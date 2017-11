Luis Fonsi & Demi Lovato sulle note del nuovo bel singolo Échame La Culpa: video ufficiale, testo e traduzione

Il cantautore sudamericano Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, artisticamente conosciuto come Luis Fonsi, duetta con la cantautrice statunitense Demi Lovato, sulle note del nuovo singolo bomba che si intitola Échame La Culpa.

Dopo l’incredibile successo mondiale di Despacito, l’artista portoricano cerca il bis con questa canzone, che per ovvi motivi, difficilmente potrà eguagliare i sorprendenti risultati della precedente hit.





A mio parere, questa Échame La Culpa le carte in regola ce le ha tutte, in quanto è un pezzo decisamente orecchiabile, radio friendly, con un potente ritornello che entra facilmente nella testa dell’ascoltatore e che viene spontaneo canticchiare e allo stesso tempo caratterizzato da un contagioso e ballabile ritmo.

Échame La Culpa (dammi la colpa) racconta le vicende di un uomo e una donna, che hanno troncato il loro rapporto affettivo e appunto… di chi sarà mai la colpa? Beh, se la danno entrambi.

E’ sinteticamente questo il significato della canzone, già accompagnata dal video ufficiale, un filmato anch’esso molto carino, che potete gustarvi su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole che compongono questo brano.

Échame La Culpa traduzione – Luis Fonsi & Demi Lovato (Download)

[Introduzione: Demi Lovato e Luis Fonsi]

Ehi, Fonsi?

Oh no

Che c’è Demi?

Ehi, si

[Strofa: Luis Fonsi e Demi Lovato]

Di questa storia ho qualcosa da confessare

Ho capito molto bene cosa è successo

E anche se fa così male, devo accettare

Che la cattiva non sei tu, ma io

Tu non mi hai mai conosciuta veramente

La magia che ti ha fatto innamorare è sparita

E’ che non vorrei essere al tuo posto

Perché il tuo errore è stato solo quello di conoscermi

[Ritornello: Luis Fonsi & (Demi Lovato) e in Duetto]

Non è colpa tua, non è colpa tua

Non è colpa tua, è colpa mia (è colpa mia)

Non voglio farti soffrire

È meglio dimenticare e lasciare le cose come stanno (come stanno)

Dammi la colpa

Non è colpa tua, non è colpa tua

Non è colpa tua, è colpa mia (è colpa mia)

Non voglio farti soffrire

È meglio dimenticare e lasciare le cose come stanno (come stanno)

Dammi la colpa

[Ponte: Demi Lovato + Luis Fonsi]

Ok, non voglio davvero, non voglio davvero più litigare

Non voglio davvero, non voglio davvero più fingere

Magari come i Beatles, baby, lascia perdere

Quindi forza, dai la colpa a me, si

Non voglio davvero, non voglio davvero più litigare

Non voglio davvero, non voglio davvero più fingere

Magari come i Beatles, baby, lascia perdere

Quindi forza, dai la colpa a me

[Ritornello: Luis Fonsi & (Demi Lovato) e in Duetto]

Non è colpa tua, non è colpa tua

Non è colpa tua, è colpa mia (è colpa mia)

Non voglio farti soffrire

È meglio dimenticare e lasciare le cose come stanno (come stanno)

Dammi la colpa

Non è colpa tua, non è colpa tua

Non è colpa tua, è colpa mia (è colpa mia)

Non voglio farti soffrire

È meglio dimenticare e lasciare le cose come stanno (come stanno)

Dammi la colpa

[Post-Ritornello: Luis Fonsi e in Duetto]

Hai solo bisogno di un bacio

Hai solo bisogno di un bacio

Quel bacio che ti ho sempre promesso

Dammi la colpa

Hai solo bisogno di un bacio

Hai solo bisogno di un bacio

Quel bacio che ti ho sempre promesso

Dammi la colpa

Link sponsorizzati









[Ponte: Demi Lovato + Luis Fonsi]

Ok, non voglio davvero, non voglio davvero più litigare

Non voglio davvero, non voglio davvero più fingere

Magari come i Beatles, baby, lascia perdere

Quindi forza, nuovecanzoni.com dai la colpa a me, si

Non voglio davvero, non voglio davvero più litigare

Non voglio davvero, non voglio davvero più fingere

Magari come i Beatles, baby, lascia perdere

Quindi forza, dai la colpa a me

[Ritornello: Luis Fonsi & (Demi Lovato) e in Duetto]

