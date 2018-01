MadMan & Coez nel nuovo singolo Centro: audio e testo

Si intitola Centro il nuovo singolo del rapper pugliese Madman inciso con la collaborazione del cantautore Coez.

Il brano è disponibile dal 26 gennaio ed è estratto dal terzo album in studio “Back Home”, che vedrà la luce il 2 febbraio 2018 per Tanta Roba Label / Universal Music Italia. Il disco sarà reperibile nel classico CD, nel doppio CD Deluxe, nella versione Deluxe autografata, in vendita esclusivamente su Amazon e nel formato digitale. Il secondo CD è un bonus disc “MM Vol.2”, mixtape campione di plays in streaming nel 2017, che non è mai stato pubblicato finora su supporto fisico.









Dopo il grande successo di Trapano, certificato Oro,Pierfrancesco Botrugno, alias MadMan, torna a promuovere il progetto con questo bel pezzo prodotto da PK.

In attesa del video musicale, è possibile ascoltare la nuova canzone su Spotify cliccando sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere le parole che la compongono.

Testo Centro – Madman feat. Coez

[MadMan]

PK

Baby con te ho fatto centro, centro (centro)

Centro, centro (centro)

Baby con te ho fatto centro, centro (centro)

Centro, centro (centro)

[MadMan]

Baby con te ho fatto centro (eh) centro (ehi)

Amo il tuo look e il tuo accento (sì, sì)

Chiedimi tutto lo accetto (sì, sì)

Non solo sesso (nah)

Facciamo training intenso (ehi)

Spegniamo iPhone e PlayStation (ehi)

Meglio se levi le extension (meglio)

Slaccia il bottone e la zip, ehi

Sneakers a tema col fit, ehi

La canottiera così

Stretta a tal punto che immagino tutto, sogno che mi tuffo nel blu dei tuoi jeans, mh

Skinny ma gonfia sei thick, mh

Nei leggins di pelle nera tipo tequilera, curve da pantera, mi piaci così, mh

Solo tu mi fai così, mh

Ti guardo e fumo ma sto già fatto

Penso a quanto sei sexy con quel lipgloss

Tipo quando ti infili le Jordan 4

Tipo quando ti infili dentro agli shorts

Affan*ulo il mondo tanto è tutto gossip

Penso ai fatti nostri

L’ho scritto su un post

L’ho scritto su un post-it

L’ho lasciato a te

Ho un jet a due posti

Scappa via con me.

[MadMan]

Baby con te ho fatto centro, centro

Sei ciò che voglio di certo

Mi mandi da zero a cento

Baby con te ho fatto centro, cento

Centro, centro.

[Coez]

Dici che con te non c’entro

Con i tuoi amici del centro

No, no di certo

Ma tu non c’entri con loro

C’entri con me, lo avverto

Si vede che hai il diavolo dentro

E che t’hanno sporcata presto

Queste canzoni pensano che me le invento

E tu ci sei sempre al centro

L’unica con cui non mento

Dammi un momento

Fuori

Pure se piove

Pure se il vento ci taglia la faccia

Pure se dentro muori

Invento i cori

Ti guardo fare un tiro e vorrei starti nella bocca

E ti sto addosso come un nome scritto nella roccia

Siamo una bomba atomica

Siamo la vodka tonica

Siamo una botta alcolica

Ma senza motivo

Come la pioggia in Florida

E il sole a Tor Bella Monaca

Ma senza morivo.

[MadMan]

Baby con te ho fatto centro, cento

Sei ciò che voglio di certo

Mi mandi da zero a cento

Baby con te ho fatto centro, cento

Centro, centro













