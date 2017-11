Machine Gun Kelly, X Ambassadors & Bebe Rexha per la colonna sonora di “Bright” nel nuovo singolo “Home”: audio, testo e traduzione

Nella colonna sonora di Bright, in uscita a metà dicembre, ci sarà anche il brano Home, un bel pezzo di Machine Gun Kelly, X Ambassadors & Bebe Rexha, pubblicato il 16 novembre 2017.

Il brano porta la firma di Sam Harris, Machine Gun Kelly, Jacob Hawkes, David Pramik, Charlie Snyder & Robert Gillies, mentre David Pramik ha curato la produzione.





Il rapper statunitense, il gruppo rock e la cantante pop, hanno unito le forze in quest’interessante canzone, che è possibile ascoltare su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete al testo e alla traduzione in italiano.

Prima però una curiosità: MGK ha scritto le due strofe, proprio lo stesso giorno che il suo amico Chester Bennington si è suicidato impiccandosi (il 20 luglio 2017). Oltre a un buon amico, il leggendario frontman dei Linkin Park è stato anche uno degli idoli dell’infanzia di Machine Gun Kelly. Inoltre MGK avrebbe dovuto aprire i concerti del gruppo in 21 città, cosa che sarebbe dovuta avvenire appena sei giorni dopo la scomparsa di Chester.

Machine Gun Kelly, X Ambassadors & Bebe Rexha – Home traduzione (Download)

[Ritornello: Bebe Rexha e X Ambassadors]

Casa

Un posto in cui posso andare

Per togliermi questo peso dalle spalle

Qualcuno mi riporti a casa

Casa

Un posto in cui posso andare

Per togliermi questo peso dalle spalle

Qualcuno mi riporti a casa

Qualcuno mi riporti

[Strofa 1: Machine Gun Kelly]

Guarda, non ho potenza durante gli scontri

Solo per lasciare un po’ di guai, mettermi fuori combattimento dalla mia posizione

E interrompere la visione

Dopo tutto ciò a cui ho assistito, dopo tutte queste decisioni

Tutti questi chilometri, metri, centimetri

Non si possono sommare (o “aggiungere”) alla distanza

Che ho affrontato, solo per arrivare in

Un posto dove anche se non c’è chiusura, sono ancora al sicuro

Ho ancora dolore per aver cercato di tenere il passo

Qualcuno mi dia un segnale, sto iniziando a perdere la fiducia

[Pre-Ritornello: Machine Gun Kelly]

Ora dimmi: come mai tutti i miei sogni si sono trasformati in incubi?

Come ho fatto a perderli quando ero proprio lì?

Ora sono così lontano che sembra che sia andato tutto a pezzi

Dimmi perché il mondo non combatte mai lealmente

Sto cercando di trovare

[Ritornello: X Ambassadors, Bebe Rexha e Machine Gun Kelly]

Casa

Un posto in cui posso andare

Per togliermi questo peso dalle spalle

Qualcuno mi riporti a casa

Casa

Un posto in cui posso andare

Per togliermi questo peso dalle spalle

Qualcuno mi riporti a casa

(È stata una lunga attesa)

Qualcuno mi riporti a

Casa, ca-a-a-a-sa

Casa casa

Qualcuno mi riporti a

Casa, ca-a-a-a-sa

Casa casa

[Strofa 2: Machine Gun Kelly]

Guarda, ho passato così tante sofferenze

Ed è dura mantenere, il sorriso in faccia

Perché c’è follia nel mio cervello

Quindi devo tornare indietro, ma casa mia non è nella mappa

Devo seguire quello che sento per scoprire si trova

Mi serve la (memoria)

Nel caso in cui questo destino sia eterno, solo per essere sicuro che questi ultimi giorni siano migliori

E se avrò dei (nemici)

Dammi la forza di guardare in faccia il diavolo e tornare a casa sano e salvo

[Pre-Ritornello: Machine Gun Kelly]

Ora dimmi: come mai tutti i miei sogni si sono trasformati in incubi?

