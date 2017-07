Lost Frequencies & Netsky nel nuovo singolo Here With You ft. Amy Yon: audio, testo e traduzione + teaser video

Il deejay e produttore discografico belga Lost Frequencies ed il connazionale producer, dj e musicista Netsky, leggenda della Drum & Bass, hanno unito le forze nel nuovo singolo Here With You, disponibile in streaming e in download digitale il 30 giugno 2017 su Rise Records, anche nella versione estesa.

La nuova produzione, che segna la prima collaborazione tra i due artisti, viene trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 7 luglio.

Dopo aver conquistato solo nella penisola ben 7 Dischi di Platino (3 nel 2014 con “Are You With Me” e 4 nel 2015 con “Reality” ft. Janieck), Felix De Laet, aka Lost Frequencies, ci riprova con questo pezzo che fonde il suo Deep House alle vibrazioni della musica Drum & Bass di Boris Daenen, meglio conosciuto come Netsky.

Ne esce fuori un mix fresco caratterizzato dai suoni di chitarra di Lost Frequencies e dalla la potenza dei bassi di Netsky, a cui va aggiunto il dolcissimo e curato vocal di Amy Yon, emergente interprete della canzone, che è possibile ascoltare su Youtube cliccando sulla cover in basso. Qui il teaser video animato.

A seguire il testo e la relativa traduzione in italiano.

Here With You testo – Lost Frequencies e Netsky (Download)

[Verse 1]

When I saw you for the first time

Days were running by

We were spinning high

I was lost in every message

Collecting all your different pieces

Felt like a secret

When I saw you for the second time

Pain slowly dries, love lost its pride

Be careful as you leave

[Pre-Chorus]

And there’s enough of giving and everybody hurts

And there’s enough of giving and everybody hurts

And there’s enough of giving and everybody hurts

And everybody hurts

[Chorus]

When I’m here with you

When I’m here with you

[Verse 2]

When I’m here with you, I feel so confused

When I’m here with you, I

Enter the falling, I’m crawling back up

When I’m here with you, I

[Chorus]

When I’m here with you

When I’m here with you

When I’m here with you





Lost Frequencies – Here With You traduzione

[Strofa 1]

Quando ti ho visto per la prima volta

I giorni passavano velocemente

Eravamo euforici

Ero persa in ogni messaggio

Raccogliendo tutti i tuoi differenti pezzi

Sembrava un segreto

Quando ti ho visto per la seconda volta

Il dolore pian piano si asciuga, l’amore perde l’orgoglio

Fai attenzione mentre te ne vai

[Pre-Ritornello]

E c’è abbastanza da dare e tutti soffrono

E c’è da dare abbastanza e tutti soffrono

E c’è abbastanza da dare e tutti soffrono

E tutti soffrono

[Ritornello]

Quando sono qui con te

Quando sono qui con te

[Strofa 2]

Quando sono qui con te, mi sento confusa

Quando sono qui con te, io

Inserisco la caduta, sto strisciando all’indietro

Quando sono qui con te, io

[Ritornello]

Quando sono qui con te

Quando sono qui con te

Quando sono qui con te

