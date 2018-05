LSD – Audio: ascolta il probabile tormentone di Sia, Diplo e Labrinth (traduzione del testo)

Si intitola Audio il secondo singolo ufficiale degli LSD, trio composto da Labrinth, Sia e Diplo, che hanno deciso di rilasciarlo giovedì 10 maggio 2018.

Dopo il gradevole Genius, è arrivato questo magnifico pezzo, che sono abbastanza certo diverrà uno dei tormentoni dell’estate 2018, in quanto è una vera bomba pronta ad esplodere!

Se la prima release era abbastanza convincente, questa è a parer mio molto superiore ed è destinata ai piani altissimi delle classifiche mondiali.

L’inedito è stato firmato dagli interpreti con la collaborazione di King Henry, Gustave Rudman & Jr. Blender, con produzione degli ultimi due e Diplo.

Il video ufficiale vede la presenza di Diplo e principalmente di Labrinth, mentre della Furler non c’è traccia, lei ha solo “donato” la sua voce fuori dal comune e la sua immensa abilità come autrice.

Nel filmato che potete vedere cliccando sull’immagine, Sia viene rappresentata solo da un palloncino raffigurante la testa di una donna dai capelli metà rosa e metà gialli. A seguire potete leggere i testi che compongono la probabile hit.

Non possiamo vivere senza il ritmo (fai partire quell’audio) Non possiamo vivere senza il ritmo (suona quell’audio) Non possiamo vivere senza il ritmo (suona quello, quello) (non posso vivere senza, sì) Non possiamo vivere senza il ritmo (quello, quello)

[Conclusione: Sia, Labrinth & Diplo] Non possiamo vivere senza il ritmo (dico, no, no) Non possiamo vivere senza il ritmo (dico, no, no) Non possiamo vivere senza il ritmo (non posso vivere senza, sì) Non possiamo vivere senza il ritmo (dico, no, no)

Testo

[Verse 1: Sia & (Labrinth)]

We got a ride, we got the night

I got the bottle, you got the light

We got the stars (stars)

We got audio

We’re gonna fly, we’re getting high

You got the moon dust, I got the sky

We got the stars (stars)

We got audio

[Chorus: Sia & Both]

Make the bomb bomb beat

I’ll give you melody

Make the bomb bomb beat

I’ll give you melody

Make the song so sweet

You gon’ come home with me, oh

Make the bomb bomb beat

I’ll give you melody

Make the bomb bomb beat

I’ll give you melody

Make the song so sweet

You gon’ come home with me, oh

[Hook: Diplo]

Ay, ay

Play that audio

Play that audio

That, that

Play that audio

[Verse 2: Labrinth & (Sia)]

We got the heart, we got the soul

Just when the world saying they got no hope

Here comes the love

We got audio (a-audio)

I’m flying high, Superhero

S on my chest, with my Marilyn Monroe

Feel like a star (star)

Cuz we got audio

(Make it go!)

[Chorus: Sia & Both]

Make the bomb bomb beat

I’ll give you melody

Make the bomb bomb beat

I’ll give you melody

Make the song so sweet

You gon’ come home with me, oh

(Make it go!)

Make the bomb bomb beat

I’ll give you melody

Make the bomb bomb beat

I’ll give you melody

Make the song so sweet

You gon’ come home with me, oh

[Hook: Diplo]

Ay, ay

Play that audio

That, that

Play that audio

That, that

Play that audio

[Outro: Sia, Labrinth & Diplo]

We can’t live on without the rhythm (sayin’, no, no)

We can’t live on without the rhythm (sayin’, no, no)

We can’t live on without the rhythm (can’t live without, yeah)

We can’t live on without the rhythm (sayin’, no, no)

We can’t live on without the rhythm (play that audio)

We can’t live on without the rhythm (play that audio)

We can’t live on without the rhythm (play that, that) (can’t live without, yeah)

We can’t live on without the rhythm (that, that)

We can’t live on without the rhythm

We can’t live on without the rhythm