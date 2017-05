London Grammar: ascolta la nuova canzone Oh Woman Oh Man (con testo e traduzione)

Oh Woman Oh Man è il titolo del nuovo singolo dei London Grammar, pubblicato lo scorso 20 aprile ed in rotazione radiofonica nazionale dal successivo 12 maggio.

Dopo “Rooting for You”, “Big Picture” e “Truth Is a Beautiful Thing”, brani su cui contiamo di parlare nei prossimi giorni, arriva questa canzone, quarta estratta dal secondo album in studio della band Trip hop britannica battezzato Truth Is a Beautiful Thing, che vedrà la luce il prossimo 9 giugno. La versione standard del progetto sarà composta da undici canzoni (qui i titoli e l’eventuale pre-order), mentre l’edizione deluxe includerà ulteriori sette tracks (qui i titoli e l’eventuale pre-order).





Dominic ‘Dot’ Major (polistrumentista), Hannah Reid (cantante) e Dan Rothman (chitarrista), aka London Grammar, per la cronaca quelli della hit Strong (1.5 milioni di copie vendute), hanno scritto questa OhWoman Oh Man, una bella canzone co-prodotta dal trio con la collaborazione di Paul Epworth.

Siete curiosi di ascoltare questo pezzo? Potete farlo direttamente nel canale Youtube del gruppo inglese cliccando sulla cover in basso, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che lo compongono.

London Grammar – Oh Woman Oh Man traduzione

[Verso 1]

Vedo che ti stai arrendendo

Questo non dovrebbe significare molto per me

E non so dove vada il resto (o “dove vadano gli altri”)

Ma tutti mi dicono di no

[Pre-Ritornello 1]

Ma avrò sempre un debole per te

Sposterei la terra

Ma nulla fa si che tu mi desideri

Non c’è nulla che io possa fare

Oltre che rubare la luna

Ma niente fa si che tu mi desideri

[Ritornello]

Oh donna oddio

Scegli un percorso per avere un figlio

Grandi progetti che trovano riscontro

Oh donna oddio

Prendi un diavolo per mano tra le

Sabbie dorate

[Verso 2]

E vedo che stai rinunciando

Quindi dimmi se non dovrebbe significare così tanto per me

E non so dove andrà il resto

Tutti mi dicono di no

[Pre-Ritornello 2]

Ma avrò sempre un debole per te

Sposterei la terra

Ma nulla fa si che tu mi desideri

Non c’è nulla che io possa fare

Oltre che rubare la luna

E niente fa si che tu mi desideri

[Ritornello]

Oh donna oddio

Scegli un percorso per avere un figlio

Grandi progetti che trovano riscontro

Oh donna oddio

Prendi un diavolo per mano tra le

Sabbie dorate

[Ponte]

Donna scegli il tuo uomo

Uno che capisca (Oh)

Riesci davvero a capire? (Oh)

Riesci davvero a capire?

Riesci davvero a capire?

[Ritornello]

Oh donna oddio

Scegli un percorso per avere un figlio

Grandi progetti che trovano riscontro

Oh donna oddio

Prendi un diavolo per mano tra le

Sabbie dorate

[Conclusione]

Donna scegli il tuo uomo

Uno che capisca (Oh)

Riesci davvero a capire? (Oh)

Riesci davvero a capire?

Oh Woman Oh Man – London Grammar – testo

[Verse 1]

I can see that you’re giving up

It should not mean that much to me

And I don’t know where the rest go

But everybody’s been telling me no

[Pre-Chorus 1]

But I’ll always have a thing for you

I’d move the earth

But nothing made you want me better

There is nothing I can do

But steal the moon

But nothing made you want me better

[Chorus]

Oh woman oh man

Choose a path for a child

Great mirrored plans

Oh woman oh man

Take a devil by the hands through

Yellow sands

[Verse 2]

And I can see that you’re giving up

So tell me it should not mean this much to me

And I don’t know where the rest goes

Everybody’s been telling me no

[Pre-Chorus 2]

But I’ll always have a thing for you

I’d move the earth

But nothing made you want me better

There is nothing I can do

But steal the moon

And nothing made you want me better

[Chorus]

Oh woman oh man

Choose a path for a child

Great mirrored plans

Oh woman oh man

Take a devil by the hands through

Yellow sands

[Bridge]

Woman choose your man

One who understands (Oh)

Do you really understand? (Oh)

Do you really understand?

Do you really understand?

[Chorus]

Oh woman oh man

Choose a path for a child

Great mirrored plans

Oh woman oh man

Take a devil by the hands through

Yellow sands

[Outro]

Woman choose your man

One who understands (Oh)

Do you really understand? (Oh)

Do you really understand?

