Come ho fatto a perderli quando ero proprio lì?

Ora sono così lontano che sembra che sia andato tutto a pezzi

Dimmi perché il mondo non combatte mai lealmente

Sto cercando di trovare

[Ritornello: Bebe Rexha e X Ambassadors]

Casa

Un posto in cui posso andare

Per togliermi questo peso dalle spalle

Qualcuno mi riporti a casa

Qualcuno mi riporti

[Ponte: Bebe Rexha e X Ambassadors]

Non ho trovato cura per la solitudine

Non ho trovato cura per la malattia

Niente qui mi fa sentire a casa

Strade affollate, ma sono tutta sola

Non ho trovato cura per la solitudine

Non ho trovato cura per la malattia

Niente qui mi fa sentire a casa

Strade affollate, ma sono tutto solo

[Ritornello: Machine Gun Kelly, X Ambassadors & Bebe Rexha]

Qualcuno mi riporti a

Casa, ca-a-a-a-sa

Riportami a casa

Casa, casa (riportami a casa)

Qualcuno mi riporti a

Casa, ca-a-a-a-sa (qualcuno, qualcuno)

Niente qui mi fa sentire a casa

Casa casa

Qualcuno mi porti

Home testo – Machine Gun Kelly, X Ambassadors & Bebe Rexha

[Chorus: Bebe Rexha & X Ambassadors]

Home

A place where I can go

To take this off my shoulders

Someone take me home

Home

A place where I can go

To take this off my shoulders

Someone take me home

Someone take me

[Verse 1: Machine Gun Kelly]

Look, I didn’t power through the struggle

Just to let a little trouble, knock me out of my position

And interrupt the vision

After everything I witnessed, after all of these decisions

All these miles, feet, inches

They can’t add up to the distance

That I have been through, just to get to

A place where even if there’s no closure, I’m still safe

I still ache from trying to keep pace

Somebody give me a sign, I’m starting to lose faith

[Pre-Chorus: Machine Gun Kelly]

Now tell me: how did all my dreams turn to nightmares?

How did I lose it when I was right there?

Now I’m so far that it feels like it’s all gone to pieces

Tell me why the world never fights fair

I’m trying to find

[Chorus: X Ambassadors, Bebe Rexha & Machine Gun Kelly]

Home

A place where I can go

To take this off my shoulders

Someone take me home

Home

A place where I can go

To take this off my shoulders

Someone take me home

(It’s been a long time coming)

Someone take me

Home, ho-o-o-o-me

Home, home

Someone take me

Home, ho-o-o-o-me

Home, home

[Verse 2: Machine Gun Kelly]

Look, I’ve been through so much pain

And it’s hard to maintain, any smile on my face

‘Cause there’s madness on my brain

So I gotta make it back, but my home ain’t on the map

Gotta follow what I’m feeling to discover where it’s at

I need the (memory)

In case this fate is forever, just to be sure these last days are better

And if I have any (enemies)

To give me the strength to look the devil in the face and make it home safe

[Pre-Chorus: Machine Gun Kelly]

Now tell me: how did all my dreams turn to nightmares?

How did I lose it when I was right there?

Now I’m so far that it feels like it’s all gone to pieces

Tell me why the world never fights fair

I’m trying to find

[Chorus: Bebe Rexha & X Ambassadors]

Home

A place where I can go

To take this off my shoulders

Someone take me home

Someone take me

[Bridge: Bebe Rexha & X Ambassadors]

I found no cure for the loneliness

I found no cure for the sickness

Nothing here feels like home

Crowded streets, but I’m all alone

I found no cure for the loneliness

I found no cure for the sickness

Nothing here feels like home

Crowded streets, but I’m all alone

[Chorus: Machine Gun Kelly, X Ambassadors & Bebe Rexha]

Someone take me

Home, ho-o-o-o-me

Take me home

Home, home (take me home)

Someone take me

Home, ho-o-o-o-me (someone, someone)

Nothing here feels like home

Home, home

Someone take me

