Non è colpa tua, non è colpa tua

Non è colpa tua, è colpa mia (è colpa mia)

Non voglio farti soffrire

È meglio dimenticare e lasciare le cose come stanno (come stanno, come stanno, come stanno)

Dammi la colpa

Non è colpa tua, non è colpa tua

Non è colpa tua, è colpa mia (è colpa mia)

Non voglio farti soffrire

È meglio dimenticare e lasciare le cose come stanno (come stanno)

Dammi la colpa

[Post-Ritornello: Duetto]

Hai solo bisogno di un bacio

Hai solo bisogno di un bacio

Quel bacio che ti ho sempre promesso

Dammi la colpa

Hai solo bisogno di un bacio

Hai solo bisogno di un bacio

Quel bacio che ti ho sempre promesso

Dammi la colpa

Powered by NuoveCanzoni.com

Luis Fonsi & Demi Lovato – Échame La Culpa testo

[Intro: Demi Lovato & Luis Fonsi]

Hey Fonsi?

Oh no

¿Qué pasa Demi?

Hey yeah

[Verso: Luis Fonsi & Demi Lovato]

Tengo en esta historia algo que confesar

Ya entendí muy bien que fue lo que pasó

Y aunque duela tanto tengo que aceptar

Que tu no eres la mala, que el malo soy yo

No me conociste nunca de verdad

Ya se fue la magia que te enamor

Y es que no quisiera estar en tu lugar

Porque tu error solo fue conocerme

[Chorus: Luis Fonsi & (Demi Lovato) & Dúo]

No eres tú, no eres tú

No eres tú, soy yo (soy yo)

No te quiero hacer sufrir

Es mejor olvidar y dejarlo así (así)

Échame la culpa

No eres tú, no eres tú

No eres tú, soy yo (soy yo)

No te quiero hacer sufrir

Es mejor olvidar y dejarlo así (así)

Échame la culpa

[Bridge: Demi Lovato + Luis Fonsi]

Ok, I don’t really, really wanna fight anymore

I don’t really, really wanna fake it no more

Maybe like The Beatles baby just let it be

So come on put the blame on me, yeah

I don’t really, really wanna fight anymore

I don’t really, really wanna fake it no more

Maybe like The Beatles baby just let it be

So come on put the blame on me

[Coro: Luis Fonsi & (Demi Lovato) & Dúo]

No eres tú, no eres tú

No eres tú, soy yo (soy yo)

No te quiero hacer sufrir

Es mejor olvidar y dejarlo así (así)

Échame la culpa

No eres tú, no eres tú

No eres tú, soy yo (soy yo)

No te quiero hacer sufrir

Es mejor olvidar y dejarlo así (así)

Échame la culpa

[Post-Coro: Luis Fonsi & Dúo]

Solamente te falta un beso

Solamente te falta un beso

Ese beso que siempre te prometí

Échame la culpa

Solamente te falta un beso

Solamente te falta un beso

Ese beso que siempre te prometí

Échame la culpa

[Bridge: Demi Lovato + Luis Fonsi]

Ok, I don’t really, really wanna fight anymore

I don’t really, really wanna fake it no more

Maybe like The Beatles baby just let it be

So come on put the blame on me, yeah

I don’t really, really wanna fight anymore

I don’t really, really wanna fake it no more

Maybe like The Beatles baby just let it be

So come on put the blame on me

[Chorus: Luis Fonsi & (Demi Lovato) & Dúo]

No eres tú, no eres tú

No eres tú, soy yo (soy yo)

No te quiero hacer sufrir

Es mejor olvidar y dejarlo así (así, así, así)

Échame la culpa

No eres tú, no eres tú

No eres tú, soy yo (soy yo)

No te quiero hacer sufrir

Es mejor olvidar y dejarlo así (así)

Échame la culpa

[Post-Coro: Dúo]

Solamente te falta un beso

Solamente te falta un beso

Ese beso que siempre te prometí

Échame la culpa

Solamente te falta un beso

Solamente te falta un beso

Ese beso que siempre te prometí

Échame la culpa

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi