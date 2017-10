Major Lazer & DJ Maphorisa – Particula feat. Nasty C, Ice Prince, Patoranking & Jidenna: guarda il video + traduzione del testo

Particula è il nuovo singolo dei Major Lazer, scritto e prodotto con il sudafricano DJ Maphorisa ed interpretato da Nasty C, Ice Prince, Patoranking e Jidenna, anche autori del testo.

Dopo “Know No Better” e “Sua Cara”, è il momento di quest’orecchiabile canzone estratta dal fortunato EP Know No Better, pubblicato lo scorso 1° giugno.





Nel brano altro non si fa che corteggiare una ragazza, “in particula” ovvero in particolare…

Disponibile dal 12 ottobre, il video ufficiale è stato diretto da Adriaan Louw ed è possibile vederlo direttamente su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire accedete invece alla traduzione in italiano e alle parole in inglese che compongono questo pezzo.

Major Lazer – Particula traduzione (Download)

[Strofa 1: Nasty C]

Mi hanno detto tutti sono in un differente fuso orario di 15 minuti

E dato che mi risulta

Che tu sei quella su cui voglio far splendere la mia luce

Rimettiti in carreggiata, riprenditi la vita, tesoro

Non vuoi?

Non c’è nulla di più fico di una mossa sbagliata

Quando la fai con la canzone giusta, la canzone giusta

Giriamo questo filmato e nuovecanzoni.com mettiamolo a ripetizione

Spero che quest’erba non ti faccia addormentare

Prima di partire, mettiamo i cellulari in modalità silenziosa

Nessun sta cercando di fare una cosa già vista (o “poco originale”)

Cosa ci vorrebbe per convincerti a cambiare i tuoi piani per il fine settimana?

Perché sto provando far colpo come EA*

Tutto quanto, il pre-festa, il pre-sesso

Poi punteremo alla Major League dove si fanno soldi

[Ritornello: Ice Prince]

Mi piaci, ragazza, in particolare

Tu in particolare

In particolare mi piace il tuo girovita, ah ah, eh

Mi piaci, ragazza, in particolare, sì

Tu in particolare

Ho detto che in particolare mi piace il tuo girovita, ah ah, eh

[Post-Ritornello: Patoranking]

Suvvia, vieni, dammi l’amore, ragazza

Dammi l’amore, ragazza, dammi l’amore, ragazza

Suvvia, vieni, su, dammi l’amore, ragazza

Portami a ballare e dammi un po’ cultura

Suvvia, vieni, dammi l’amore, ragazza

[Strofa 2: Jidenna]

Voglio darti i miei sentimenti, sì

Dammi amore uno di questi giorni

L’ho capito dalla prima volta che ti ho vista lì, sì

Dammi amore uno di questi giorni

Portamelo, portamelo vieni

Lo sai già, dolcezza, lo sai già

Porta, facciamolo portare, vieni

Io, non riesco a mentire, oh

Mi piaci, ragazza, in particolare

Posso vedere i tuoi particolari?

Ti sto analizzando come una pellicola

Quindi b-b-baby, scompigliamo tutto, sì

Io, sono venuto a vedere cosa c’è nei tuoi occhi.

Dammi quell’amore, ragazza.

Vieni vieni qui Baby

[Ritornello: Ice Prince]

Mi piaci, ragazza, in particolare

Tu in particolare

In particolare mi piace il tuo girovita, ah ah, eh

Mi piaci, ragazza, in particolare, sì

Tu in particolare

Ho detto che in particolare mi piace il tuo girovita, ah ah, eh

[Post-Ritornello: Patoranking]

Suvvia, vieni, dammi l’amore, ragazza

Dammi l’amore, ragazza, dammi l’amore, ragazza

Suvvia, vieni, su, dammi l’amore, ragazza

Portami a ballare e dammi un po’ cultura

Suvvia, vieni, dammi l’amore, ragazza

Link sponsorizzati









[Ponte: Ice Prince]

