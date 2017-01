LowLow – informazioni e canzoni incluse nel nuovo album Redenzione

E’ in uscita per Sugar il secondo album in studio di LowLow che si intitola Redenzione, il primo disco da solista e con un’importante etichetta, che arriva a 4 anni da Per sempre, progetto collaborativo inciso con il collega Sercho, ma non dimentichiamoci che il giovane rapper ha all’attivo anche 2 mixtapes: Metriche vol. 1 (2011) e Metriche vol. 2 (2015), grazie ai quali ha scalato le classifiche digitali, facendosi un nome in tutta la penisola.

E’ fissata al 13 gennaio 2017 l’uscita dell’opera, disponibile sia nel formato CD che in quello digitale, ma l’album è anche reperibile nella deluxe edition, che in un box, oltre al CD, includerà anche un poster, una maglietta personalizzata ed uno specchio. Redenzione sarà anche interamente e gratuitamente ascoltabile nelle principali piattaforme streaming come Spotify.





Ma dopo queste informazioni passiamo alla sostanza, ovvero alle canzoni incluse nel disco, undici inediti, tra i quali spiccano i primi due singoli estratti Ulisse, grande successo da oltre 12.000.000 di visualizzazioni del videoclip, certificato Disco d’Oro , ed Il sentiero dei nidi di ragno, rilasciato a poche ore dall’uscita del progetto, il cui videoclip, ha in pochissimo tempo abbondantemente superato le 600.000 visualizzazioni nel canale Youtube del rapper capitolino classe 1993, che si sta gradualmente imponendo nella scena rap italiana, grazie a testi raffinati e ricchi di riferimenti culturali trasversali, un flow originale ed alla capacità di creare nei filmati immagini d’impatto decisamente cinematografiche.

Il primo album ufficiale di Lowlow, al secolo Giulio Elia Sabatello, è stato prodotto da prodotto da Fausto Cogliati e propone un solo ospite: Marianne Mirage, anche lei facente parte del team Sugar.

Appena dopo la copertina frontale, potete leggere i titoli delle restanti nove canzoni incluse in questa nuova e attesa uscita discografica.

Tracklist Redenzione – LowLow album

Arirang 4:25 Ulisse [Primo Singolo] 3:24 Giulio e Elia 3:16 Il sentiero dei nidi di ragno [Secondo Singolo] 4:00 Ziggy 3:37 Io ti ammazzerei (feat. Marianne Mirage) 3:20 Canto V 3:29 Bravo 3:44 Niente di più stupido di sognare 3:25 Borderline 3:32 Redenzione 3:26













