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) 2:47 Front of the Line (feat. Machel Montano & Konshens) 3:45

Major Lazer – Know No Better Testo

[Intro: Travis Scott]

Yeah

Straight up

[Verse 1: Travis Scott]

Wrist look like it been dipped

Dipped in that, dipped in that, dipped in that

Script look like it been flipped

Flippin’ that, flippin’ that, flippin’ that

Pull up in that foreign, my God

Whole squad get in that, get in that

Please say it ain’t true

I had to go and cop two

Hell nah, we can’t fit in that

[Pre-Chorus: Travis Scott]

Wild ones, like we fresh out the cage

Showtime baby, fresh out the stage

Bad lil’ mama, fresh off the page

Front like you love it, but you know that you hate it

Yeah you know no better (no better)

Yeah you know no better

Yeah you know no better, ooh

[Chorus: Camila Cabello & Travis Scott]

Yeah, you know no better

Say you different, who you kidding?

Yeah, you know no better

Ooooh, save that talk for the ones who don’t know no better

‘Cause baby I know you better

Cause baby I know no better

Baby I know you better (Baby I know)

Baby I know you better

[Post-Chorus: Camila Cabello & Travis Scott]

Baby I know you better (Straight up)

Baby I know you better

Baby I know, I know no better

[Verse 2: Travis Scott]

Top dropped off on my whip

Whippin’ that, whippin’ that, whippin’ that

Yellow and that purple on mix

Mixin’ that, mixin’ that, mixin’ that

Copped my bitch from the tropics (yeah)

You know where she sitting at

Taking shots, pouring bottle after bottle after bottle

Hell nah, we ain’t sipping that

[Pre-Chorus: Travis Scott]

Wild ones, like we fresh out the cage

Showtime baby, fresh out the stage

Bad lil’ mama, fresh off the page

Front like you love it, but you know that you hate it

Yeah you know no better (no better)

Yeah you know no better

Yeah you know no better, ooh

[Chorus: Camila Cabello & Travis Scott]

Yeah, you know no better

Say you different, who you kidding?

Yeah, you know no better

Ooooh, save that talk for the ones who don’t know no better

‘Cause baby I know you better

Cause baby I know no better

Baby I know you better (Baby I know)

Baby I know you better

[Post-Chorus: Camila Cabello & Travis Scott]

Baby I know you better

Baby I know you better

Baby I know, I know no better

[Verse 3: Quavo]

Quavo!

Drop top on the whip (drop top)

Double ranch on the chips (grrah)

Ice cream gave her chills (ice cream)

Too much cash pay the bills

I make her ride Mercedes (scoot scoot)

I can afford the latest

Baby ignore the ratings (ignore ‘em)

Cause pull up, we pump up, we raging

We know no better (no)

Stack my bread up (stack)

Don’t get fed up (nope)

Ain’t gonna let up (yeah)

You told me to shut up (shut up)

But I’ma do better (huh?)

It’s not my race (woo!)

Get out my face (get out)

Drop my case (drop it)

Which way? (where?)

That way

[Chorus: Camila Cabello & Travis Scott]

Yeah, you know no better

Say you different, who you kidding?

Yeah, you know no better

O-oh, save that talk for the ones who don’t know no better

‘Cause baby I know you better

Baby I know you better (straight up)

Baby I know you better

[Post-Chorus: Camila Cabello & Travis Scott]

Baby I know you better

Baby I know you better

Baby I know, I know no better

Know No Better – Major Lazer – Traduzione (in aggiornamento)



[Introduzione: Travis Scott]

Yeah

Straight up

[Verso 1: Travis Scott] ( in aggiornamento)

Il polso sembra essere stato immerso (o “intriso”)

Immerso su quel, immerso su quel, immerso su quel

Il copione sembra che sia stato ribaltato

Ribaltato, ribaltato, ribaltato

Parcheggia quella straniera, mio ​​Dio*

Ci entra tutta la squadra

Per favore dì che non è vero

Dovevo andare e due sbirri

Diavolo nah, non possiamo entrarci

[Pre-Ritornello: Travis Scott] ( in aggiornamento)

Selvaggi, come se fossimo appena usciti dalla gabbia

Baby è ora di entrare in scena, appena usciti dal palco

Bellezza, appena uscita dalla pagina

Davanti come piace a te, ma sai che lo odi

Sì non sai niente di meglio (niente di meglio) [potrebbe essere inteso come “non sai fare di meglio”?]

