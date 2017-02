Cashmere Cat & Camila Cabello nel nuovo singolo Love Incredible: audio, testo e traduzione

Si intitola Love Incredible il nuovo singolo del disc jockey e produttore discografico norvegese Magnus August Høiberg, in arte Cashmere Cat, interpretato da Camila Cabello, cantautrice statunitense, ex membro delle Fifth Harmony, che recentemente ha deciso di lasciare per intraprendere l’avventura da solista.

La sua carriera deve ancora iniziare, intanto la cantante classe 1997, ha collaborato in qualche brano, come nel singolo hit “Bad Things” dei Machine Gun Kelly.

Il trentenne Cashmere Cat, viene invece dal grande successo del singolo Trust Nobody, inciso con Selena Gomez e Tory Lanez, pubblicato lo scorso 19 settembre.

Ora ci propone questo bel pezzo pronto ad esplodere nelle classifiche, un brano estratto dal disco d’esordio Wild Love, scritto dai due artisti con la collaborazione di Timothy e Theron Thomas, in arte Rock City, Sophie e Benny Blanco.

Nella canzone, Camila esprime tutto l’amore che prova nei confronti di una persona, che tuttavia sembra che se la tiri, forse perché in amore ha già sofferto in passato, e la cosa altro non fa che far venir più voglia alla Cabello.

Siete curiosi di ascoltare l’inedito? Potete farlo su Spotify cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che lo compongono.

Cashmere Cat & Camila Cabello – Love Incredible Traduzione (Download)

[Verso 1]

Ho dimenticato la sensazione

La sensazione di essere soli, ma non sentirsi soli

Credo che quando mi tocchi

Le mie paure e i miei segreti appartengono solo a te

Chiudi la porta dietro di te

Lascia solo che ti ami, si rallenta, che ti abbracci

La mia mente rimane con te

Anche il mio corpo, lascia che te lo mostri

[Pre-Ritornello]

Ma voglio andare avanti

E voglio aver bisogno di te

Potresti essere la mia ispirazione?

Ultimamente non penso altro che a te

Questa cosa non mi fa star male

Link sponsorizzati









[Ritornello]

Questo amore è di incredibile-credibile

Abbi un po’ di pietà di me, baby, mi hai fatto

Venire più voglia, venire più voglia

Del tuo amore-more

Incredibile-credibile

Abbi un po’ di pietà di me, baby, mi hai fatto

Venire più voglia, venire più voglia

Del tuo amore-more

[Verso 2]

Capisco che hai sofferto

Dal modo in cui distogli lo sguardo

Da me troppo precocemente

Non ti piace parlarne

E va bene così, l’ho capito

Quindi non preoccuparti

[Pre-Ritornello]

Ma voglio andare avanti

E voglio aver bisogno di te

Potresti essere la mia ispirazione?

Ultimamente non penso altro che a te

Questa cosa non mi fa star male

[Ritornello]

Questo amore è di incredibile-credibile

Abbi un po’ di pietà di me, baby, mi hai fatto

Venire più voglia, venire più voglia

Del tuo amore-more

Incredibile-credibile

Abbi un po’ di pietà di me, baby, mi hai fatto

Venire più voglia, venire più voglia

Del tuo amore-more

[Conclusione]

Ho più voglia, ho più voglia

Del tuo amore

Ho più voglia, ho più voglia

Del tuo amore

Questo amore

Ho più voglia, ho più voglia

Amore Incredi-bile

Il tuo amore

Il tuo amore

Amore Incredi-bile

Il tuo amore

Il tuo amore

Amore

Love Incredible – Cashmere Cat – Testo

[Verse 1]

I forgot the feeling

The feeling of being alone but not lonely

I guess when you touch me

My fears and my secrets belong to you only

Close the door behind you

Just let me love you, slow you, hold you

My mind stays on you

So does my body, let me show you

[Pre-Chorus]

But I wanna go through

And I wanna need you

Could you be my muse?

Lately all I think about is you

I’m never sick about it

[Chorus]

This love’s incredible-credible

Have a little mercy on me, baby, you got me

Wanting more, wanting more

Of your love-ove

Incredible-credible

Have a little mercy on me, baby, you got me

Wanting more, wanting more

Of your love-ove

[Verse 2]

I know you’ve been hurt

By the way that you look away

From me too early

You don’t like to talk about it

And that’s fine, I get it

So don’t worry

[Pre-Chorus]

But I wanna go through

And I wanna need you

Could you be my muse?

Lately all I think about is you

I’m never sick about it

[Chorus]

This love’s incredible-credible

Have a little mercy on me, baby, you got me

Wanting more, wanting more

Of your love-ove

Incredible-credible

Have a little mercy on me, baby, you got me

Wanting more, wanting more

Of your love-ove

[Outro]

Wanting more, wanting more

Of your love

Wanting more, wanting more

Of your love

This love

Wanting more, wanting more

Love Incredi-ble

Your love

Your love

Love Incredi-ble

Your love

Your love

Love

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi