Lost Frequencies feat. James Blunt – Melody: audio, testo e traduzione

Il dj e produttore belga Lost Frequencies, vi presenta il nuovo singolo battezzato Melody, rilasciato il 27 aprile 2018 via Armada Music.

Per l’occasione, l’artista classe 1993 ha assoldato il cantautore britannico James Blunt, che ben interpreta questo pezzo, che ha le carte in regola per fare bene.

Dopo l’enorme successo di Crazy, un non pago Lost Frequencies ci riprova con questa interessante produzione, che è possibile ascoltare anche su Spotify cliccando sulla copertina in basso.

A seguire potete leggere il testo in inglese e quello tradotto nella nostra lingua.

Melody testo e traduzione (Download)

[Strofa]

Ehi, melodia

Ogni sera mi suoni qualcosa di dolce

E quando sono giù, cambi sempre la chiave

Ho bisogno di te ora, il mio cuore ha perso il ritmo

E conto sul tuo amore, hey melodia

Serve a entrambi una ragione per sorridere

Quindi lascia che io sia la tua armonia stasera

Ogni nota mi colpisce





[Verse]

Hey melody

Every night you play me something sweet

And when I’m down, you always change the key

I need you now, my heart has lost the beat

And I’m counting on your love, hey melody

We both could use a reason just to smile

So let me be your harmony tonight

Every note you hit cuts into me

[Ritornello]

Quindi fammi sentire il tuo amore, canta

Quindi fammi sentire il tuo amore, canta

Fammi sentire il tuo amore, canta

Quindi fammi sentire il tuo amore, canta

Quindi fammi sentire il tuo amore, canta

Fammi sentire il tuo amore, canta

[Chorus]

So let me hear your love, sing

So let me hear your love, sing

Let me hear your love, sing

So let me hear your love, sing

So let me hear your love, sing

Let me hear your love, sing





