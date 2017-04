M2o Dance Xperience – La Compilation Allo Stato Puro in triplo CD: titoli delle canzoni

Il 31 marzo 2017 è uscita M2o Dance Xperience – La Compilation All Stato Puro, disponibile nel formato fisico (3 CD) ed in download digitale.

Come si evince dal titolo, l’album racchiude canzoni tutte da ballare; come consuetudine, il primo CD è stato mixato da DJ Provenzano, il secondo da DJ Ross ed il terzo da Dino Brown e Alberto Remondini.





M2o Dance Xperience include un totale di 57 brani: alcuni molto conosciuti, altri meno, ma non per questo non degni di essere ascoltati.

Appena dopo la cover frontale, trovate i titoli.

Tracklist M2o Dance Xperience Compilation (Reperibile su Amazon nei formati Audio CD – Download)

CD 1: mixato da PROVENZANO DJ

1 Falling – Alesso 3:24

2 Deep of the Night (feat. Diamond Thug) Goldfish 3:15

3 Dharma – EDX 3:16

4 Love On Me – Galantis & Hook N Sling 3:21

5 Lies (feat. Cosmos) Tom & Hills 3:18

6 Saxophone – Provenzano 3:47

7 Pula (feat. Capoeira) Gregor Salto & Roulsen 2:48

8 Cafè – Leandro Da Silva & Gary Caos 3:07

9 I Can Survive (feat. Danysol) Gabry Venus 3:56

10 Soulman – Tia 3:48

11 Love Me Now (feat. Dawn Tallman) Funkatomic & De La Foix 4:48

12 Luna – V.I.P. 3:11

13 Me Sueno (feat. Martina Camargo) Tom Staar 3:02

14 Saxo – Thomas Newson & Will K 2:52

15 Make U Love Me – Tujamo 3:12

16 Switch – Don Diablo 2:47

17 222 Million Tons – Denny Berland 3:18

18 I Need You (feat. Olaf Blackwood) [Filatov & Karas Remix] Armin van Buuren & Garibay 3:13

19 Tora Tora (feat. One-One) Asco 3:27

CD 2: mixato da DJ ROSS

1 Scared to Be Lonely – Martin Garrix & Dua Lipa 3:36

2 Sunset Skies – TW3LV 3:16

3 Call on Me – Starley (Ryan Riback Remix) 3:39

4 Hear Me Now (feat. Zeeba) Alok & Bruno Martini 3:08

5 Be Mine – Ofenbach 2:39

6 A Short Love Story (feat. Claude Eman) Somewhere Anywhere 2:59

7 Just Say (feat. Tinashe) KDA 3:48

8 Crank It (feat. Nadia Rose & Sweetie Irie) [Radio Edit] Kideko & George Kwali 2:47

9 Now and Later – Sage the Gemini (Merk & Kremont Remix) 2:24

10 Take the World (Radio Edit) Federico Scavo 2:53

11 Other People (DJ Ross & Savietto Remix) LP 4:12

12 Fooled Once (feat. Keith Anthony Fluitt) Re-Tide & Moon Rocket 4:19

13 The Heat (I Wanna Dance With Somebody) Ralph Felix & SDJM 3:36

14 Beat on My Mind (feat. Block) J-Art 2:32

15 Rock Da House – Andry J 2:46

16 Rising – Paolo Pellegrino, Silo & Spolver 2:59

17 Lights Out (Too Drunk) [feat. Hayley] [HUGEL Remix] DJ Katch 3:28

18 Paris – The Chainsmokers 3:41

19 Daylight – NDPC 4:10

CD 3: mixato da DINO BROWN & ALBERTO REMONDINI

1 It Ain’t Me – Kygo & Selena Gomez 3:33

2 No Lie (feat. Dua Lipa) Sean Paul 3:36

3 Solo Dance – Martin Jensen 2:49

4 Places (feat. Ina Wroldsen) Martin Solveig 3:16

5 Am I Wrong (Manovski Edit Remix) Jordan Brown 2:41

6 Love My Life – Robbie Williams (Adam Turner & James Hurr Remix) 3:34

7 Your Loving Arms (feat. Barbara O’Neil) Cristian Marchi 2:51

8 Love Me Now – John Legend (Armand Van Helden Remix Radio Edit) 3:36

9 Release Yourself – Chris River & Mark Pigato 3:04

10 Baby – Bakermat 2:32

11 Boogie Wonderland – Mr Belt & Wezol 2:47

12 Jazzy (feat. Gemeni) Dino Brown, Simo Romanus & Kilian Taras 3:01

13 Music Sounds Better with You – Vanrip 3:35

14 Drums of Tobago – Sunnery James & Ryan Marciano & Eddie Thoneick 2:32

15 Dropical – Raf Marchesini 2:55

16 Poison – Giovanni Angelucci 2:01

17 Ex – Alberto Remondini, Botteghi & Barletta 2:55

18 Move Your Body (Alan Walker Remix) Sia 3:28

19 Breathing Deeper – Shapov & Meg & Nerak 3:07













