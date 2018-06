Lost Kings – When We Were Young: testo, traduzione e video ufficiale del nuovo singolo

Pubblicato l’11 maggio 2018 ed in rotazione radiofonica nazionale dal successivo 22 giugno, When We Were Young è il nuovo singolo dei Lost Kings, duo di deejay statunitensi composto da Robert Abisi e Nick Shanholtz.

E’ a parer mio niente male questo pezzo, la cui voce è della cantante e autrice statunitense Norma Jean Martine, che in carriera ha scritto musica per importanti artisti italiani come Marco Mengoni, Giorgia, Francesca Michielin e Michele Bravi e per star internazionali come Ronan Keating e Burt Bacharach.

Per quel che concerne il significato, nel brano si fa un salto indietro nel passato: a quando si era giovani, anni in cui si era spensierati e perché no… ingenui.

«Nel video, volevamo davvero catturare la sensazione nostalgica della canzone, ricreando alcuni dei nostri ricordi preferiti della nostra infanzia» recita la descrizione del video ufficiale diretto da Simian, a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine, dopo la quale trovate i testi.

Lost Kings – When We Were Young testo e traduzione (Download)

[Autori: Norris Shanholtz, Nikolai Potthoff, Norma Jean Martine & Robert Abisi]

[Verse 1]

This isn’t real

It’s all in my head

I can feel it

I’m imagining this

Can I wake up from this dream

Roll over, fall back to sleep

[Strofa 1]

Questo non è reale

È tutto nella mia testa

Me lo sento (o “riesco a sentirlo”)

Sto immaginando questo?

Posso svegliarmi da questo sogno?

Girarmi, riaddormentarmi

[Pre-Chorus] [x4]

For a second, for a minute can we go?

[Pre-Ritornello] [x4]

Per un secondo, per un minuto, possiamo?





[Chorus]

Can we go back when we were young

And didn’t care if we messed up?

We have forever so we got lost in each other

‘Cause time wasn’t catching, time wasn’t catching us

When we were young

And didn’t care if we messed up

We have forever so we got lost in each other

‘Cause time wasn’t catching, time wasn’t catching us

[Ritornello]

Possiamo tornare a quando eravamo giovani

E non ci importava se sbagliavamo tutto?

Eravamo eterni così ci siamo persi l’una nell’altro

Perché il tempo non, il tempo non ci stava prendendo

Quando eravamo giovani

E non ci importava se sbagliavamo tutto

Eravamo eterni così ci siamo persi l’una nell’altro

Perché il tempo non, il tempo non ci stava catturando

[Verse 2]

We thought a paper crown was silver and gold

We thought our arms were feathers and had no bones

The more I’m learning, the more I don’t know

I feel smaller the more I grow

[Strofa 2]

Pensavamo che una corona di carta fosse d’argento e d’oro

Pensavamo che le nostre braccia fossero piume e che non avessero ossa

Più imparo, più non capisco

Più mi sento piccola più cresco





[Pre-Chorus] [x4]

For a second, for a minute can we go?

[Pre-Ritornello] [x4]

Per un secondo, per un minuto, possiamo?

[Chorus]

Can we go back when we were young

And didn’t care if we messed up?

We have forever so we got lost in each other

‘Cause time wasn’t catching, time wasn’t catching us

When we were young

And didn’t care if we messed up

We have forever so we got lost in each other

‘Cause time wasn’t catching, time wasn’t catching us

Back when we were young

And didn’t care if we messed up

We have forever so we got lost in each other

‘Cause time wasn’t catching, time wasn’t catching us

[Ritornello]

Possiamo tornare a quando eravamo giovani

E non ci importava se sbagliavamo tutto?

Eravamo eterni così ci siamo persi l’una nell’altro

Perché il tempo non, il tempo non ci stava prendendo

Quando eravamo giovani

E non ci importava se sbagliavamo tutto

Eravamo eterni così ci siamo persi l’una nell’altro

Perché il tempo non, il tempo non ci stava catturando

Indietro a quando eravamo giovani

E non ci importava se sbagliavamo tutto

Eravamo eterni così ci siamo persi l’una nell’altro

Perché il tempo non, il tempo non ci catturava

[Outro]

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

You can’t catch me now

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

You can’t catch me

[Conclusione]

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Non puoi prendermi adesso

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Non puoi catturarmi