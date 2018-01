Lowlow e Riki (Riccardo Marcuzzo) nel nuovo singolo Sbagliato: audio e testo + video

Aggiornamento: poco fa è uscito il video ufficiale diretto da The Astronauts. Come anticipato, la protagonista è Clara (Carolina Signore) che rimane incinta del suo ragazzo Alex (Alessandro Chiari)… Nella clip sono presenti sia Lowlow che Riki.



Da oggi, è disponibile il nuovo singolo di LowLow che si intitola Sbagliato, un bel brano inciso con Riki, estratto dal nuovo album del rapper ancora senza titolo e release date, che uscirà comunque quest’anno via Sugar.

Le storie comuni sono straordinarie e io non sono il tipo che fa la morale. Questa è la storia che io e RIKI abbiamo deciso di cantare/ o raccontarvi.

Queste le parole di LowLow pubblicate sui social network pochi attimi prima del rilascio di questa bella canzone, scritta da Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, dal rapper e da Fish, che insieme a Marco Zangirolami ha anche prodotto la traccia.

Sbagliato è un brano dedicato al delicato tema delle gravidanze adolescenziali, nel quale la potente e significativa narrativa del rapper LOWLOW incontra l’energia pop di RIKI, che ha firmato il bellissimo ritornello, che ben completa le strofe del rapper, fatte di rime dissacranti, quasi violente nel loro essere dirette e incisive.

Nell’inedito, Lowlow racconta quindi le gravidanze adolescenziali calandosi nei panni di Clara, una ragazza come tante, senza particolari disagi o traumi, che rimane incinta del suo ragazzo. Low scandaglia le sue emozioni che passano dall’euforia del primo amore, alla solitudine e al terrore di essere giudicata e abbandonata, credendo di essersi rovinata la vita.

A breve dovrebbe uscire il video ufficiale e su Facebook è possibile vederne l’anteprima. Ecco il commento relativo al filmato.

Questo è il trailer di quello che io reputo il mio video più fico in assoluto. Questo è il nuovo lowlow, una trasformazione iniziata un anno fa con Ulisse e che ora è completa. Questi sono i miei capelli, la mia faccia, le mie unghie, il mio carattere, le mie guance, i miei vestiti, il mio stile. Puoi detestarlo o puoi entrarci, capire chi sono e quanto ho lavorato per diventare la persona che sono, e decidere di essere parte insostituibile del mio esercito. La mia è stata un’evoluzione naturale, ho cambiato così tante volte idea, ho capito un sacco di cose e di altre non ci ho ancora capito niente. Ma vedo i puntini che iniziano a unirsi, mi sento sempre più compreso da Voi. Sono lo stesso ragazzino arrogante e vestito troppo largo che è salito sul palco a 13 anni e non mi si riusciva a vedere per quanto ero piccolo. Come dice Conor McGregor nel suo film: ero una scimmietta dispettosa che saltellava in palestra, ma ora sono diventato un Gorilla.

L’audio è disponibile su Spotify a cui potete accedere cliccando sulla copertina in basso, dopo la quale trovate il testo completo.

Lowlow e Riki – Sbagliato testo (Download)

[LowLow]

Ci perdiamo uno nell’altra saltiamo la quarta ora

scritte sbiadite sui muri del bagno a scuola

la prof Santini è solo una stupida tro*a

Forse da oggi in poi diranno la stessa cosa di me

Che diranno della nostra storia?

Chi mi dice che sei serio e non vuoi solo quella cosa?

camminiamo mano per la mano e l’invidia è una rosa

Un po’ ci lusinga ed un po’ ci addolora

E ogni ragazza sogna uno come te che non la faccia mai sentire sola

e se ti tocco come Stranger Things mi sento sotto sopra

Come lo facciamo sotto o sopra?

[Riccardo]

Sarà come prendersi delle colpe e poi per la mano

Senza ciò che provavi ieri che non va e non ti starà mai

Sarà come perdersi ma sott’acqua così prendo fiato

Scivolando ciò che hai (che hai) di così sbagliato.

[LowLow]

Sei tu l’idiota non sai che cosa ti perdi

Quando mi rivorrai non riuscirai neanche a vedermi

Lara mi diceva che i ragazzi sono vermi

Non è oro ciò che luccica i miei occhi sono verdi

Tu dove sei? Dovresti essermi vicino

sei soltanto un bambino e io da te aspetto un bambino

Mi hai sempre detto che non esiste il destino

Ma adesso che mi ha colpito si attorciglia l’intestino

E Dio se ci sei perché ora non mi guardi?

Forse mi ha tolto il futuro per donarlo ad altri?

Nel fiore dei miei anni mi condanni

Mamma fuori piange di nascosto mentre asciuga i panni

ma la vita è mia.

[Riccardo]

Sarà come prendersi delle colpe e poi per la mano

Senza ciò che provavi ieri che non va e non ti starà mai

Sarà come perdersi ma sott’acqua così prendo fiato

Scivolando ciò che hai (che hai) di così sbagliato.

Uh oh uh oh uh oh uh oh di così sbagliato

Uh oh uh oh uh oh uh oh di così sbagliato

Uh oh uh oh uh oh uh oh di così sbagliato

Uh oh uh oh uh oh uh oh.

[LowLow]

Questa è la storia di una ragazza normale

Devo scegliere un finale degno

Le storie comuni sono straordinarie

E io non sono il tipo che fa la morale

Io dico solo pensa con la tua testa

Scegli con il tuo cuore di vita hai soltanto questa

sorridi non per gli altri solamente per te stessa

sei una principessa e noi brilliamo di luce riflessa.

[Riccardo]

Sarà come prendersi delle colpe e poi per la mano

Senza ciò che provavi ieri che non va e non ti starà mai

Sarà come perdersi ma sott’acqua così prendo fiato

Scivolando ciò che hai (che hai) di così sbagliato

Uh oh uh oh uh oh uh oh di così sbagliato

Uh oh uh oh uh oh uh oh di così sbagliato

Uh oh uh oh uh oh uh oh di così sbagliato

Uh oh uh oh uh oh uh oh di così sbagliato

Uh oh uh oh uh oh uh oh di così sbagliato

di così sbagliato.













