Lost Frequencies & Zonderling – Crazy: guarda il video del nuovo singolo (con testo e traduzione)

Il dj e producer belga Lost Frequencies e il duo dance olandese Zonderling, hanno unito le forze nella nuova produzione battezzata Crazy, disponibile nei digital store e nelle piattaforme streaming dal 24 novembre 2017.

Per celebrare il traguardo del miliardo di streams su Spotify, il produttore classe ’93 pubblica questa gradevole canzone, la prima rilasciata per la Found Frequencies, prima label del multiplatino Felix De Laet, aka Lost Frequencies, che in carriera, solo nella penisola, è stato certificato Platino ben sette volte: 4 per “Reality” e 3 per “Are You With Me”.





La nuova canzone, verrà trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 1° dicembre 2017.

Il video ufficiale è all’insegna del ballo, dell’allegria e della spensieratezza. Potete gustarvelo direttamente nel canale Youtube dell’artista cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete al testo e alla relativa traduzione in italiano.

Lost Frequencies – Crazy traduzione (Download)

[Strofa 1]

Oh Signore

Ascoltami trasformare queste parole in una canzone

Affinché la possano cantare con noi quando me ne sarò andato



[Pre-Ritornello]

Oh Signore

Permetti che sia io a liberarli

Darò loro ogni parte di me

HO messo il cuore dove tutti possono vederlo

[Ritornello]

Possono chiamarmi come vogliono

Darmi del pazzo

Puoi chiamarmi come vuoi

Ma questo non mi cambierà

Non me ne frega niente di cosa dice il mondo

Me la caverò ugualmente

Possono chiamarmi come vogliono

Che importa se sono pazzo

[Strofa 2]

Oh Signore

E’ molto più difficile di quanto pensassi

Ma darò loro tutto ciò che ho

Un giorno gli dimostrerò che si sbagliavano

[Pre-Ritornello]

Oh Signore

Permetti che sia io a liberarli

Darò loro ogni parte di me

HO messo il cuore dove tutti possono vederlo

[Ritornello]

Possono chiamarmi come vogliono

Darmi del pazzo

Puoi chiamarmi come vuoi

Ma questo non mi cambierà

Non me ne frega niente di cosa dice il mondo

Me la caverò ugualmente

Possono chiamarmi come vogliono

Che importa se sono pazzo

Lost Frequencies & Zonderling – Crazy testo

[Verse 1]

Oh Lord

Hear me turn these words into a song

For them to sing along to when I’m gone

For them to sing along to when I’m gone

[Pre-Chorus]

Oh Lord

Let me be the one to set them free

I will give them every part of me

Put my heart where everyone can see

[Chorus]

They can call me whatever they want

Call me crazy

You can call me whatever you want

But that won’t change me

I just don’t care what the world says

I’m gonna make it

They can call me whatever they want

So what if I am crazy

[Verse 2]

Oh Lord

This is so much harder than I thought

But I will give them everything I’ve got

One day I am gonna prove them wrong

[Pre-Chorus]

Oh Lord

Let me be the one to set them free

I will give them every part of me

Put my heart where everyone can see

[Chorus]

They can call me whatever they want

Call me crazy

You can call me whatever you want

But that won’t change me

I just don’t care what the world says

I’m gonna make it

They can call me whatever they want

So what if I am crazy

















