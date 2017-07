Louis Tomlinson, Bebe Rexha & Digital Farm Animals nel nuovo singolo Back To You: audio, testo e traduzione

Dopo “Just Hold On”, recente singolo collaborativo con Steve Aoki pubblicato lo scorso dicembre, l’ex One Direction, Louis Tomlinson, torna con il nuovo brano battezzato Back To You, uscito il 21 luglio 2017.

Per l’occasione il cantautore inglese classe 1991 ha arruolato il dj, producer, remixer e autore londinese Nicholas Gale, aka Digital Farm Animals (che ha prodotto il brano insieme a TommyD) e la cantautrice statunitense Bebe Rexha.

La canzone è stata scritta da Digital Farm Animals, Louis Tomlinson, Richard Boardman, Pablo Bowman & Sarah Blanchard ed è incentrata sul tira e molla tra un uomo e una donna che, nonostante sappiano che il loro rapporto non sia proprio salutare per entrambi, alla fine si ritrovano insieme.

E’ sinteticamente questo il concept del singolo; potete approfondire il significato leggendo la traduzione che trovate appena dopo la cover.

Cliccando sulla copertina, accedete invece all’audio integrale su Spotify.

Louis Tomlinson – Back To You traduzione (Download)

[Strofa 1: Bebe Rexha]

So che dici di conoscermi, conoscermi bene

Ma di questi tempi non conosco nemmeno me stessa, no

Ho sempre pensato che sarei stata con un’altra persona

Pensavo che avrei avuto controllo di ciò che provavo, sì

[Pre-Ritornello: Bebe Rexha]

Ti chiamo ma nemmeno rispondi

Dico a me stessa di aver chiuso con questi maledetti giochini

Ma poi tutte le risate mi fanno fare un passo indietro

Al punto di dimenticare il dolore

[Ritornello: Bebe Rexha]

Whoah, mi stressi, mi uccidi

Mi trascini nel baratro, fai ca**ate

Stiamo a terra, urliamo

Non so come fermarlo

Mi piace, lo odio e non lo sopporto più (o “non ce la faccio più”)

Ma continuo a tornare da te

[Strofa 2: Louis Tomlinson]

So che i miei amici mi danno cattivi consigli

Tipo andare avanti, toglierla dalla testa

Ma non credi che non ci abbia provato?

Mi hai messo all’angolo e ho le mani legate

[Pre-Ritornello: Louis Tomlinson & Bebe Rexha]

Tu mi hai reso dipendente dai drammi

Dico a me stessa-o di aver chiuso con questi maledetti giochini

Ma poi tutte le risate mi fanno fare un passo indietro

Al punto di dimenticare il dolore

[Ritornello 2: Louis Tomlinson]

Whoah, mi stressi, mi uccidi

Mi trascini nel baratro, fai ca**ate

Stiamo a terra, urliamo

Non so come fermarlo

Mi piace, lo odio e non lo sopporto più

Ma continuo a tornare da te (tornare da te)

Oh, no, no, continuo a tornare da te (tornare da te)

Oh, no, no, continuo a tornare da te

[Ponte: Louis Tomlinson]

E immagino che tu non saprai mai

Tutta la mer*a che mi hai fatto passare

E mi sa che non lo saprai mai, no

[Pre-Ritornello: Bebe Rexha & Louis Tomlinson]

Sì, quindi sei in grado di farmi a pezzi e allo stesso tempo di baciarmi come nessuno fa

Puoi essere la pillola che allevia il dolore

Perché so di essere dipendente dal tuo dramma

Baby, ci risiamo

[Ritornello 2: Bebe Rexha & Louis Tomlinson]

Whoah, mi stressi, mi uccidi

Mi trascini nel baratro, fai ca**ate

Stiamo a terra, urliamo

Non so come fermarlo

Mi piace, lo odio e non lo sopporto più

Ma continuo a tornare da te (tornare da te)

Oh, no, no, continuo a tornare da te (tornare da te)

Oh, no, no, continuo a tornare da te

Tornare da te

Continuo a tornare da te

Back To You – Louis Tomlinson – Testo

[Verse 1: Bebe Rexha]

I know you say you know me, know me well

But these days I don’t even know myself, no

I always thought I’d be with someone else

I thought I would own the way I felt, yeah

[Pre-Chorus: Bebe Rexha]

I call you but you never even answer

I tell myself I’m done with wicked games

But then I get so numb with all the laughter

That I forget about the pain

[Chorus: Bebe Rexha]

Whoah, you stress me out, you kill me

You drag me down, you fuck me up

We’re on the ground, we’re screaming

I don’t know how to make it stop

I love it, I hate it, and I can’t take it

But I keep on coming back to you

[Verse 2: Louis Tomlinson]

I know my friends they give me bad advice

Like move on, get you out my mind

But don’t you think I haven’t even tried?

You got me cornered and my hands are tied

[Pre-Chorus: Louis Tomlinson & Bebe Rexha]

You got me so addicted to the drama

I tell myself I’m done with wicked games

But then I get so numb with all the laughter

That I forget about the pain

[Chorus 2: Louis Tomlinson]

Whoah, you stress me out, you kill me

You drag me down, you fuck me up

We’re on the ground, we’re screaming

I don’t know how to make it stop

I love it, I hate it, and I can’t take it

But I keep on coming back to you (back to you)

Oh, no, no, I just keep on coming back to you (back to you)

Oh, no, no, I just keep on coming back to you

[Bridge: Louis Tomlinson]

And I guess you’ll never know

All the bullshit that you put me through

And I guess you’ll never know, no

[Pre-Chorus: Bebe Rexha & Louis Tomlinson]

Yeah, so you can cut me up and kiss me harder

You can be the pill to ease the pain

‘Cause I know I’m addicted to your drama

Baby, here we go again

[Chorus 2: Bebe Rexha & Louis Tomlinson]

Whoah, you stress me out, you kill me

You drag me down, you fuck me up

We’re on the ground, we’re screaming

I don’t know how to make it stop

I love it, I hate it, and I can’t take it

But I keep on coming back to you (back to you)

Oh, no, no, I just keep on coming back to you (back to you)

Oh, no, no, I just keep on coming back to you

Back to you

I just keep on coming back to you

















