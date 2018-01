Madman – in uscita l’album Back Home: info e titoli delle canzoni in scaletta

A oltre 2 anni di distanza da Doppelganger, il rapper Madman si accinge a rilasciare il nuovo album di inediti Back Home, negli scaffali dei negozi a partire dal 2 febbraio 2018 per Tanta Roba.

Anticipato dal singolo “Trapano” (Disco d’Oro e tra i più ascoltati su Spotify) e dal recentissimo Centro feat. Coez, il progetto racchiude un totale di 16 tracce prodotte da Ombra Beats, Kang Brûlée, PK, #ThaRadio e DUB.IO.









Per quel che concerne i featuring, gli ospiti sono solamente Priestess, il citato Coez e Gemitaiz, con cui ha già realizzato il mixtape “Haterproof”, l’EP “Detto, fatto” (pubblicati rispettivamente nel 2011 e nel 2012 per Honiro) e Kepler (Tanta Roba label – 2014), certificato Disco d’Oro.

L’album del rapper pugliese classe 1988 è disponibile nelle seguenti 4 versioni:

Digitale

CD + Booklet Poster

Deluxe – 2 CD + Booklet Poster

Deluxe + Booklet Poster Autografato

Nel secondo CD è racchiuso MM Mixtape Vol. 2, che lo scorso anno ha ottenuto tantissimi streaming e download. E’ inoltre la prima volta che il mixtape viene reso disponibile su supporto fisico, in quanto al momento è stato diffuso solo in versione digitale (streaming e download).

Dopo i numerosi successi da solista e in coppia con Gemitaiz, Madman torna con un nuovo interessante disco di inediti, in cui di certo non mancheranno rime serrate, flow inconfondibile e liriche ricercate, in pieno stile Madman.

Nella copertina, vediamo il rapper sospeso sotto una luce, come se venisse rapito dagli “Extraterrestri”, che tra l’altro è il titolo della track numero sette del disco.

Appena dopo la cover, trovate i titoli delle canzoni incluse nei due CD, i link all’ascolto degli stessi e il link per scaricare il mixtape.

Tracklist Back Home – Madman album (Audio CD – Deluxe [2 CD] – Doppio CD Edizione Autografata – Download – Audio)

Niente Proprio [prodotta da Ombra Beats, Kang Brûlée] Trapano [prodotta da Pherro] Successo [prodotta da Pherro] Salsa [prodotta da PK, Ombra] Ciò Che Fa Per Me [prodotta da PK ] Hollywood [feat. Gemitaiz] [prodotta da PK, Ombra] Extraterrestri [feat. Priestess] [prodotta da PK, Ombra] Centro [feat. Coez] [prodotta da PK] Niente Da Dividere [prodotta da PK, Ombra] Storie [prodotta da NTG., #ThaRadio] Mickey Rourke [prodotta da PK, Ombra] Grande [prodotta da DUB.IO]

Tracklist MM Mixtape Vol. 2 (Download gratis – Audio su Spotify – Su Youtube)

Intro Bolla Papale Freestyle QRGZZ RMX Solo con Me Mary Jane The Hills RMX Il Momento Veleno 6 (Ft. Gemitaiz) Migliore dei Miei (Ft. Mattaman) I’m Gon Win RMX (Ft. Nacho) Occhiali da donna RMX (Ft. Achille Lauro) Dead A Pussy N***a RMX (Ft. Ensi, Er Costa & Lil’Pin) Nel Cervello (Ft. Blue Virus) Baby Blue RMX (Ft. Nitro & Pedar Poy) Fresco Fresco (Ft. Aquadrop) Deep Freestyle









