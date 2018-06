Sfera Ebbasta & G-Eazy nel remix di Machika di J Balvin feat. Jeon, Duki, MC Fioti & Anitta: audio, testo e traduzione

Machika di J. Balvin feat. Jeon Arvani & Anitta, singolo pubblicato il 19 gennaio 2018 e certificato Oro in Spagna e Platino in Brasile, negli Stati Uniti e in Messico, dal successivo 31 maggio è disponibile nella versione remix con Sfera Ebbasta & G-Eazy e l’aggiunta di Duki e MC Fioti.

E’ stato quindi convocato anche il nostro rapper Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, nella nuova versione della canzone, il cui testo è in spagnolo, portoghese, inglese e italiano, che è adesso destinata a fare bene anche nella penisola.

L’altra grande novità è la voce del collega statunitense Gerald Earl Gillum, aka G-Eazy, che per l’occasione rappa anche in spagnolo.

C’è poi l’emergente cantante e producer brasiliano MC Fioti, quello della recente hit “Bum Bum Tam Tam” e infine il cantautore e freestyler argentino Mauro Ezequiel Lombardo, noto anche come Duki o Wanakin.

Siete curiosi di ascoltare il remix di Machika? Potete farlo direttamente su Youtube cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete al testo e alla relativa traduzione in italiano.

Machika remix testo (Download)

[Intro: Duki, MC Fioti, Jeon, G-Eazy]

Machika, machika, machika

Yah

Gerry hahaha

Jeon (uh)

Balvin, what’s up

[Verse 1: G-Eazy]

Dale, mami, acelera (aye)

De Colombia pa’ Venezuela (aye)

De Medellin pa’ la nevera (huh)

Hoy vamo’ a hace’ lo que tú quiera’, yeah

I’m flying south like a falcon

I’m fresh off the jet, I pull up on J Balvin

And my wrist platinum like all of my albums

She wristin’ my jeans and she pull down my Calvins like “Woah”

International worldwide

Touchdown in Bogotá, have your girl slide

Put it down, she gon’ stress out

California, I come from the westside

[Pre-Coro: J Balvin]

Estoy muy borracho y no puedo más (no, no)

Y no puedo más

Estoy muy borracho y no puedo más (uh)

Y no puedo más

[Coro: Jeon, J Balvin]

Machika, machika (coy e coy)

Machika, machika (batata)

Machika, machika (cara ta)

Machika, machika (batata)

Machika, machika, machika, machika

Machika, machika, machika, machika, machika

[Verso 2: Anitta, (J Balvin)]

Caliente hasta en la nevera (ey)

En la cima sin escalera (woo)

La sensación de la favela (favela)

Salió a romper frontera’ (yeah)

Las mujeres como yo que no se quitan (ey)

Que de lejos se identifican (woo-woo)

Siempre están cuando las solicitan (woo)

Achica que yo soy tu chica (woo)

[Verso 3: G-Eazy, MC Fioti]

Yeah, Anitta, your body’s amazing

I’m out in Colombia, just for vacation

She don’t know me, she just know that I’m famous (hahaha)

Bendito Díos mío, got me speaking Spanish

Vem, que festa aqui nunca termina

Vem, que aqui é nóis que patrocina

Sei, que tu quer se envolver com os crima

Pra ir pra casa com as mina, pode pá

[Verso 4: J Balvin, MC Fioti]

Vamo’, vamo’, va’ a romper (hey)

Não temos tempo a perder (hey)

Da balada pro motel (wuh)

Más mala que Anabelle (no)

O baile todo fica louco (uh)

Te deja marcao’ como el Zorro (skrt, skrt)

La Casa De Papel é pouco (bah)

Todo me lo gasto, no ahorro (woh)

[Verso 5: Duki]

Soy la prueba en vida del futuro (oh-oh)

Lo que le llaman ser el uno (uno-uno)

Machika, machika y humo (-mo)

Pico enrolo, prendo y fumo (-mo)

Como Anitta yo vengo del down town (town)

Las mujeres del centro me encantan (me encantan)

Italianas amigas de Ebbasta

Cash invierten bien, nunca se gasta’ (na’, na’, na’)

Turbo y nitro, mami, dale nafta

Si acelera yo caigo en la trampa

Pide guerra, no hay bandera blanca

Ella quiere vivir con un rockstar (-a, -a)

[Pre-Coro: J Balvin]

Estoy muy borracho y no puedo más (no, no)

Y no puedo más

Estoy muy borracho y no puedo más (uh)

Y no puedo más

[Coro: Jeon, Duki, J Balvin]

Machika, machika (coy e coy)

Machika, machika (batata)

Machika, machika (cara ta), machika

Machika, machika, machika

Machika, machika, machika, machika

Machika, machika, machika, machika, machika (machika, machika)

[Verso 6: Sfera Ebbasta]

Machika, machika

Dai sali in macchina, mmh (skrt, skrt)

Ho una cosa per te

Stanza d’hotel, così facciamo pratica, mmh (skrt, skrt)

Oh no

Machika, machika, magicabula, uuh

Brindiamo al chiaro di luna, uuh

Però poi è chiaro che ci salutiamo

Perché Sfera Ebbasta non è di nessuna (huh)

Sale il tuo tipo, tu inventa una scusa, baby, (eh)

Digli non è come sembra

Stiamo fumando dentro la jacuzzi, senti, (eh)

Senti che puzza di erba, (eh)

[Pre-Coro: J Balvin & Sfera Ebbasta]

Estoy muy borracho y no puedo más (no, no)

Y no puedo más

Sono ubriaco, ora che si fa?

Ora che si fa?

[Coro: Jeon, J Balvin]

Machika, machika (coy e coy)

Machika, machika (batata)

Machika, machika (cara ta)

Machika, machika (batata)

Machika, machika, machika, machika

Machika, machika, machika, machika, machika

[Verso 7: Jeon]

Dale lento, el golpe avisa (wooh)

Mí no conoce Julissa (ah)

Vengo con la buena vibra (eeeh)

Con J Balvin, con Anitta (huh)

Machika, machika, machika (machika)

Turbo, nitro en la máquina (máquina)

‘Tamo’ en vivo, mami, ya tu sa- (auh)

Qué hubo, dale, vamo’ a machuca’





[Puente: J Balvin]

Representa tu bandera

Mi música es nueva era

A mí me dan play donde sea

Machuca que estás que te quemas

[Pre-Coro: Anitta, J Balvin]

Estoy muy borracha y no puedo más

Y no puedo más

Estoy muy borracho y no puedo más

Y no puedo más

[Coro: Jeon, J Balvin, Duki]

Machika, machika (coy e coy)

Machika, machika (batata)

Machika, machika (cara ta)

Machika, machika (batata)

Machika, machika, machika, machika

Machika, machika, machika, machika, machika