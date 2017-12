Lorenzo Licitra: ascolta le canzoni nell’EP “In The Name of Love”

Lorenzo Licitra, 25enne concorrente dell’undicesima edizione di X Factor, in data 7 dicembre ha rilasciato l’EP d’esordio battezzato In The Name of Love, disponibile nel classico CD, in download digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Il tenore di Ragusa, arrivato alla finalissima di X Factor 2017, dove si contenderà la vittoria con Enrico Nigiotti, Samuel Storm ed i favoriti Maneskin, esordisce nel difficile mondo discografico con questo Extended Play formato da sei tracks.

In “In The Name of Love” sono racchiuse cinque cover prodotte da Lucio Fabbri e assegnategli da Mara Maionchi nel corso della trasmissione, più l’inedita title track, scritta da Fortunato Zampaglione e Ashley Wallis, con produzione dello stesso Zampaglione ed Enrico Brun, un inno all’amore trasmesso dalle nostre radio da venerdì 24 novembre.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli dei sei brani ed il link per ascoltarli o riascoltarli gratuitamente.

Tracklist In The Name of Love – Lorenzo Licitra EP (Audio CD – Download – Audio Canzoni)

In The Name of Love [Lyric Video] Your Song (Elton John cover) Like A Prayer (Madonna cover) Nothing Else Matters (Metallica cover) Somebody That I Used to Know (Gotye cover) Titanium (David Guetta ft. Sia cover)













