Lorde, ascolta la nuova canzone “Liability”: audio, live video, testo e traduzione

Il 16 giugno 2017 vedrà la luce il secondo studio album di Lorde battezzato Melodrama, atteso disco (in pre-order nel formato digitale) che sarà composto da undici tracks inedite anticipato dal convincente primo estratto “Green Light” e dalla canzone in oggetto, resa disponibile per il download lo scorso 9 marzo.

Nel progetto, prodotto dalla cantautrice neozelandese con la collaborazione di Jack Antonoff e Frank Dukes, ci sarà quindi anche Liability, una ballata malinconica e soft al pianoforte, molto più intima rispetto ai suoi precedenti lavori, che l’artista ha definito come “la strana parte di Lorde che tante persone vedono in lei”.

L’inedito è stato co-scritto insieme al cantautore, musicista e producer Jack Antonoff, come del resto il primo singolo ufficiale della seconda era discografica, che arriverà a quasi quattro anni di distanza dal fortunato disco d’esordio Pure Heroine.

Per quel che concerne il significato, il testo allude apparentemente ad una storia d’amore lesbo, anche se il brano inizia parlando del rifiuto di un uomo. In realtà, quando Lorde parla del “rapporto (con una lei) che non è ancora riuscita a distruggere”, immagino stia parlando di se stessa. Più avanti nella canzone, parla anche di come viene considerata dagli altri: come un pupazzo, come un giocattolo che a lungo andare stufa e lei si sente come un peso (nella fattispecie, Liability significa “peso”)…

E’ sinteticamente questo il concept del brano, a mio parere molto bello, che potete approfondire leggendo la mia traduzione a cui accedete scorrendo la pagina.

Qui invece l’audio ufficiale, mentre cliccando sull’immagine in basso, potete gustarvi il live videoclip al NBC Studios di New York.

Liability – Lorde – Traduzione (Download)

[Verse 1]

Baby mi hai realmente ferita

Sto piangendo nel taxi

Egli non vuole conoscermi

Dice di aver fatto l’errore più grosso ballando nella mia tempesta

Dice che è stato come il veleno

Quindi penso che tornerò a casa

Tra le braccia della ragazza che amo

L’unico amore che non ho mandato all’aria

Lei è così incontentabile

Ma è una foresta in fiamme

Faccio del mio meglio per andare incontro alle sue esigenze

Gioco al romanticismo, balliamo un lento

In salotto, ma tutto quello che un estraneo vedrebbe

È una ragazza che ondeggiando da sola

Accarezza la sua guancia

[Ritornello]

Gira voce che: “Tu sei un po’ troppo per me

Sei un peso

Sei un po’ troppo per me ”

Così si tirano indietro, fanno altri progetti

Ho capito, io sono un peso

Ti faccio impazzire, costringendoti ad andare via

Sono un po’ troppo per chiunque

[Verso 2]

La verità è che sono un giocattolo

Che la gente adora

Finché tutti i trucchetti non funzionano più

E poi si stufano di me

So che è entusiasmante

Girare tutta la notte, ma

Ogni estate perfetta

Mi divora viva finché non te ne sarai andato

Meglio stare da sola

[Ritornello]

Gira voce che: “Tu sei un po’ troppo per me

Sei un peso (o “ostacolo”)

Sei un po’ troppo per me ”

Così si tirano indietro, fanno altri progetti

Ho capito, io sono un peso

Vi faccio andare fuori di testa, costringendovi ad andare via

Sono un po’ troppo per chiunque

[Conclusione]

Mi vedranno sparire verso il sole

Resterete tutti a guardarmi sparire verso il sole

Lorde – Liability testo

[Verse 1]

Baby really hurt me

Crying in the taxi

He don’t wanna know me

Says he made the big mistake of dancing in my storm

Says it was poison

So I guess I’ll go home

Into the arms of the girl that I love

The only love I haven’t screwed up

She’s so hard to please

But she’s a forest fire

I do my best to meet her demands

Play at romance, we slow dance

In the living room, but all that a stranger would see

Is one girl swaying alone

Stroking her cheek

[Chorus]

They say, “You’re a little much for me

You’re a liability

You’re a little much for me”

So they pull back, make other plans

I understand, I’m a liability

Get you wild, make you leave

I’m a little much for

E-a-na-na-na, everyone

[Verse 2]

The truth is I am a toy

That people enjoy

‘Til all of the tricks don’t work anymore

And then they are bored of me

I know that it’s exciting

Running through the night, but

Every perfect summer’s

Eating me alive until you’re gone

Better on my own

[Chorus]

They say, “You’re a little much for me

You’re a liability

You’re a little much for me”

So they pull back, make other plans

I understand, I’m a liability

Get you wild, make you leave

I’m a little much for

E-a-na-na-na, everyone

[Outro]

They’re gonna watch me disappear into the sun

You’re all gonna watch me disappear into the sun

















