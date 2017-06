Lorde: ascolta il nuovo singolo Perfect Places (con traduzione del testo)

Il prossimo 16 giugno vedrà la luce il secondo album in studio della cantautrice neozelandese Lorde che si intitola Melodrama, atteso disco che arriverà a quasi quattro anni dal fortunato Pure Heroine (3 dischi di Platino, oltre 4 milioni di copie vendute nel mondo e due GRAMMY Awards).

Così dopo il primo estratto Green Lights ed il promozionale Liability, la cantante classe 1996 ha reso disponibile l’audio di Sober e del brano in oggetto, track conclusiva nonché secondo singolo ufficiale del progetto, che verrà trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 16 giugno.





Questo pezzo è stato scritto da Lorde & Jack Antonoff, che l’hanno anche prodotto con la collaborazione di Frank Dukes e Andrew Wyatt.

Le droghe, il sesso e l’alcol sono cose che ti separano dalla realtà. Per “luoghi perfetti” la cantante fa proprio riferimento a queste cose che da un lato possono farti stare bene ma che allo stesso tempo possono essere distruttive. Così la cantante cerca di dimostrare che non esistono luoghi effettivamente perfetti, almeno quelli intesi come “droghe”, sono tutt’altro che perfetti in quanto altro non sono che temporanee fughe dalla realtà.

E’ sinteticamente questo il significato della canzone, che potete approfondire leggendo la traduzione in italiano che trovate scorrendo la pagina.

Cliccando sull’immagine sottostante, accedete invece all’audio integrale nel canale Youtube di Lorde.

Prima si concludere, volevo annunciare ai fans, che la cantante si esibirà dal vivo il prossimo 12 ottobre Al Fabrique di Milano. I tagliandi d’ingresso sono come sempre reperibili su TicketOne.

Lorde – Perfect Places traduzione (Download)

[Verso 1]

Tutte le notti vivo e muoio

Sento la festa nelle mie ossa

Vedo la gente ubriaca tramortita dalle casse

Vomito all’esterno sotto le luci

È solo un’altra notte sgradevole

Odio i titoli dei giornali e il clima

Sono 19 e sono caliente*

Ma quando balliamo (o “mentre stiamo ballando”) sto bene

È solo un’altra notte senza grazia

[Pre-Ritornello]

Ti senti sufficientemente ubriaco?

Fatti un altro drink, beviamoci su

Questo è il modo in cui diventiamo notoriamente, oh

Perché non lo so

Se continuano a dirmi dove andare

Mi farò esplodere le cervella alla radio (o “con la radio”), oh

[Ritornello]

Tutte le cose che prendiamo

Perché siamo giovani e ci vergogniamo

Ci portano nei migliori posti

Tutti i nostri eroi svaniscono

Ora non posso stare da sola

Andiamo nei posti perfetti

[Verso 2]

Tutte le notti vivo e muoio

Conosco qualcuno, lo porto a casa

Ci diamo un bacio e poi ci spogliamo

È solo un’altra notte senza grazia

[Ritornello]

Tutte le cose che prendiamo

Perché siamo giovani e ci vergogniamo

Ci portano nei migliori posti

Tutti i nostri eroi svaniscono

Ora non posso stare da sola

Andiamo nei posti perfetti

[Conclusione]

Tutte le notti trascorse a ubriacarci

Cercando di trovare questi luoghi perfetti

Che diavolo sono in fondo i posti perfetti?

Tutte le notti trascorse a ubriacarci

Cercando di trovare questi luoghi perfetti

Che diavolo sono in fondo i posti perfetti?

Tutte le notti trascorse a ubriacarci

Cercando di trovare questi luoghi perfetti

Che diavolo sono in fondo i posti perfetti?

* per “I’m on fire” Lorde potrebbe intendere che sente caldo, infatti nella riga precedente dice di odiare il clima, in quanto nei giorni in cui scriveva la canzone (a fine estate 2016 in quel di New York) faceva un caldo pazzesco. Ma visto che dice “I’m 19 and I’m on fire” potrebbe anche intendere che come qualsiasi ragazza di quell’età, ha voglia di fare sesso.

Perfect Places – Lorde – Testo

[Verse 1]

Every night, I live and die

Feel the party to my bones

Watch the wasters blow the speakers

Spill my guts beneath the outdoor light

It’s just another graceless night

I hate the headlines and the weather

I’m 19 and I’m on fire

But when we’re dancing I’m alright

It’s just another graceless night

[Pre-Chorus]

Are you lost enough?

Have another drink, get lost in us

This is how we get notorious, oh

‘Cause I don’t know

If they keep tellin’ me where to go

I’ll blow my brains out to the radio, oh

[Chorus]

All of the things we’re taking

‘Cause we are young and we’re ashamed

Send us to perfect places

All of our heroes fading

Now I can’t stand to be alone

Let’s go to perfect places

[Verse 2]

Every night, I live and die

Meet somebody, take ‘em home

Let’s kiss and then take off our clothes

It’s just another graceless night

[Chorus]

All of the things we’re taking

‘Cause we are young and we’re ashamed

Send us to perfect places

All of our heroes fading

Now I can’t stand to be alone

Let’s go to perfect places

[Outro]

All the nights spent off our faces

Trying to find these perfect places

What the fuck are perfect places anyway?

All the nights spent off our faces

Trying to find these perfect places

What the fuck are perfect places anyway?

All the nights spent off our faces

Trying to find these perfect places

What the fuck are perfect places anyway?

















