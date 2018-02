Luca Barbarossa omaggia la capitale con il nuovo album di inediti “Roma E’ De Tutti”: info, tracklist e audio delle canzoni

Mentre prendeva parte per la nona volta al Festival con “Passami Er Sale”, è uscito il nuovo album di inediti di Luca Barbarossa battezzato “Roma E’ De Tutti”, che arriva a dieci anni dall’ultimo disco “Via delle storie infinite”.

Oltre alla canzone sanremese, un brano intenso e poetico che parla di un lungo innamoramento, con il quale ha vinto il premio Lunezia ed ha ottenuto una dignitosa settima posizione alla kermesse di cui è veterano, il cantautore romano pubblica un album che omaggia capitale, un disco non pensato per Sanremo; Roma E’ De Tutti doveva infatti originariamente uscire a novembre.









Nel progetto, che è un sorta di bilancio della propria vita, Barbarossa ha scelto di usare il dialetto romano come lingua universale dei sentimenti, delle piccole grandi storie comuni a tutte le città.

Al suo interno un totale di undici tracce attente al sociale, ironiche, intime e romantiche. La prima che Luca ha scritto per il disco è “Come stai”, un pezzo caratterizzato da un testo ironico su una persona che ostenta benessere in modo un po’ spavaldo e poi si capisce che invece sta male perché è stato mollato.

L’unica canzone “non originale” nell’album è “Via da Roma”, il cui testo scritto dal regista Luigi Magni, parla di una persona che vuole andare via da Roma ma che alla fine non ce la fa, per via di un’antica iscrizione che esiste realmente sulle sue mura.

È una collaborazione nata 35 anni fa. Avevo scritto la musica di questo testo molto bello, ma il brano era rimasto inedito così ho deciso di metterlo nell’album.

“Roma E’ De Tutti” è stato prodotto e arrangiato da Maurizio Mariani e Francesco Valente, che sono riusciti a trasmettere un vestito sonoro che sottolinea in modo attuale e non retrò, quello che l’artista canta nelle canzoni, quello che esprime musicalmente.

Per quel che concerne gli “ospiti”, nel progetto Barbarossa duetta con Fiorella Mannoia (in “Roma è de tutti”) e Mannarino (sulle note di “Madur” acronimo di “morte accidentale di un romano”), due importanti artisti che non a caso sono nati nella capitale.

In Madur racconto la storia di un povero ragazzo di colore massacrato da un gruppo di delinquenti e alla fine si scopre che la vittima è l’unico vero romano. Un giovane, come tanti figli di stranieri, nato e cresciuto in questa città e in questo Paese dove troppo spesso si cerca il nemico nel diverso quando invece la vera minaccia si annida dentro casa. Vedi i tanti casi di violenza domestica, specie contro le donne Link sponsorizzati









Appena dopo la cover frontale, trovate i titoli di tutte le canzoni incluse nel disco, il cui CD è negli scaffali dei negozi dal 9 febbraio. Per il vinile, bisognerà attendere il 23 febbraio.

Tracklist Roma E’ De Tutti – Luca Barbarossa album (Audio CD – Vinile – Download)

Passame er sale 3:55 [Video] Come stai 2:46 La dieta 3:21 Roma è de tutti feat. Fiorella Mannoia 3:25 Se penso a te 3:38 La pennica 2:36 Madur (morte accidentale di un romano) feat. Mannarino 3:08 Tutti fenomeni 2:57 Via da Roma 3:29 La motta 2:50 Lallabbai 1:46

Audio: per ascoltare l’intero disco cliccate sulla copertina in basso ed effettuate il login o iscrivetevi su Spotify.









LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi