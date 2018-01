Major Lazer: ascolta En La Cara (feat. Karol G) [Sua Cara Remix] + testo e traduzione

In data odierna, i Major Lazer hanno rilasciato il nuovo singolo En La Cara, remix in spagnolo della hit Sua Cara feat. Anitta e Pabllo Vittar estratta dal fortunato EP Know No Better, pubblicato lo scorso giugno.

La versione originale, quella in portoghese, vanta un video da oltre 330 milioni di views, con un ascolto complessivo che si avvicina al miliardo di ascolti.





E’ ora la volta di Sua Cara Remix, un bel pezzo scritto e interpretato dalla giovane modella e cantante trap e reggaeton colombiana Carolina Giraldo Navarro, in arte Karol G, ancora una volta prodotto dai Major Lazer, Boaz van de Beatz & Afro Bros e trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 12 gennaio 2018.

In attesa del filmato, è possibile ascoltare la canzone su Spotify cliccando sulla cover sottostante, dopo la quale accedete al testo e alla relativa traduzione in italiano.

En La Cara testo – Major Lazer (Download)

[Estrofa 1: Karol G]

Tú te preparas y no disparas

Tú me vigilas, ya vi que pasa

Quieres probar que traigo bajo de la falda

Me tengo que [?] porque no me da la cara

Se te notan las ganas y a mí también

No me [?] te enseño, déjate

¿Cómo tú quieres que te lo haga?

Tengo un par de razones que no esperan nada

[Pre-Estribillo: Karol G]

Ya puedo notar que tienes la intención

Así que voy a tomar la decisión

Yo te voy a dar y [?] en el corazón

¿Qué tal si te preparas?

Baby, que voy a ponértelo en la cara

[Estribillo: Karol G]

En la cara

Baby, que voy a ponértelo en la cara

En la cara

Baby, que voy a ponértelo en la cara

[Estrofa 2: Karol G]

Me gusta, no puedo negarte lo que me gusta

En tu cara como lo disfrutas

No tengas miedo, si no tenemos dueño

[Puente: Karol G]

(Me gusta) Yo quiero, yo quiero, acércate

(Me gusta) Yo quiero, yo quiero, atrévete

(Me gusta) Yo quiero, yo quiero, actívame

Si no tenemos dueño

Link sponsorizzati









[Pre-Estribillo]

Soy linda, libre, suelta y loca

Y una experta con la boca

Linda, libre, suelta y loca

Y una experta con la boca

Linda, libre, suelta y loca

Y una experta con la boca

Linda, libre, suelta y loca

Baby, que voy a ponértelo en la cara

[Estribillo: Karol G]

En la cara

Baby, que voy a ponértelo en la cara

En la cara

Baby, que voy a ponértelo en la cara

[Puente: Karol G]

(Me gusta) Yo quiero, yo quiero, acércate

(Me gusta) Yo quiero, yo quiero, atrévete

(Me gusta) Yo quiero, yo quiero, actívame

Si no tenemos dueño

(Me gusta) Yo quiero, yo quiero, acércate

(Me gusta) Yo quiero, yo quiero, atrévete

(Me gusta) Yo quiero, yo quiero, actívame

Si no tenemos dueño

[Final: Karol G]

Ya puedo notar que tienes la intención

Así que voy a tomar la decisión

Yo te voy a dar y [?] en el corazón

¿Qué tal si te preparas?

Baby, que voy a ponértelo en la cara

Powered by NuoveCanzoni.com

Major Lazer – En La Cara traduzione

[Strofa 1: Karol G]

Ti prepari e non spari

Mi controlli, ho visto che succede

Vuoi assaggiare (o “testare”) quel che porto sotto la gonna

Dovrò [?] perché non mi da la faccia

Senti il ​​desiderio e anche io

Non mi [?] ti faccio vedere, piantala

Come vuoi che lo faccia?

Ho un paio di motivi che non si aspettano nulla

[Pre-Ritornello: Karol G]

Posso già notare che hai voglia

Quindi prenderò questa decisione

Ti darò [?] e non nel cuore

Che ne dici di prepararti?

Baby, sto per mettertela in faccia

[Ritornello: Karol G]

In faccia

Baby, sto per mettertela in faccia

Sulla faccia

Baby, sto per mettertela in faccia

[Strofa 2: Karol G]

Mi piace, non posso negarti che che questo mi piace

In faccia come piace a te

Non aver paura, se non abbiamo padroni

[Ponte: Karol G]

(Mi piace) mi va, lo voglio, avvicinati

(Mi piace) mi va, lo voglio, provaci

(Mi piace) mi va, lo voglio, attivami

Se non abbiamo padroni

[Pre-Ritornello]

Sono carina, libera, sciolta e fuori di testa

E esperta con la bocca

Carina, libera, sciolta e matta

E esperta con la bocca

Carina, libera, sciolta e matta

E esperta con la bocca

Carina, libera, sciolta e matta

Baby, sto per mettertela in faccia

[Ritornello: Karol G]

In faccia

Baby, sto per mettertela in faccia

Sulla faccia

Baby, sto per mettertela in faccia

[Ponte: Karol G]

(Mi piace) mi va, lo voglio, avvicinati

(Mi piace) mi va, lo voglio, provaci

(Mi piace) mi va, lo voglio, attivami

Se non abbiamo padroni

(Mi piace) mi va, lo voglio, avvicinati

(Mi piace) mi va, lo voglio, provaci

(Mi piace) mi va, lo voglio, attivami

Se non abbiamo padroni

[Conclusione: Karol G]

Posso già notare che hai voglia

Quindi prenderò questa decisione

Ti darò [?] e non nel cuore

Che ne dici di prepararti?

Baby, sto per mettertela in faccia

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi