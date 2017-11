Madman: guarda il video del nuovo singolo Trapano (con testo)

Il 16 novembre 2017 è uscito per Tanta Roba Label il nuovo singolo di Madman che si intitola Trapano.

Il nuovo brano è stato scritto dal rapper pugliese Pierfrancesco Botrugno, in arte MadMan e prodotto da Pherro, con il quale aveva già avuto modo di collaborare nella realizzazione di “Patatrac”, tratto dall’ultima fatica discografica Doppelganger (2015).





Da quando è stata pubblicata, la canzone staziona sempre nei piani alti della classifica iTunes ed è anche tra le più ascoltate su Spotify Italia.

Dal 19 novembre è disponibile il video ufficiale a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine, dopo la quale trovate le parole che compongono questo pezzo.

Madman – Trapano testo (Download)

M! A! 2-0-1-7, 8

Entro sul beat come un trapano

Lo spacco in due come un atomo

Senti le braccia che cadono

Le gambe che fanno Giacomo, Giacomo, Giacomo

Frà in ogni barra c’è il diavolo

Fuoco per terra un pentacolo

Ritornerò come Lazzaro

MM frate Morte e Miracolo

Michael Myers sopra il flyer taglia questa mer*a

Cambia questa mer*a in assegno

La mia fregna ghetto frate jalapeño

Slanga col dialetto frate Teyana Taylor

Ogni barra è un segno senti l’oracolo

Tocco palla e segno Pippo sul filo del fallo bro

Guido sul ciglio del baratro, l’aroma nell’abitacolo

È tornato M è finita la pacchia

Vedi un altro rapper che si dà alla macchia

Vedi la mia mer*a resta la tua passa

La mia mer*a frate è il clasico del Barça

La mia mer*a frate è Asimov e Kafka

Quando rappo senti l’asino che casca

Se mi chiedi il feat ti prendi il rischio

Lei ti skippa se M c’è su il disco

Guarda la mia tipa oh Madonna

Senti questa mina Gesù Cristo

Sempre solo non vi incu*o

Non vi vedo cieco sordomuto

Vado a cento bevo pompo Pupo

Batto tutti tipo polpo crudo.

Vuoi sapere chi? M è il nome

Come e dove forte

Dritto al cuore

Quando fo**i? Mai

Ma puoi sognare

Perché? Perché lo so fare.

Vendo flow, quanto vuoi?

Tipo blow, quando vuoi?

Dieci al grammo, cento al grammo, mille al grammo

Frate quanto fanno?

Vendo flow, quanto vuoi?

Tipo blow, quando vuoi?

Quando vuoi? Quando vuoi?

Andale andale andale andale

Una voce in testa mi dice di abbattere

Prendi ‘ste basi e poi spaccale

Vinco le tappe le aggiungo al mio palmarès

M è la squadra da battere

Faccio ‘sti soldi da fermo fra Beppe Signori dal carcere

Lei che mi sbatte le chiappe davanti

Frà come le palpebre, come se fossero nacchere

Doppelganger sai che porto verde

Ho tutto l’occorrente prendi il sacco Cuki

Flow bollente senti caldo sudi

Faccio ra ta ta ta ventiquattro buchi

Mangio solo booty, cago solo hits

Zero trucchi frate solo skills

Call of Duty, Rainbow Six

Secco tutti in 900 kills

Comodo comodo comodo

Sono un prototipo tu sei un emoticon

Io l’homo sapiens sapiens tu un bonobo

Ti sco*o col condom al cocco lo srotolo

Ho l’oppio del popolo e quello vero

Sai che c’ho il flow più grosso fratè è un Botero

Guglielmo Tell della scena

Non sbaglio mai becco la mela

Se scocco ti scoppio la vena (M)

Ti fot*o tutto perché sei un cogl*one

Mi sco*o ‘sta base non faccio l’amore frà

Perché c’ho il ca**o più grosso del cuore

Non seguo le mode sto con lei che gode

Sveglia alle nove in hangover lo vuole

Se il rap italiano fosse un film d’azione

Io sarei Stallone sparo a tutto ciò che si muove

Vuoi sapere chi? M è il nome

Come e dove forte

Dritto al cuore

Quando fo**i? Mai

Ma puoi sognare

Perché? Perché lo so fare.

Vendo flow, quanto vuoi?

Tipo blow, quando vuoi?

Dieci al grammo, cento al grammo, mille al grammo

Frate quanto fanno?

Vendo flow, quanto vuoi?

Tipo blow, quando vuoi?

Quando vuoi? Quando vuoi?

















