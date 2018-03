Lorenzo Fragola – Bengala: la tracklist del nuovo album

Bengala è il titolo del terzo album in studio del cantautore siciliano Lorenzo Fragola, la cui uscita è fissata al 27 aprile 2018 per Sony Music, a poco più di due anni dal fortunato Zero Gravity.

Già in pre-order negli store digitali, il disco è composto da dieci inediti, tra i quali spicca la title track rilasciata a gennaio e il secondo estratto Battaglia Navale, uscito il 30 marzo.

Come già detto, sarà un progetto più maturo quello del cantante catanese classe 1995, una sorta di viaggio nel quale ogni traccia corrisponderà a una tappa, tappe in cui Lorenzo è cresciuto cercando di costruire la sua storia attraverso i testi scritti di suo pugno.







Per quel che concerne gli “ospiti”, il cantautore collabora con Gazzelle sulle note della terza track e nella settima canzone con Mecna & MACE: il primo anche creatore delle cover, mentre il producer e dj, che in carriera ha messo lo zampino in hit di artisti come Fabri Fibra, Gué Pequeno e Izi, ha fornito il suo contributo come produttore, sicuramente nel secondo estratto e nel settimo brano.

Appena dopo la copertina frontale trovate i titoli di tutte le canzoni che compongono questa nuova uscita discografica.

Tracklist Bengala (Audio CD – Vinile – Download – Audio)

L’ho chiamato ‘Bengala’ come il razzo di soccorso perché, quando ho iniziato, non sapevo dove andare e mi sentivo perso. Ma anche per segnalare la mia posizione, dove mi trovo, per dire: ‘Io sono qui e questa è la strada che ho percorso per arrivarci. Firmato Lorenzo Fragola.