Dammi l’amore, ragazza, dammi l’amore, ragazza

Suvvia, vieni, su, dammi l’amore, ragazza

Portami a ballare e dammi un po’ cultura

Suvvia, vieni, dammi l’amore, ragazza

Dammi l’amore, ragazza, dammi l’amore, ragazza

Suvvia, vieni, su, dammi l’amore, ragazza

Portami a ballare e dammi un po’ cultura

Suvvia, vieni, dammi l’amore, ragazza

[Ritornello: Ice Prince]

Mi piaci, ragazza, in particolare

Tu in particolare

In particolare mi piace il tuo girovita, ah ah, eh

Mi piaci, ragazza, in particolare, sì

Tu in particolare

Ho detto che in particolare mi piace il tuo girovita, ah ah, eh

* Kick it significa calciare, tirare, colpire e con “kick it like EA” Nasty intende dire che vorrebbe fal colpo e uscire con questa ragazza. EA è l’acronimo di Electronic Arts, società di videogiochi famosa per la creazione e la progettazione di videogiochi sportivi sotto il marchio EA Sports, come la serie calcistica FIFA.

Powered by NuoveCanzoni.com

Particula – Major Lazer – Testo

[Verse 1: Nasty C]

They told me everybody’s 15 minutes in a different timezone

And since I have it at the moment

You the one I wanna shine my light on

Get your life, get your life, little mama

Won’t you get your life on?

Ain’t nothing cooler than the wrong moves

When you do ‘em to the right song, the right song

Let’s shoot this movie and put the shit on repeat

I hope this Mary’s not making you fall asleep

Before we hit the road, put our phones on silent

Nobody’s tryna bring sand to the beach

What would it take to change your plans for the weekend?

Coz I’m tryna kick it like EA

The whole thing, the pre-party, the pre-sex

Then we hit the Major League where the G’s at

[Chorus: Ice Prince]

I like you, girl, in particula

You in particula

Said I like your waist in particula, ah ha, eh

I like you, girl, in particula, yeah

You in particula

Said I like your waist in particula, ah ha, eh

[Post-Chorus: Patoranking]

Come, come, give me the love, gal

Give me the love, gal, give me the love, gal

Come, come, come, give me the love, gal

Bring di dance and gimme some culture

Come, come, give me the love, gal

[Verse 2: Jidenna]

I wanna give you what I’m feeling here, yeah

Give me love one of these days

I knew the first time I saw you there , yeah

Give me love one of these days

Carry, carry cary go

Na u sabi, mami, you already know mama

Carry make we carry carry go

Me, I can’t lie, oh

I like you, gal, in particular

Can I see your particulars?

I been screening you like una pelicula

So b-b-baby, let’s stir it up, yeah

Yeaah I, I’ve come to see you what’s in your eyes

(Give me that love, girl)

Bia Bia Bia Baby

[Chorus: Ice Prince]

I like you, girl, in particula

You in particula

Said I like your waist in particula, ah ha, eh

I like you, girl, in particula, yeah

You in particula

Said I like your waist in particula, ah ha, eh

[Post-Chorus: Ice Prince]

Come, come, give me the love, gal

Give me the love, gal, give me the love, gal

Come, come, come, give me the love, gal

Bring di dance and gimme some culture

Come, come, give me the love, gal

[Bridge: Ice Prince]

Give me the love, girl, give me the love, girl

Come, come, come, give me the love, girl

Bring di dance gyal, give me some culture

Come, come, give me the love, girl

Give me the love, girl, give me the love, girl

Come, come, come, give me the love, girl

Bring di dance gyal, give me some culture

Come, come, give me the love, girl

[Chorus: Ice Prince]

I like you, girl, in particula

You in particula

Said I like your waist in particula, ah ha, eh

I like you, girl, in particula, yeah

You in particula

Said I like your waist in particula, ah ha, eh

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi