LSD – Genius è il primo singolo di Labrinth, Sia & Diplo: video e traduzione del testo

Un paio di settimane fa abbiamo dato la notizia della formazione degli LSD, supergruppo composto da Labrinth, Sia & Diplo.

Oggi, venerdì 4 maggio, 2018 è uscito il singolo d’esordio battezzato Genius, un bel brano scritto da Labrinth, Sia, Jr. Blender & Diplo, con produzione di quest’ultimo, nel quale si parla narcisisticamente del livello intellettuale indispensabile per amare la cantautrice australiana.

E’ a parer mio molto carina la canzone che segna il debutto di questo trio delle meraviglie, un pezzo accompagnato al video animato che potete gustarvi direttamente su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, mentre di seguito trovate la traduzione in italiano e il testo che compone il singolo.

[Conclusione: Labrinth & Sia] Oh oh oh Perché amo una donna come te (oh, oh, oh) Lui-lui-lui è un genio (oh) Perché amo una donna come te

[Ponte: Sia] Oddio Metti i puntini sulle “i” e le stanghette alle “t” Ho tutto ciò che hai bisogno Beh, solo un genio potrebbe amare una donna come me Oh mio Dio Tu sei la serratura e io sono la chiave-e-e Ho tutto ciò che hai bisogno Beh, solo un genio potrebbe amare una donna come me

[Pre-Ritornello: Sia & Labrinth] Oh mio Dio Baby, baby non capisci-i-i Ho tutto ciò che hai bisogno S-solo un genio potrebbe amare una donna come lei Dico oh mio Dio Baby, baby non capisci-i-i Ho tutto ciò che hai bisogno S-solo un genio potrebbe amare una donna come lei

[Pre-Ritornello: Sia & Labrinth] Oh mio Dio Baby, baby non capisci-i-i Ho tutto ciò che hai bisogno S-solo un genio potrebbe amare una donna come lei Oh mio Dio Baby, baby non capisci-i-i Ho tutto ciò che hai bisogno S-solo un genio potrebbe amare una donna come lei

Testo Genius – Labrinth, Sia & Diplo

[Intro: Sia]

Labrinth

[Verse 1: Labrinth]

Do you think I’m stupid?

Do you think I’m bat shit crazy, having you on my mind?

Do you think I’m helpless?

My algebra gone equal you every time

Do you think I’m calling?

Do you think I’m calling out your name every night?

Girl I have fallen for you

What, what you say?





[Pre-Chorus: Sia & Labrinth]

Oh, my God

Baby, baby don’t you see-e-e

I got everything you ne-e-ed

O-only a genius could love a woman like she

Oh, my God

Baby, baby don’t you see-e-e

I got everything you ne-e-ed

O-o-only a genius could love a woman like she

[Chorus: Labrinth & Sia]

I’m a ge-ge-ge-ge-ge-ge-genius

A ge-ge-ge-ge-ge-ge-genius

A ge-ge-ge-ge-ge-ge-genius

He’s a genius

‘Cuz I love a woman like you

I’m a ge-ge-ge-ge-ge-ge-genius

A ge-ge-ge-ge-ge-ge-genius

A ge-ge-ge-ge-ge-ge-genius

He’s a genius

‘Cuz I love a woman like you

[Bridge: Diplo]

Sia

[Verse 2: Sia]

Oh!

You’ll be my Einstein, my Newton, my Galileo, and my Hawking

Boy, put that pep in my step

Put your arm around my neck while I’m walking

Please understand, yeah I have fallen for you, you

What, what you say?

[Pre-Chorus: Sia & Labrinth]

Oh, my God

Baby, baby don’t you see-e-e

I got everything you ne-e-ed

O-only a genius could love a woman like she

Sayin’ oh, my God

Baby, baby don’t you see-e-e

I got everything you ne-e-ed

O-o-only a genius could love a woman like she

[Chorus: Labrinth & Sia]

I’m a ge-ge-ge-ge-ge-ge-genius

A ge-ge-ge-ge-ge-ge-genius

A ge-ge-ge-ge-ge-ge-genius

He’s a genius

‘Cuz I love a woman like you

I’m a ge-ge-ge-ge-ge-ge-genius

A ge-ge-ge-ge-ge-ge-genius

A ge-ge-ge-ge-ge-ge-genius

He’s a genius

‘Cuz I love a woman like you

[Bridge: Sia]

Oh, my God

Dot the I’s and cross the T’s

I got everything you ne-e-ed

Well, only a genius could love a woman like me

Oh, my God

You’re the lock and I’m the key-e-e

I got everything you ne-e-ed

Well, only a genius could love a woman like me

[Outro: Labrinth & Sia]

Oh, oh, oh

‘Cuz I love a woman like you (oh, oh, oh)

He-he-he’s a genius (oh)

‘Cuz I love a woman like you