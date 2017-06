Maggie Lindemann e il singolo d’esordio Pretty Girl: guarda il video (con testo e traduzione + remixes)

Margaret Elizabeth “Maggie” Lindemann è una giovanissima cantante e autrice statunitense che, come ormai molti adolescenti, si è fatta conoscere tramite i social media.

La canzone che l’ha resa celebre è stata Knocking on Your Heart (2015), seguita da “Couple of Kids” e “Things“. I tre citati brani sono tutti inediti.





Dopo questi pezzi e qualche cover, la cantante texana classe 1998 ha pubblicato il suo primo vero singolo battezzato Pretty Girl, un brano che ha fatto e continua a fare molto bene nelle classifiche, come in Svezia, Norvegia e nel Regno Unito, oltre che negli States.

Non a caso la canzone è successivamente stata remixata da artisti come i Cheat Codes. I remixes ufficiali sono “Cheat Codes X Cade Remix – Clean e Explicit”, “Ye Remix” e “Taylor Wise Remix”.

Non a caso la canzone è successivamente stata remixata da artisti come i Cheat Codes. I remixes ufficiali sono "Cheat Codes X Cade Remix – Clean e Explicit", "Ye Remix" e "Taylor Wise Remix".

Pretty Girl, la quarta canzone originale di Maggie, la prima rilasciata con una major: la 300 Entertainment di proprietà dell’Atlantic Records e ad oggi, ha superato i 70 milioni di streams su Spotify.

L’orecchiabile brano pop è stato prodotto da Jayson DeZuzio e scritto dalla cantante con la collaborazione di Sasha Sloan & Sean Myer.

Dal punto di vista del testo, la track parla di come si sente oggi una bella ragazza, che purtroppo viene giudicata solo dall’aspetto fisico, mentre in realtà c’è molto di più della bellezza esteriore. Il brano è quindi dedicato a tutte quelle ragazze che si sentono come la Lindemann, che ha scritto la canzone in base alle sue esperienze, anche sui social network.

Il video ufficiale è stato diretto da Roman White ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate il testo e la relativa traduzione in italiano.

Pretty Girl – Maggie Lindemann – Traduzione (Download – Scarica tutte le versioni)

[Ritornello]

Posso imprecare (o “giurare”), posso scherzare

Dico quello che mi passa per la testa

Se bevo, se fumo

Competo con i ragazzi

E mi vedrete fare il dito medio al mondo

Al diavolo i vostri fiocchetti e le vostre perle

Perché non sono solo una bella ragazza

[Verso 1]

Io sono più di una semplice foto

Sono una figlia e una sorella

Talvolta per me è difficile dimostrare

Che sono più di un semplice pettegolezzo

O di una canzone sul vostro pc

In me c’è più di quanto si pensi

[Pre-Ritornello]

Certi giorni sono rotto, altri giorni sono ricca

Certi giorni sono gentile, altri giorni posso essere una stron*a

Certi giorni sono forte, altri giorni smetto di esserlo (o “mollo”)

Non lo faccio capire, ma ho passato brutti momenti

[Ritornello]

Posso imprecare, posso scherzare

Dico quello che mi passa per la testa

Se bevo, se fumo

Competo con i ragazzi

E mi vedrete fare il dito medio al mondo

Al diavolo i vostri fiocchetti e le vostre perle

Perché non sono solo una bella ragazza

[Verso 2]

Non sono solo un numero

Sono una che odia, sono una che ama

Talvolta per me è difficile dimostrare

Che sono più di un semplice titolo

O di un commento che diventerà virale

In me c’è più di quanto si pensi

[Pre-Ritornello]

Certi giorni sono rotto, altri giorni sono ricca

Certi giorni sono gentile, altri giorni posso essere una stron*a

Certi giorni sono forte, altri giorni smetto di esserlo

Non lo faccio capire, ma ho passato brutti momenti

[Ritornello]

Posso imprecare, posso scherzare

Dico quello che mi passa per la testa

Se bevo, se fumo

Competo con i ragazzi

E mi vedrete fare il dito medio al mondo

Al diavolo i vostri fiocchetti e le vostre perle

Perché non sono solo una bella ragazza, non sono solo una bella ragazza

Non sono solo una bella ragazza, no, non sono solo una bella ragazza

Posso imprecare, posso scherzare

Dico quello che mi passa per la testa

Se bevo, se fumo

Competo con i ragazzi

E mi vedrete fare il dito medio al mondo

Al diavolo i vostri fiocchetti e le vostre perle

Perché non sono solo una bella ragazza, non sono solo una bella ragazza

Non sono solo una bella ragazza, no, non sono solo una bella ragazza

Non sono solo una bella ragazza

Maggie Lindemann – Pretty Girl testo [Lyric Video]

[Chorus]

I can swear, I can joke

I say what’s on my mind

If I drink, if I smoke

I keep up with the guys

And you’ll see me holding up my middle finger to the world

Fuck your ribbons and your pearls

‘Cause I’m not just a pretty girl

[Verse 1]

I’m more than just a picture

I’m a daughter and a sister

Sometimes it’s hard for me to show

That I’m more than just a rumor

Or a song on your computer

There’s more to me than people know

[Pre-Chorus]

Some days I’m broke, some days I’m rich

Some days I’m nice, some days I can be a bitch

Some days I’m strong, some days I quit

I don’t let it show, but I’ve been through some shit

[Chorus]

I can swear, I can joke

I say what’s on my mind

If I drink, if I smoke

I keep up with the guys

And you’ll see me holding up my middle finger to the world

Fuck your ribbons and your pearls

‘Cause I’m not just a pretty girl

[Verse 2]

I’m more than just a number

I’m a hater, I’m a lover

Sometimes it’s hard for me to show

That I’m more than just a title

Or a comment going viral

There’s more to me than people know

[Pre-Chorus]

Some days I’m broke, some days I’m rich

Some days I’m nice, some days I can be a bitch

Some days I’m strong, some days I quit

I don’t let it show, but I’ve been through some shit

[Chorus]

I can swear, I can joke

I say what’s on my mind

If I drink, if I smoke

I keep up with the guys

And you’ll see me holding up my middle finger to the world

Fuck your ribbons and your pearls

‘Cause I’m not just a pretty girl, I’m not just a pretty girl

I’m not just a pretty girl, no I’m not just a pretty girl

I can swear, I can joke

I say what’s on my mind

If I drink, if I smoke

I keep up with the guys

And you’ll see me holding up my middle finger to the world

Fuck your ribbons and your pearls

‘Cause I’m not just a pretty girl, I’m not just a pretty girl

I’m not just a pretty girl, no I’m not just a pretty girl

I’m not just a pretty girl

















