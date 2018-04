Lollipop – Ritmo Tribale: testo, audio e anteprima video

Orfane di Roberta Ruiu, le Lollipop sono tornate con il nuovo singolo battezzato Ritmo Tribale, pubblicato il 26 aprile 2018 su etichetta Diamante Record, con distribuzione da Artist First.

Dopo anni di silenzio, finalmente c’è stata la tanto attesa reunion di Marcella Ovani, Veronica Rubino e Marta Falcone, salite nuovamente alla ribalta con questa canzone Pop Latin Dance, che si candida a divenire uno dei tormentoni dell’estate 2018. Cliccate sulla cover in alto per accedere all’audio.

In realtà la girl band si era già riunita nel 2013, reunion i cui frutti, anzi, il cui frutto, fu il solo singolo “Ciao” prodotto da Fargetta. Inoltre nel 2017, il trio aveva partecipato a The Winner Is condotto da Gerry Scotti.

«Ritmo Tribale è un brano caratterizzato da sonorità colorate dai suoni freschi, estivi e contemporanei» hanno detto le Lollipop riguardo questo pezzo, firmato da Andrea Maestrelli, Francesco Guasti e Davide Gobello, quest’ultimo anche produttore con i False & Falu, duo di musicisti e producer fiorentini composto da Iacopo Falsetti & Mattia Falugiani.

Prossimamente il singolo sarà accompagnato da un videoclip, del quale è possibile vedere una breve anteprima cliccando sull’immagine, dopo la quale trovate le parole che lo compongono.





Testo Ritmo Tribale – Lollipop (Download)

Camminando per Milano

ho sentito che alla radio

c’è una musica che batte forte

suona come down down

scoppia come un Big Babol

ti ricordi chi eravamo?

Questa sera mi rivesto popstar

e canto questo ritornello che fa

Lollipop, Lollipop

Lo-Lo-Lo-Lo-Lollipop

Lollipop, Lollipop

Lo-Lo-Lo-Lo-Lollipop

arriviamo nel locale

questo ritmo tribale

che ti prende e ti assale

come un onda del mare

una bolla nel bicchiere

esta noche vida loca.

? andiamo

ore 10 decolliamo

nelle cuffie suonavamo forte

batte come down down

tieni il tempo non fermarti

un passo indietro e un passo avanti

tutti quanti questi selfie addosso

in questa pista di diamanti

siamo usciti dal locale

che c’è un caldo bestiale

si risveglia col sole

in questo instante d’amore

tutta la spiaggia si muove

e da lassù ?

questa canzone nuova, che ci farà volare

una bolla nel bicchiere

esta noche vida loca.

Lollipop, Lollipop

Lo-Lo-Lo-Lo-Lollipop

Lollipop, Lollipop

Lo-Lo-Lo-Lo-Lollipop

Lollipop, Lollipop

Lo-Lo-Lo-Lo-Lollipop

Lollipop, Lollipop

Lo-Lo-Lo-Lo-Lollipop

Segue i passi e poi danza

questo ritmo ti esalta

solo lui nella testa

fa partire la festa

dice “suona il mio disco”

non fermarti proprio adesso

esta noche, noche, noche vida loca