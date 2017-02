Lana Del Rey: ascolta il nuovo singolo Love + testo e traduzione

Per la gioia dei numerosissimi fans, la cantautrice newyorkese Lana Del Rey è tornata con materiale inedito: il nuovo brano si intitola semplicemente Love ed è stato rilasciato nei digital store e nelle piattaforme streaming sabato 18 febbraio 2017.

Si tratta del primo tassello della quinta era discografica, che farà seguito al fortunato Honeymoon pubblicato il 18 settembre 2015.

Molto carina la nuova canzone, un pezzo decisamente orecchiabile e radiofonico scritto e prodotto dalla stessa Del Rey con la collaborazione di Benny Blanco, Emile Haynie e Rick Nowels, con produzione supplementare da parte di Kieron Menzies.

Dal punto di vista sonoro, in Love, la cantante sembra tornare alle origini, all’era di Born To Die, deliziando le nostre orecchie con la sua sensuale, calda e rassicurante voce.

Nel brano, che inizialmente era stato chiamato “Young and in love”, Elizabeth Woolridge Grant riflette sul concetto di gioventù, attraverso le esperienze dei sentimenti dei suoi fans, invitandoli a godersi la vita e non avere il timore di affrontare le avversità, che possono capitare nel percorso di ognuno di noi. Lei li capisce ed allo stesso tempo soffre per loro.

E’ sinteticamente questo il concept della canzone, significato che potete approfondire leggendo la mia traduzione in italiano che trovate appena dopo la cover. Cliccando su di essa, accedete invece all’audio, direttamente nel canale Youtube della cantante.

Lana Del Rey – Love traduzione (Download)

[Verso 1]

Ma guardatevi ragazzi con la vostra musica d’epoca

Che attraversa i satelliti durante il viaggio

Fate parte del passato ma ora rappresentate il futuro

Il passaggio dei segnali può diventare confuso

[Pre-Ritornello 1]

E’ quanto basta per farvi impazzire, impazzire, impazzire

Talvolta, è quanto basta per farvi impazzire

[Ritornello]

Preparatevi, fatevi belli (o “vestitevi bene”)

Per andare da nessuna parte in particolare

Tornate al lavoro o al bar

Non importa perché è abbastanza

Per essere giovani e innamorati (Ah, ah)

Per essere giovani e innamorati (Ah, ah)

[Verso 2]

Guardatevi ragazzi, sapete che siete i migliori

Il mondo è vostro e non potete rifiutarlo

Avete visto così tanto, che potreste essere giù

Ma questo non vuol dire che dovreste abusarne

Link sponsorizzati









[Pre-Ritornello 2]

E’ tuttavia quanto basta per farvi impazzire, impazzire, impazzire

Lo so, è quanto basta per farvi impazzire, impazzire, impazzire

[Ritornello]

Ma preparatevi, vestitevi bene

Per andare da nessuna parte in particolare

Tornate al lavoro o al bar

Non importa perché è abbastanza

Per essere giovani e innamorati (Ah, ah)

Per essere giovani e innamorati (Ah, ah)

[Ponte]

Hmm (Ah, ah)

Hmm (Ah, ah)

Hmm

Non preoccupatevi, tesori miei

Hmm (Ah, ah)

Hmm (Ah, ah)

Hmm

Non preoccupatevi, tesori miei

[Pre-Ritornello 3]

E’ quanto basta per farmi impazzire, impazzire, impazzire

E’ abbastanza per farmi andare di matto, di matto, di matto

[Ritornello 2]

Mi preparo, mi vesto bene

Per andare da nessuna parte in particolare

Non importa se non sono all’altezza

Del futuro o delle cose accadranno

Perché io sono giovane e innamorata (Ah, ah)

Sono giovane e innamorata (Ah, ah)

[Conclusione]

Hmm (Ah, ah)

Hmm (Ah, ah)

Hmm

Non preoccupatevi, tesori miei

Hmm (Ah, ah)

Hmm (Ah, ah)

Hmm

Non preoccupatevi, tesori miei

Hmm (Ah, ah)

Hmm (Ah, ah)

Hmm

Non preoccupatevi, tesori miei

Love – Lana Del Rey – Testo

[Verse 1]

Look at you kids with your vintage music

Comin’ through satellites while cruisin’

You’re part of the past, but now you’re the future

Signals crossing can get confusing

[Pre-Chorus 1]

It’s enough just to make you feel crazy, crazy, crazy

Sometimes, it’s enough just to make you feel crazy

[Chorus]

You get ready, you get all dressed up

To go nowhere in particular

Back to work or the coffee shop

Doesn’t matter cause it’s enough

To be young and in love (Ah, ah)

To be young and in love (Ah, ah)

[Verse 2]

Look at you kids, you know you’re the coolest

The world is yours and you can’t refuse it

Seen so much, you could get the blues

But that don’t mean that you should abuse it

[Pre-Chorus 2]

Though it’s enough just to make you go crazy, crazy, crazy

I know, it’s enough just to make you go crazy, crazy, crazy

[Chorus]

But you get ready, you get all dressed up

To go nowhere in particular

Back to work or the coffee shop

It don’t matter because it’s enough

To be young and in love (Ah, ah)

To be young and in love (Ah, ah)

[Bridge]

Hmm (Ah, ah)

Hmm (Ah, ah)

Hmm

Don’t worry, baby

Hmm (Ah, ah)

Hmm (Ah, ah)

Hmm

Don’t worry, baby

[Pre-Chorus 3]

And it’s enough just to make me go crazy, crazy, crazy

It’s enough just to make me go crazy, crazy, crazy

[Chorus 2]

I get ready, I get all dressed up

To go nowhere in particular

It doesn’t matter if I’m not enough

For the future or the things to come

‘Cause I’m young and in love (Ah, ah)

I’m young and in love (Ah, ah)

[Outro]

Hmm (Ah, ah)

Hmm (Ah, ah)

Hmm

Don’t worry, baby

Hmm (Ah, ah)

Hmm (Ah, ah)

Hmm

Don’t worry, baby

Hmm (Ah, ah)

Hmm (Ah, ah)

Hmm

Don’t worry, baby

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi