Lorenzo Fragola: ascolta il nuovo singolo Bengala, title track del nuovo album (testo)

Dopo due anni di pausa, ad eccezione del featuring nel tormentone L’Esercito Dei Selfie, Lorenzo Fragola torna con Bengala, nuovo brano rilasciato il 19 gennaio 2018 come primo singolo estratto dal terzo album in studio omonimo, che vedrà la luce in primavera, presumibilmente ad aprile.

Il cantautore catanese classe 1995, vincitore di X Factor 2014, ha finalmente reso disponibile il primo tassello della terza era discografica, che i numerosi supporters di certo apprezzeranno.









Dentro ci ho messo un po’ di me , un po’ della mia città, delle cose che mi piacciono, di quelle che odio, delle mie convinzioni e anche un po’ delle mie paure. Insomma ci ho messo tanto!

Con queste parole, circa una settimana fa, il giovane cantante ha annunciato la nuova canzone, scritta e prodotta con Federico Nardelli.

Il brano è caratterizzato da sonorità moderne e decisamente uniche, mentre per quel che concerne il significato, Lorenzo ha detto che Bengala parla della voglia di lasciare un segno prima di un addio, della volontà di viversi fino in fondo gli attimi prima di una partenza e come detto, anche della sua città, un piccolo paradiso ai piedi dell’Etna e delle cose che ama e delle quali ovviamente, ogni tanto sente la mancanza.

Siete adesso pronti per ascoltare l’inedito? In attesa del video musicale, per accedere all’audio su Spotify cliccate sulla cover in basso, dopo la quale trovate le parole che lo compongono.

Testo Bengala- Lorenzo Fragola (Download)

La fretta

dei baci

rubati

per strada

com’è amara.

L’idea

di stare

lontani

è strana

e fredda

come l’aria

ma…

Che siamo stati

io e te

sembra impossibile

che restiamo soli io e te

Che siamo stati

io e te

dirlo è difficile

quando siamo soli io e te

Ma siamo qui io e te

Niagara

piove

nell’aria

io e te

Niagara.

Dov’è

la strada

non te

Catania

spariamo stelle in aria

come bengala

come bengala

spariamo stelle in aria

come bengala.

La voglia

di odiarsi

ci spegne e ci separa

è un vuoto, una cascata

io e te Niagara.

Restiamo umani

io e te

stringimi forte a te

e non chiedermi perché

restiamo fuori fino a tardi

che poi domani tu riparti.

Restiamo qui io e te

Niagara

piove

nell’aria

io e te

Niagara.

Dov’è

la strada

non te

Catania

spariamo stelle in aria

come bengala

come bengala

spariamo stelle in aria

come bengala.

Spariamo stelle in aria (come bengala).

spariamo stelle in aria (come bengala).

Restiamo fuori fino a tardi

così domani non riparti

io e te bengala

come bengala.

Ma siamo qui io e te

Niagara

piove

nell’aria

io e te

Niagara

Dov’è

la strada

non te

Catania

spariamo stelle in aria

come bengala

come bengala

come bengala.















