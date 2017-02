Jane XØ e il singolo “Love Me”: video, testo e traduzione + remixes

Love Me è un singolo di Jane XØ, pubblicato l’11 novembre 2016; dal 23 gennaio 2017, il brano è disponibile nella versione acustica (audio) e dal 17 febbraio successivo anche in quella strumentale, Sunset Mix e Sunrise Mix, tutti racchiusi in un EP battezzato Alternate Love (Download), ma scaricabili anche singolarmente.

Jane XØ è un’emergente artista avvolta dal mistero, in quanto non si conosce l’identità e questa è una delle due motivazioni per le quali ha già un grande appeal tra gli addetti ai lavori. L’altro motivo è che dietro questo pseudonimo, si nasconde una producer donna, che già prima di Love Me, aveva ottenuto ottimi riscontri con i brani “I Don’t Wanna”, “Ain’t To Forger”, “Lies”, “Dreams” e “Undone”, tutti inclusi nell’EP Hard to Forget (audio su Spotify – su Youtube – download) uscito il 21 ottobre 2016.

In rotazione radiofonica nazionale dal 3 febbraio 2017, Love Me ha in poco tempo ottenuto milioni di ascolti tra Youtube, Spotify e Soundcloud.

Il motivo è semplice: la canzone è molto gradevole, anche se ancora una volta, sono state utilizzate le vocine tagliate nel drop, che nel 2016 sono diventate una specie di moda, ma il brano è talmente efficace e convincente che possiamo concederglielo.

Il pezzo è accompagnato dal lyric video uscito il 9 dicembre 2016, che potete vedere su Youtube cliccando sull’immagine in basso.

Dal 16 dicembre 2016 , è invece disponibile il video ufficiale, che mostra l’artista in stile Alan Walker: cappuccio nero in testa e bavaglio dello stesso colore a coprirne il viso. Di lei si vedono insomma solo fronte, occhi e sopracciglia.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine in basso, mentre a seguire potete leggere la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Jane XØ – Love Me traduzione (Digital Download – Versione Acustica – Versione Strumentale – Sunset Mix – Sunrise Mix)

[Verso 1]

Mi trascini sull’orlo delle tue labbra

Finché non capisci che ci sto cascando

Non vuoi darmi qualcosa più di un bacio

Che duri fino a domattina

Non sopporto quando mi dai quanto basta

Mi fai aspettare e

Mi fai venire più voglia

[Pre-Ritornello]

So che

Non ti ho mai detto no

Non ho mai detto no

Tesoro, solo una cosa:

Amami o lasciami andare

Amami o lasciami andare

[Ritornello]

So che

Non ti ho mai detto no

Non ti ho mai detto no

Sei tutto ciò che voglio

Quindi amami o lasciami andare

Amami o lasciami andare

Amami o lasciami andare

[Verso 2]

Trattengo il fiato quando non ci sei

Sono a pezzi quando non sei qui a stringermi

Confesso che non voglio essere ossessiva

Ma è il modo di toccarmi che mi possiede

Non sopporto quando mi dai quanto basta

Mi fai aspettare e

Mi fai venire più voglia

[Pre-Ritornello]

So che

Non ti ho mai detto no

Non ti ho mai detto no

Tesoro, solo una cosa:

Amami o lasciami andare

Amami o lasciami andare

[Ritornello]

So che

Non ti ho mai detto no

Non ti ho mai detto no

Sei tutto ciò che voglio

Quindi amami o lasciami andare

Amami o lasciami andare

[Ponte]

No no no no no no

No no no no no

No no no

No no

[Conclusione]

Quindi amami o lasciami andare

Amami o lasciami andare

Amami o lasciami andare

Jane XØ – Love Me testo

[Verse 1]

You pull me in to the edge of your lips

Till you know that I’m falling

Won’t you give something more than a kiss

Make it last till the morning

I can’t take it when you give me just enough to

Keep me waiting

I’ll be wanting you more

[Pre-Chorus]

I know

I never tell you

No, I never tell you, no

Just love

Love me or let me go

Love me or let me go

[Chorus]

I know

I never tell you

No, I never tell you, no

You’re all I want

So love me or let me go

Love me or let me go

Love me or let me go

[Verse 2]

Hold my breath when you’re gone

I’m a mess when you’re not there to hold me

I confess I don’t mean to obsess

But it’s your touch that owns me

I can’t take it when you give me just enough to

Keep me waiting

I’ll be wanting you more

[Pre-Chorus]

I know

I never tell you

No, I never tell you, no

Just love

Love me or let me go

Love me or let me go

[Chorus]

I know

I never tell you, no

I never tell you, no

You’re all I want

So love me or let me go

Love me or let me go

[Bridge]

No no no no no no

No no no no no

No no no

No no

[Outro]

So love me or let me go

Love me or let me go

Love me or let me go

















