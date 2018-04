Luca Carboni – Una grande festa: audio e testo del nuovo singolo

Una grande festa è il nuovo singolo di Luca Carboni, rilasciato il 27 aprile come primo estratto dal nuovo album di inediti Sputnik, che vedrà la luce il prossimo 8 giugno, al oltre 2 anni e mezzo dall’ultima fortunata fatica discografica Pop-Up.

Sempre da oggi, l’inedito viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Una grande festa è un travolgente ed ironico inno estivo, che sin dal primo ascolto suona come uno dei grandi classici della discografia di Luca Carboni, uno dei più grandi artisti italiani che in carriera ha sfornato canzoni rimaste indelebili nell’immaginario italiano.

Per accedere all’audio cliccate sulla cover in basso, dopo la quale trovate le parole che compongono questo pezzo.

Testo Una grande festa (Download – su iTunes)





Parlare della sfiga

proprio non si può

e la morte no non è mai stata un argomento pop

rabbia e protesta non sono proprio il top

il dolore e l’ingiustizia no non brillano neanche un po’

io ti dico lo so-o-o

ci ho ho provato ma no-o-o

i tempi son duri per non avere il sorriso sul viso

ma che caldo che ho-o-o

dammi una bomba-o-o-o

c’è la voglia di agosto che mi brucia nel petto, nel petto.

Tutti vogliono una grande festa

un’estate tridimensionale

ma cosa te lo dico a fare

vieni più su, vieni quassù

il mondo aspetta una grande festa

una bomba nucleare

e noi che ce ne andiamo al mare

ce ne andiamo al mare

ce ne andiamo al mare.

Solo una grande festa

Gli esseri umani sono tristi per natura

ma il pop è qui per dimostrarci che non è poi così dura

ero tentato ma no-o-o

e va bene lo so-o-o

ma com’è bella la vita e la tua faccia alle sei di mattina

è una notte che ho-o-o

ma che sete che ho-o-o

c’è la voglia di agosto che mi brucia nel petto

Io voglio solo una grande festa

un’estate tridimensionale

ma cosa te lo dico a fare

vieni più su, vieni quassù

il mondo aspetta una grande festa

una bomba nucleare

e noi che ce ne andiamo al mare

ce ne andiamo al mare

ce ne andiamo al mare

io voglio solo una grande festa

ma cosa te lo dico a fare

tutti vogliono una grande festa

e noi che ce ne andiamo al mare

ce ne andiamo al mare

ce ne andiamo al mare.

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Solo una grande festa

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Solo una grande festa

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

tutti vogliono una grande festa

un’estate tridimensionale

ma cosa te lo dico a fare

vieni quassù, vieni anche tu