Ascolta e guarda il video di Lover by Francesco Giglio & Ensaime feat. Snoop Dogg

Lover è una nuova canzone nata dalla collaborazione tra Francesco Giglio ed Ensaime, due dj e produttori che oltre ad essere colleghi, sono anche legati da una forte amicizia.

Per l’occasione i due artisti hanno assoldato Snoop Dogg, un pezzo da 90 dell’hip hop, un’autentica star mondiale che dona alla canzone ulteriore fascino.









Cliccate sulla cover in basso per ascoltarla su Spotify.

Si tratta di un orecchiabile e interessante brano pop dance, rilasciato il 26 gennaio 2018 su etichetta Subside Records, con distribuzione di Sony Music (download).

La canzone viene inoltre trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali dal successivo 2 febbraio.

Oltre a quella del rapper, la voce del brano è di Lorenzo Summa, mentre gli arrangiamenti sono di Antonio Summa.

Ha secondo voi le carte in regola per diventare una hit, sia nelle radio che nei clubs di tutto il mondo?

Il video ufficiale (coreografia di Oscar Serra) è disponibile dallo scorso 26 gennaio ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine sottostante.

Chi sono Francesco Giglio e Ensaime?

Il siciliano ma milanese d’adozione Giglio ha 30 anni ed ha iniziato a fare il deejay quando ne aveva 13, suonando nelle migliori discoteche siciliane. Nel 2006 si trasferisce a Milano suonando nei migliori club della nightife. Grazie alle numerose ed interessanti produzioni collabora con Artisti come Alex Gaudino, Federico Scavo e Gigi D’Agostino e suona nei migliori eventi/festival del panorama italiano come Holi Dance Festival, Monsterland and Uncarnaval. Nel 2011 inizia la sua attività di direzione artistica nei migliori locali del capoluogo lombardo e l’anno successivo, realizza il format Vip Lounge Milano in collaborazione con Radio 105 ed il programma “ In Da Klub”. Nel 2015 da vita all’evento Radio Global Conference dove riunisce tutte le migliori radio d’italia.

Classe 1975, Simone Ensaime nasce a Milano dove inizia la carriera a 16 anni nei più noti locali Milanesi. Nel 1998 lavora come Dj nei migliori Club della Croazia e nel 2003 produce il progetto Karisma – “La tribù della Notte”, suonato da tutte le radio italiane. “La tribù della Notte” viene successivamente remixata da Gabry Ponte e supportata da importanti colleghi come Fargetta, Molella, Albertino, Provenzano e Prezioso.









