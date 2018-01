Sanremo Giovani 2018 – Lorenzo Baglioni & “Il Congiuntivo”: video ufficiale e testo

Lorenzo Baglioni parteciperà a Sanremo Giovani 2018 con la simpatica canzone battezzata “Il Congiuntivo”, ma chi è costui? E’ forse il figlio di Claudio Baglioni, direttore artistico di quest’edizione della kermesse? La risposta è no: Claudio ha si un figlio ma si chiama Giovanni (anch’egli nel mondo della musica ma come chitarrista); si tratta quindi di un caso di omonimia. Egli è nato nel 1986, fa il matematico (insegna in un liceo fiorentino), ma la sua passione per la musica l’ha spinto a diventare un cantante. Lorenzo è anche attore teatrale e cinematografico e perfino una web star, avendo realizzato diversi video molti comici e ironici, divenuti virali.

Anche Lorenzo suona la chitarra in una band (I Supplenti italiani, definita come la boy band più istruita del web) e canta, facendolo piuttosto bene, come nel caso di questa canzone molto carina e divertente.









Tra tutti i pezzi che concorreranno nella sezione giovani, il brano vanta un video divenuto a dir poco virale, sicuramente il più visualizzato tra quelli degli altri contendenti Mirkoeilcane (Stiamo tutti bene), Alice Caioli (Specchi rotti), Giulia Casieri (Come stai), Mudimbi (Il Mago), Leonardo Monteiro (Bianca), Eva (Cosa ti salverà) e Ultimo (Il ballo delle incertezze), quest’ultimo (perdonate il gioco di parole) è l’unico che si avvicina alla viralità della clip di questo pezzo.

Il Congiuntivo è stato firmato dal fratello Michele Baglioni ed è entrato anche nelle tendenze di YouTube.

Il video ufficiale

Il video musicale di carattere romantico-didattico, è stato diretto da Haider Rashid e sprona i ragazzi a coniugare i verbi con attenzione, con immagini d’impatto come un uomo che mostra alla morosa un cuoricino con scritto “se io starei con te sarei felice”, facendo quindi crollare la magia di questo romantico incontro con la persona amata, che non prende affatto bene l’errore!

Ogni secondo in italia vengono sbagliati 79 congiuntivi. E’ ora di dire basta! Tutti insieme possiamo cambiare le cose!

Questo lo slogan che appare nella descrizione del filmato, che al momento in cui scrivo vanta oltre 1 milione e 600 mila visualizzazioni; anche grazie ad esso, il popolo del web ha subito iniziato a condividere l’originale clip, rendendola appunto virale e invocando a gran voce Baglioni come “Ministro dell’Istruzione”.

Il congiuntivo è in definitiva un’irresistibile canzone pop che, con una certa dose di ironia e fini didattici, gioca sul tanto bistrattato congiuntivo del quale nel filmato, Lorenzo prova ad insegnarne l’uso. Di Maio (candidato Premier del M5S)… ascolta la canzone ed impara, potremmo giocosamente dire.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate le parole che compongono questo brano, a mio parere il favorito alla vittoria finale.

Testo Il Congiuntivo – Lorenzo Baglioni (Download)

Che io sia

che io fossi

che io sia stato

ohohoh.

Oggigiorno chi corteggia incontra sempre più difficoltà

coi verbi al congiuntivo

quindi è tempo di riaprire il manuale di grammatica

che è,

che è molto educativo

gerundio imperativo e infinito indicativo

molti tempi e molte coniugazioni ma

Il congiuntivo ha un ruolo distintivo

e si usa per eventi che non sono reali

è relativo a ciò che è soggettivo

e a differenza di altri modi verbali

e adesso che lo sai anche tu

non lo sbagli più.

Nel caso che il periodo sia della tipologia dell’irrealtà

(si sa)

ci vuole il congiuntivo

tipo se tu avessi usato il congiuntivo trapassato

con lei non sarebbe andata poi male

condizionale

segui la consecutio temporum.

Il congiuntivo ha un ruolo distintivo

e si usa per eventi che non sono reali

è relativo a ciò che è soggettivo

e a differenza di altri modi verbali.

E adesso ripassiamo un po’ di verbi al congiuntivo

che io sia (presente)

che io fossi (imperfetto)

che io sia stato (passato)

che fossi stato (trapassato)

che io abbia (presente)

che io avessi (imperfetto)

che abbia avuto (passato)

che avessi avuto (trapassato)

che io sareiiii…

Il congiuntivo come ti dicevo

si usa in questo tipo di costrutto sintattico

[?] e quasi riflessivo

descritto dal seguente esempio didattico

e adesso che lo sai anche tu

non lo sbagli più.













