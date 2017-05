Machine Gun Kelly: ascolta il nuovo brano Let You Go (testo e traduzione)

Il prossimo 12 maggio vedrà la luce il terzo studio album di Machine Gun Kelly che si intitola Bloom, atteso disco che includerà tredici canzoni ed interessanti featuring con artisti quali Camila Cabello, Hailee Steinfeld, Quavo, Ty Dolla $ign, James Arthur e DubXX. E’ possibile prenotare sia il CD che la versione digitale.

Il 28 aprile il rapper ha rilasciato il promozionale Let You Go, un malinconico ma bel brano che arriva dopo il successo di “Bad Things“, “At My Best” e dell’altro promozionale “Trap Paris” (audio).





In Let You Go, dodicesima e penultima track del progetto, l’artista canta e rappa che è una meraviglia. L’inedito è stato scritto dall’interprete e prodotto da The Futuristics, Sonny Digital, Jim Jonsin, Happy Perez & Benny Blanco.

La canzone parla di una relazione affettiva ormai finita: MGK ricorda i bei momenti trascorsi con l’ex fidanzata, facendo molta fatica a dimenticarla.

E’ sinteticamente questo il significato del brano, che potete approfondire leggendo il testo tradotto.

Nel canale Youtube di MGK è possibile ascoltare l’audio di Let You Go, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Let You Go – Machine Gun Kelly – Traduzione (Download)

[Ponte]

Da quando sei andata via, mi aggrappo ai ricordi

Da quando sei uscita da quella porta, sì

E hai detto che sono cambiato e che sei così tanto stufa di me

Non sei più mia, 1-2-3-4

[Ritornello]

Woah, woah

(Lei) Ha detto che devi lasciarmi perdere

Woah, woah

Ha detto che per te sono morto, tu sei come la mia medicina, ma non riesco farne a meno di te

Non sei più mia

[Verso 1]

Ayy, ricordo ancora cosa indossavi la prima notte

Ricordo ancora come quel vestito nero si adattava alle tue curve

Ricordo ancora che fumavo solo per calmare i nervi

Finché non dovevi andartene e hai afferrato la tua borsa, ma prima l’ho afferrata io

Uh, non ci sono parole, sì, è solo il suo

Corpo contro il mio, il trucco sulla mia camicia

Il rossetto sul collo, il mio alito da whisky

Ho scattato foto per immortalare quel momento in modo che non potessimo dimenticarlo, sì

[Ritornello]

Woah, woah

Ha detto che devi lasciarmi perdere

Woah, woah

Ha detto che per te sono morto, tu sei come la mia medicina, ma non riesco farne a meno di te

Non sei più mia

[Verso 2]

E non riesco ad essere me stesso senza di te

non sto bene

Okay, l’ho detto prima ma

Ho bisogno di te, sì

[Ritornello]

Woah, woah

Ha detto che devi lasciarmi perdere

Woah, woah

Ha detto che per te sono morto, tu sei come la mia medicina, ma non riesco farne a meno di te

Non sei più mia

[Ponte]

Da quando sei andata via, mi aggrappo ai ricordi

Da quando sei uscita da quella porta, sì

E hai detto che sono cambiato e che sei così tanto stufa di me

Non sei più mia

[Ritornello]

Woah, woah

Ha detto che devi lasciarmi perdere

Woah, woah

Ha detto che per te sono morto, tu sei come la mia medicina, ma non riesco farne a meno di te

Non sei più mia

Machine Gun Kelly – Let You Go testo

[Bridge]

Since you left, I’ve been holding on to a memory

Since you walked out that door, yeah

And you said I changed and you’re so damn sick of me

You’re not mine anymore, 1-2-3-4

[Chorus]

Woah, woah

She said you need to let me go

Woah, woah

She said I died for you, you’re like my drug but I can’t get high off you

You’re not mine anymore

[Verse 1]

Ayy, I still remember what you wore on the first night

Still remember how that black dress had your curves right

Still remember smokin’ just to calm my nerves

‘Til you had to leave and grabbed your purse, I grabbed first

Uh, there’s no words, yeah, it’s just her

Body against mine, makeup on my shirt

Lipstick on my neck, whiskey on my breath

Takin’ pictures in the moment so we don’t forget, yeah

[Chorus]

Woah, woah

She said you need to let me go

Woah, woah

She said I died for you, you’re like my drug but I can’t get high off you

You’re not mine anymore

[Verse 2]

And I can’t be myself without you

I am not well

Okay, I said that before but

I need you now, yeah

[Chorus]

Woah, woah

She said you need to let me go

Woah, woah

She said I died for you, you’re like my drug but I can’t get high off you

You’re not mine anymore

[Bridge]

Since you left, I’ve been holding on to a memory

Since you walked out that door

And you said I changed and you’re so damn sick of me

You’re not mine anymore

[Chorus]

Woah, woah

She said you need to let me go

Woah, woah

She said I died for you, you’re like my drug but I can’t get high off you

You’re not mine anymore

