Sì, non sai niente di meglio

Sai non sai niente di meglio, ooh

[Ritornello: Camila Cabello & Travis Scott] ( in aggiornamento)

Yeah, non sai niente di meglio

Dici che sei diverso, chi credi di prendere in giro?

Yeah, non sai niente di meglio

Ooooh, risparmiati quel discorso per quelli che non capiscono niente

Perché baby io ti conosco bene

Perché baby non conosco nessuno meglio

Baby ti conosco bene (Baby ti conosco)

Baby ti conosco bene

[Post-Ritornello: Camila Cabello & Travis Scott]

Baby ti conosco bene (straight up)

Baby ti conosco bene

Baby ti conosco, non conosco nessuno meglio



[Verso 2: Travis Scott]

Il tettuccio ha lasciato la mia macchina**

Frusto quel, frusto quel, frusto quel

Faccio un mix di quel giallo e viola***

Lo mischio, lo mischio, lo mischio

La mia fidanzata ha ammesso che viene dai tropici

Sai dove si siede

Versa bottiglia dopo bottiglia dopo bottiglia

Diavolo no! Non stiamo bevendo quello.

in aggiornamento

[Pre-Ritornello: Travis Scott]

Selvaggi, come se fossimo appena finiti in gabbia

Baby è ora di entrare in scena, appena saliti sul palco

Bellezza, appena uscita dalla pagina

Davanti come piace a te, ma sai che lo odi

Sì non sai niente di meglio (niente di meglio)

Sì, non sai niente di meglio

Sai non sai niente di meglio, ooh

[Ritornello: Camila Cabello & Travis Scott]

Yeah, non sai niente di meglio

Dici che sei diverso, chi credi di prendere in giro?

Yeah, non sai niente di meglio

Ooooh, risparmiati quel discorso per quelli che non capiscono niente

Perché baby io ti conosco bene

Perché baby non conosco nessuno meglio

Baby ti conosco bene (Baby ti conosco)

Baby ti conosco bene

[Post-Ritornello: Camila Cabello & Travis Scott]

Baby ti conosco bene

Baby ti conosco bene

Baby ti conosco, non conosco nessuno meglio

[Verso 3: Quavo] in aggiornamento

Quavo!

Macchina Cabriolet (Cabriolet)

Un pizzico di ranch sulle patatine (Un pizzico)****

Il gelato le ha dato i brividi (Il gelato)

Molti soldi pagano le fatture

Le faccio fare un giro in Mercedes

Posso permettermi l’ultimo modello

Baby ignora agli ascolti [o “i giudizi”) (ignorali)

Perché stacchiamo, pompiamo, festeggiamo

Non sappiamo fare di meglio

Accumuliamo il mio pane

Non puoi stufarti

Non mollerai la presa

Mi hai detto di chiudere il becco

Ma migliorerò

Levati di torno (vai via)

Lascia perdere le mie ragioni

Da che parte?

Da quella parte.

[Ritornello: Camila Cabello & Travis Scott]

Yeah, non sai niente di meglio

Dici che sei diverso, chi credi di prendere in giro?

Yeah, non sai niente di meglio

Ooooh, risparmiati quel discorso per quelli che non capiscono niente

Perché baby non conosco nessuno meglio

Baby Io ti conosco bene (in alto)

Baby ti conosco bene

[Post-Ritornello: Camila Cabello & Travis Scott]

Baby ti conosco bene

Baby ti conosco bene

Baby ti conosco, non conosco nessuno meglio

* Travis prima acquistò un Lamborghini Huracan e ora possiede anche una Ferrari 488. Non riesce ancora a credere a quanto successo abbia raggiunto in un così breve tempo.

** si riferisce alla sua macchina decappottabile.

*** la purple drank, detta anche lean, sizzurp, dirty Sprite, syrup, purple jelly ecc, è un miscuglio di sciroppo per la tosse contenente codeina mescolato alla Sprite. Nel giro di qualche minuto produce effetti sedativi e psicoattivi. In questa riga, Travis Scott lo descrive dicendo che mescola “giallo” (Fanta) e “viola” (sciroppo di tosse con codeina).

**** In questa riga, Quavo dei Migos allude alla partnership del gruppo rap con la Rap Snacks, società produttrice di patatine. Rap Snacks coinvolge differenti rapper per dare loro i propri sapori. Il sapore dei Migos è stato chiamato “Sour Cream With A Dab of Ranch”

